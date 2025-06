Foto die derde plaats won in AI-fotocompetitie blijkt een echte foto te zijn

Fotowedstrijd 1839 Awards had dit jaar een categorie voor de beste AI-foto. De derde plaats werd behaald door een bijzondere foto van een flamingo die zijn kop verstopt. Er was echter een probleem: de foto is gemaakt door een fotograaf en is dus niet door AI gegenereerd.

De fotograaf, die werkt onder de alias Miles Astray, maakte de foto in 2022 op Aruba. Hij deed mee aan de wedstrijd, specifiek aan de categorie AI, om een punt te maken, zegt hij tegen PetaPixel en Forbes. "Ik wilde laten zien dat de mens de machine nog steeds kan verslaan en dat er nog altijd verdienste zit in het echte werk van echte creatievelingen. Nadat ik recente voorbeelden van door AI gegenereerde beelden had gezien die bij wedstrijden echte foto's versloegen, overwoog ik de rollen om te draaien door een echte foto in te dienen voor een AI-wedstrijd", aldus Astray.

De juryleden, die onder meer werken bij The New York Times en Getty Images, merkten niet op dat de foto echt was. Nadat Astray de derde plaats kreeg, gaf hij aan de jury toe dat zijn foto echt was en legde hij zijn werkwijze uit. Hij fotografeerde met een Nikon D750, zette het bestand met Adobe Photoshop Lightroom om van raw naar jpeg en voerde andere 'minimale aanpassingen' door.

De organisatie diskwalificeerde de fotograaf en haalde de foto van de site van de fotowedstrijd. "We zijn het erover eens dat de fotograaf een belangrijk en relevant punt heeft gemaakt. Na veel intern overleg hebben we echter besloten zijn deelname aan de AI-categorie te diskwalificeren om rekening te houden met de andere kunstenaars die hun werk hebben ingezonden", zegt Lily Fierman, directeur en medeoprichter van de 1839 Awards, tegen Forbes. Astray noemt de beslissing 'volkomen terecht en begrijpelijk' en is blij met de reactie van de organisatie op zijn standpunt.

Update, 15.05 uur: In een eerdere versie van het artikel stond dat de foto de eerste plaats had gewonnen. Dit klopte echter niet. Flamingone kreeg de derde plaats. Daarom is het artikel gewijzigd.