LumaLabs brengt tool om met tekstprompts video's te genereren publiekelijk uit

De Amerikaanse start-up LumaLabs heeft Dream Machine uitgebracht, een tool om korte video's te genereren met een tekstprompt. OpenAI had eerder Sora aangekondigd, maar heeft dat nog niet ter beschikking gesteld.

De tool laat gebruikers ook een enkele afbeelding uploaden om die in de video te integreren, blijkt op de site. Dream Machine is getraind op video's, waardoor de gegenereerde video's realistisch moeten ogen en bewegingen fysiek moeten kloppen in de ruimte en met de natuurwetten.

De tool is online, maar vereist momenteel een wachtrij van enkele minuten na het invoeren van een tekstprompt. Die was enkele uren, maar dat lijkt vrijwel opgelost. Niet elke prompt lukt; bij een korte test van Tweakers kwam er bijvoorbeeld bij de eerste twee video's een foutmelding terug. Het bedrijf heeft AWS-servers met Nvidia H100-GPU's gebruikt om het model te trainen. Veel technische details zijn verder niet bekend.

De tool is te gebruiken na het inloggen met een Google-account. Lumalabs wil abonnementen verkopen om geld te verdienen.