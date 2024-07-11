Amazon brengt App Studio uit die gebruikers met AI kant-en-klare apps laat maken

Amazon heeft een generatieve-AI-dienst uitgebracht die apps kan maken op basis van een tekstprompt. AWS App Studio kan apps met meer dan één pagina maken en data uit diverse bronnen ophalen, maar is nog steeds vooral voor professionals bedoeld, zegt het bedrijf.

AWS App Studio is sinds donderdag beschikbaar in een publieke previewfase. De software kan volgens Amazon apps met meer dan één pagina maken op basis van een tekstprompt. Via de prompt kunnen programmeurs ook vragen stellen over hoe ze de app kunnen aanpassen en verbeteren. De software is vooral bedoeld om zakelijke toepassingen te maken en niet zozeer commerciële consumentenapps. Amazon noemt als voorbeeld een applicatie om orderinnames te automatiseren of aan inventarisatiemanagement te doen.

De software kan data uit verschillende bronnen ophalen zoals databases, specifieke AWS-diensten als S3 en DynamoDB. Ook is het mogelijk om verschillende vormen van toegang te regelen en authenticatie van thirdpartydiensten toe te voegen. Er komen in het algemeen veel api-koppelingen in de software, die voor meer dan alleen authenticatie kunnen worden gebruikt.

App Studio is volgens Amazon geschikt voor de ontwikkelfase, maar het is ook mogelijk om een testomgeving en vervolgens een productieomgeving op te zetten. Volgens Amazon is de software voornamelijk bedoeld voor technisch onderlegde teams. Die kunnen de software gebruiken als hulpmiddel, ook als ze zelf geen programmeurs in dienst hebben om apps voor ze te schrijven.

Vooralsnog is de publieke bèta alleen in de regio 'US-West' te gebruiken. Wel kunnen gebruikers daar een verbinding leggen met data in andere AWS-regio's.