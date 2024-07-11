Amazon brengt App Studio uit die gebruikers met AI kant-en-klare apps laat maken

Amazon heeft een generatieve-AI-dienst uitgebracht die apps kan maken op basis van een tekstprompt. AWS App Studio kan apps met meer dan één pagina maken en data uit diverse bronnen ophalen, maar is nog steeds vooral voor professionals bedoeld, zegt het bedrijf.

AWS App Studio is sinds donderdag beschikbaar in een publieke previewfase. De software kan volgens Amazon apps met meer dan één pagina maken op basis van een tekstprompt. Via de prompt kunnen programmeurs ook vragen stellen over hoe ze de app kunnen aanpassen en verbeteren. De software is vooral bedoeld om zakelijke toepassingen te maken en niet zozeer commerciële consumentenapps. Amazon noemt als voorbeeld een applicatie om orderinnames te automatiseren of aan inventarisatiemanagement te doen.

De software kan data uit verschillende bronnen ophalen zoals databases, specifieke AWS-diensten als S3 en DynamoDB. Ook is het mogelijk om verschillende vormen van toegang te regelen en authenticatie van thirdpartydiensten toe te voegen. Er komen in het algemeen veel api-koppelingen in de software, die voor meer dan alleen authenticatie kunnen worden gebruikt.

App Studio is volgens Amazon geschikt voor de ontwikkelfase, maar het is ook mogelijk om een testomgeving en vervolgens een productieomgeving op te zetten. Volgens Amazon is de software voornamelijk bedoeld voor technisch onderlegde teams. Die kunnen de software gebruiken als hulpmiddel, ook als ze zelf geen programmeurs in dienst hebben om apps voor ze te schrijven.

Vooralsnog is de publieke bèta alleen in de regio 'US-West' te gebruiken. Wel kunnen gebruikers daar een verbinding leggen met data in andere AWS-regio's.

AWS App Studio

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 11:25 32

11-07-2024 • 11:25

32

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Reacties (32)

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Vaatdoek82 11 juli 2024 12:18
Het is gratis om te testen:
https://aws.amazon.com/app-studio/pricing/
Rmaxx @Vaatdoek8211 juli 2024 12:44
Published applications: $0.25/user hour, dat kan dus flink oplopen....
NicoHF @Rmaxx11 juli 2024 13:11
Published applications
$0.25/user hour
You will be charged based on your consumption for the published apps of $0.25/user hour.

Free trial: We offer a 60-day free trial or 250 free user hours.

[Reactie gewijzigd door NicoHF op 22 juli 2024 20:22]

REDSD @Rmaxx11 juli 2024 13:34
Iets waar je sowieso op moet letten bij veel populaire cloud oplossingen.
Vaatdoek82 @REDSD11 juli 2024 15:29
En altijd projecten maximale budgetten geven..
Zo heb eens flink betaald voor een statisch IP, best jammer.
Dasprive 11 juli 2024 11:44
Deju vu aan wat we in bijvoorbeeld Wordpress hebben gezien. Bij al die marketing of web design agencies kan bijna niemand nog een website "bouwen", het is allemaal met visual editors.

Die kant lijkt het met apps ook op te gaan: alles moet low-code, drag & drop, AI maakt het totdat bijna niemand nog weet wat er op de achtergrond eigenlijk gebeurt.

Dit wordt hilarisch op gebied van security: ergens in een library of andere dependency waar meerdere low code platformen op gebouwd zijn wordt een kwetsbaarheid gevonden. Vervolgens ben je als gebruiker/bouwer op die platformen maandenlang kwetsbaar tot de kwetsbaarheid downstream is verholpen.
vickypollard @Dasprive11 juli 2024 11:52
Dit wordt hilarisch op gebied van security: ergens in een library of andere dependency waar meerdere low code platformen op gebouwd zijn wordt een kwetsbaarheid gevonden. Vervolgens ben je als gebruiker/bouwer op die platformen maandenlang kwetsbaar tot de kwetsbaarheid downstream is verholpen.
Hoe is dit anders dan wanneer je niet low-code werkt? Ook daar wordt veelvuldig gebruikgemaakt van libraries die fouten kunnen bevatten.
Dasprive @vickypollard11 juli 2024 11:58
Maar die kun je tenminste zelf updaten, daar heb je dependency trackers voor (eg dependabot op GitHub), dat heb je zelf onder controle en je hebt nog mensen die ook weten hoe dat moet.

Wat je gaat zien bij die low code omgevingen is dat je hele organisaties gaat krijgen die niet anders kunnen dan afwachten tot de leverancier van het platform de update doorvoert. Vergelijk het met Android: het duurt soms maanden voor in alle verschillende flavors de fixes kwetsbaarheden zijn doorgevoerd, en soms zelfs helemaal niet.
mocem @Dasprive11 juli 2024 12:45
Dat is nu toch niet anders. De halve wereld draait op aangekochte software waarvan je niet weet welke libraries gebruikt worden en of die überhaupt wel geüpdatet worden.
gitaarwerk @mocem11 juli 2024 13:47
Ja, het verschuift inderdaad. Wij hebben ook ‘mendix developers’. Waar ik bijvoorbeeld bij Salesforce nog wel verschil is. Ergens ben ik ook weer blij dat in mijn geval nog zelf wat kan bouwen vanaf 0 tot eindproduct inclusief alles wat erbij komt kijken. Mijn functie als dev zal wellicht wel veranderen. Merk dat je als developer wel echt meerwaarde kan leveren door alle randvoorwaarden te kennen en bij beperkingen van systemen en software toch eindjes aan elkaar kan knopen.

Ik denk dat we vrede moeten hebben met dit soort ontwikkelingen. Het is voor veel sectoren ook gebeurd, en mensen zijn niet per se compleet vervangen. Ik ben heel benieuwd. Blijf zelf geen fan van generative AI, maar ik zou hypocriet zijn als ik zeg dat ik het niet gebruik. Het helpt wel met ontwikkelen van producten waarbij onderdelen gewoon minder je kracht is, en daarbij je kan helpen de focus te houden. Enkel wel weten dat je core-business echt in eigen hand blijft. We’ll see.
The Realone @mocem11 juli 2024 14:00
SBOM's worden ook van alsmaar groter belang. Het heeft nu nog niet genoeg wijdverspreide tractie, maar er zijn genoeg bedrijven en overheidsinstellingen die die nu al vereisen. Daarmee los je niet per se het probleem op, maar weet je wel dat er een probleem is.
SgtElPotato @Dasprive11 juli 2024 13:48
Doem scenario. Veel software wat je nu al hebt draaien (wat niet zelf ontwikkeld is) wordt door anderen beheerd en weet je ook niet wat er onder de motorkap allemaal goed of fout gaat.
Wolfos @vickypollard11 juli 2024 13:42
In de praktijk is een Wordpress site zeer kwetsbaar en heb je bijna constant te maken met aanvallen.
CAPSLOCK2000
@Dasprive11 juli 2024 15:32
Die kant lijkt het met apps ook op te gaan: alles moet low-code, drag & drop, AI maakt het totdat bijna niemand nog weet wat er op de achtergrond eigenlijk gebeurt.
De denkfout die vaak gemaakt wordt is dat je voor low-code niet hoeft te kunnen programmeren. Dat klopt niet. Low-code gaat over het gereedschap, niet over de activiteit.

Programmeren in een low-code omgeving is als een meubelmaker met power-tools. Een cirkelzaag en elektrische schroevendraaier maken het werk van een meubelmaker makkelijker, maar de meubelmaker moet nog steeds zelf bedenken hoe de meubels er uit moeten zien, hoe sterk ze moeten zijn, wat voor hout je gebruikt, etc...

Voor een simpele website hoef je nauwelijks te programmeren, dat gaat prima met low-code oplossingen of ingebouwde teksteditors a la Wordpress. Als het complexer wordt zal je toch echt het vak moeten verstaan.

Uiteindelijk is het uitschrijven van je code maar een klein onderdeel van programmeren. Het echte werk is het ontwerpen. Een goede pogrammeertaal (low-code of anders) kan het opschrijf (en debug) gedeelte veel prettiger en sneller maken en kan veel kleine foutjes voorkomen, maar het helpt niet bij het ontwerpen van goede software.

Wel is het zo dat er veel meer simpele dan complexe klusjes zijn. Goed gereedschap kan mensen helpen om eenvoudige klusjes zelf te doen zodat de experts zich kunnen richten op de moeilijkere zaken. Daarnaast maken ook de experts fouten en het kiezen van de juiste taal kan helpen om het aantal kleine domme foutjes te verminderen.

Ik ben wel fan van low-code, DSL's en andere gespecialiseerde programmeertalen. Het juiste gereedschap op het juiste moment kan een wereld van verschil maken, maar tovermiddelen bestaan niet. Het is nog altijd mensenwerk om te bedenken dat er een stuk software nodig is en wat dat moet doen,

Een AI gebruiken als high-level programmeertaal om requirements in menselijke taal om te zetten naar een technische implementatie vind ik niet meer dan natuurlijke evolutie. Uiteraard heeft het z'n beperkingen maar er zijn ook enorme voordelen.

Security gaat zo vaak fout omdat het gewoon heel saai en eentonig is om voortdurend bezig te zijn met het controleren en afvangen van condities en data met ook nog eens het risico dat je code onleesbaar wordt. Computers zijn heel goed in zorvuldig steeds alle regeltjes toe te passen. Ik denk dat AI veel kan helpen tegen kleine/domme/luie programmeerbugs en dat is in praktijk toch het grootste deel van de bugs.
drakiesoft @CAPSLOCK200011 juli 2024 17:44
Het gaat al best ver met AI. Met websim.ai kan je al een simpele website maken en wat bijzonder is je kan het aanpassen en uitbreiden. De gegenereerde code is downloadbaar. Zal de security geborgd zijn? Vast niet en zo zijn er wel meer issues. Maar het begin is er en het gaat echt hard. Zal het de programmeur/ux er/ vervangen? Niet direct en vast niet helemaal.

Ik kon bv een complex formulier maken met geneste vragen en ook met AI gegenereerde keuzes. Een crime om dat uit te programmeren. Geluid doet het ding ook en je kan zelfs een webcam als input gebruiken. Eenvoudige spellen maken met aansturing via pijltjestoetsen of touch.
cane 11 juli 2024 11:28
Alles wat voorkomt boilerplate code hoeven te schrijven is welkom.
nestview @cane11 juli 2024 11:37
Alles wat voorkomt boilerplate code hoeven te schrijven is welkom.
Volgens de titel hoef je helemaal geen code meer te schrijven. De app is "kant-en-klaar", oftewel helemaal klaar voor gebruik.
Wolfos @nestview11 juli 2024 13:39
Ooit een GenAI tool gebruikt? Zo betrouwbaar zijn die dingen niet.
Vaatdoek82 @nestview11 juli 2024 15:31
Ik heb er even mee zitten stoeien maar het komt er inderdaad kant en klaar uit, of het betrouwbaar is.. valt nog te betwisten.
Sjakelien 11 juli 2024 11:40
Ik heb ooit leren programmeren, omdat ik een niet-bestaande app wilde.
In de tussentijd beheers ik js, objective-c en Swift, en kan ik ongeveer alle andere talen wel begrijpend lezen.
Ik denk dat die kennis van programmeertalen mij nog steeds goed van pas komt om hallucinante AI-onzin te herkennen, en een eeuwige 'mijn excuses, hier is een herziene versie van de code"-cyclus te doorbreken.
Maar uiteindelijk zullen programmeertalen onzichtbaar worden voor iedereen die niet rechtstreeks op hardware hoeft te schrijven.
Het zou me niets verwonderen als er een door AI zelf gegenereerd intern taaltje ontstaat met bijbehorende compiler.
ShadLink @Sjakelien11 juli 2024 12:08
Toen ik op de informatica-opleiding zat (zo'n 15 jaar geleden al) werd er al gezegd dat high level talen (vooral slepen en droppen van elementen) op den duur programmeer talen zouden gaan vervangen. Je dropte gewoon een connector in, en klaar. Nou, tot op de dag van vandaag wordt er nog gewoon geprogrammeerd.

AI zal dat niet gaan veranderen. Misschien zullen sommige standaard onderdelen makkelijker worden - dat worden ze al door verschillende bibliotheken - maar het echte programmeerwerk zou gewoon blijven bestaan.
DeltaJuliett @Sjakelien11 juli 2024 12:27
Er zijn 14 standaarden, we maken een nieuwe om ze allemaal te vervangen.
...
Er zijn 15 standaarden.
watercoolertje
@DeltaJuliett11 juli 2024 13:07
Die vind ik hier niet op z'n plaats, het is geen vervanger van wat al bestaat, het is specifiek voor AI zoals hij het uitlegt. Wij hebben er 14, AI dan 1 (of uiteindelijk een miljoen, maakt eigenlijk niet veel uit) :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:22]

DeltaJuliett @watercoolertje11 juli 2024 14:24
Low code vervangt de programmeur.
No code vervangt de programmeur.
Prompts vervangen de programmeur.
...
Hoezo niet op zijn plaats?
Wolfos @Sjakelien11 juli 2024 13:49
LLM's zijn geen AI. Het zijn bullshit machines (wetenschappelijk onderbouwde term) die alleen juist kunnen antwoorden als het antwoord in de training data voortkomt.

Programmeren is niet codesnippets plakken van StackOverflow (ja, misschien 1% van programmeren is dat). Deze techniek gaat het niet voor elkaar krijgen om betrouwbaar code te schrijven zonder tussenkomst van een programmeur. Daar is het gewoonweg niet geschikt voor.

Dit is gewoon de zoveelste "low code" oplossing die uiteindelijk fouten oplevert die dan weer door een expert opgelost moeten gaan worden, wat meer kost dan het gewoon in één keer goed doen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 20:22]

theduke1989 11 juli 2024 11:49
great stuff, hoef je niet meer opleidingen te volgen voor ontwikkelaar :D neem gewoon een App studio course voor een dag. En aan het einde van de dag heb je een kant-en-klare app ontwikkeld door Ai, niet door je zelf. Dus je had je tijd voor niks besteed aan iets.
geert1 @theduke198911 juli 2024 12:50
Als daar een werkende app uit komt die doet wat het moet doen, dan kan dat prima zijn.

Het enige dat app-bouwers heel goed in de gaten moeten houden zijn de grenzen van de gemakkelijke gereedschappen. Het risico is dat je 90% van je app gemaakt krijgt, maar dat die laatste 10% niet mogelijk blijkt te zijn. Veel no-code platformen beloven dat werkelijk alles mogelijk is, terwijl er eigenlijk flinke beperkingen zijn. Die beperkingen zijn inherent; een no-code-platform kan alleen doen wat de makers van dat platform er specifiek in stoppen, wat nooit zo veel is als de mogelijkheden van zelf programmeren. Zelfs als zo'n platform de mogelijkheid biedt om hier en daar toch eigen code te schrijven, dan nog blijkt dat lang niet alles lukt. Want die eigen code mag alleen in bepaalde widgets en dergelijke, en kunnen niet de app-functie op het diepste niveau aanpassen.

Dit heeft best wat mensen geld gekost, door te denken dat het snel kon met no-code, om dan later alles opnieuw te moeten bouwen op een andere manier.

Amazon geeft het hier wel letterlijk aan: deze tool is bedoeld voor alleen bepaalde soorten apps en features. Niet alles dat je maar kunt bedenken. Zolang we dat in de gaten houden en de gereedschappen zeer zorgvuldig uitkiezen, kunnen deze platformen handig zijn.
ShadLink 11 juli 2024 12:02
En dan heb je een klant die zo'n 9000 unieke wensen heeft, nee AI gaat daar nooit doorheen komen.
bramv101 @ShadLink11 juli 2024 12:25
Als die klant het prijsverschil ziet, gaan die wel overstag...
Menesis 11 juli 2024 12:18
Geen garantie voor een goeie gebruikerservaring. Ik voorzie (net als bij vele low-code / no-code apps) dat je er hooguit fatsoenlijke formuliertjes mee kunt maken.
Rmaxx @Menesis11 juli 2024 12:46
Dat weten ze zelf ook : "De software is vooral bedoeld om zakelijke toepassingen te maken en niet zozeer commerciële consumentenapps."
TheNooz 11 juli 2024 13:13
Ik vraag me af hoe veel mensen die hier toekomst in zien daadwerkelijk verstand hebben (niet hadden) van software ontwikkeling.

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