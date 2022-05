Albert Dros, op Tweakers bekend als adros, beleefde in 2015 zijn internationale doorbraak als fotograaf, met een foto van de Veluwse heide. Sindsdien reist hij de hele wereld rond en heeft hij een herkenbare eigen stijl ontwikkeld. Wij spraken hem op de hei, over hoe het allemaal begon en hoe hij te werk gaat.

Je bent al sinds 2008 actief op Tweakers. Hoe is dat begonnen?

"Op de lagere school was ik een echt computerventje. Ik vond computers en vooral grafische kaarten bijzonder interessant en bekeek ook zoiets als de Dutch Power Cows met grote interesse. Sinds de brugklas begon ik een beetje te klieren op het forum. Dan stelde ik een serieuze vraag die niet serieus bedoeld was, zoals: 'hoe komt het dat mijn muis het niet doet?'. Daar werd dan serieus op ingegaan tot men erachter kwam dat ik me een beetje aanstelde, maar ik was ook bezig met pc's bouwen en overklokken. Die interesse voor techniek heeft natuurlijk ook een link met fotografie. De laatste jaren ben ik wat minder actief, maar ik ben nog steeds af en toe te vinden op het fotoforum."

Wat wilde je vroeger eigenlijk worden?

"Vroeger zei ik altijd: ik ga iets doen met computers. Ik wist alleen niet wat, dus ben ik - nadat ik aanvankelijk startte met elektrotechniek - mediatechnologie gaan studeren. Dat laatste was best nuttig voor mijn kennis over IC'tjes en leds, maar media trok mij toch meer, mede omdat ik daar meer creativiteit in kwijt kon. Na mijn studie heb ik voor diverse tv-programma’s gewerkt, zoals The Voice, RTL Boulevard en Eredivisie Live, en ik heb zelfs een tijdje een eigen videobedrijf gehad."

Hoe ben je vervolgens fotograaf geworden?

"De aanzet daarvoor kwam toen ik twee jaar in Hongkong ging wonen. Video's voor bedrijven maken vond ik leuk, maar het was ook wat suf. Ik kon er mijn creativiteit maar beperkt in kwijt. In Hongkong kwam ik voor het eerst concreet in aanraking met fotografie; zowat iedereen bleek daarmee actief te zijn en liep met een camera rond. Hongkong is ook een ontzettend fotogenieke stad. Cityscapefotografie, oftewel het vastleggen van de stad met zijn hoge gebouwen en neonlicht, is ontzettend leuk. Tegelijkertijd kun je ook geweldig hiken buiten de stad. Omdat Hongkong niet zo groot is, blijf je de stad vanuit alle hoeken steeds zien, omringd door natuur. Ook fotograferen na een regenbui was fantastisch, omdat de grond dan het neonlicht reflecteert. Ik ben er helemaal verslaafd geraakt aan fotografie."

Hongkong - Foto © Albert Dros

Je bent internationaal doorgebroken bij het grote publiek met een foto die je op de Nederlandse hei maakte van de Melkweg en het ISS. Hoe ging dat?

"Toen ik eind 2013 terugkwam in Nederland, heb ik me vol op fotografie gestort, hoewel ik ermee begon als hobby. Ik richtte me vooral op het fotograferen van cityscapes en landschappen. In augustus 2015 was ik met een vriend op de hei rond de Veluwe om een zogenaamde selfie te maken met de Melkweg op de achtergrond. Het was een extreem heldere nacht en de Melkweg was zelfs met het blote oog zichtbaar. Die vriend stond op een heuveltje met zijn handen wijd en ik maakte wat foto’s. Plots zag ik een heldere ster langzaam bewegen. Het was echter geen ster, maar het ISS. Tijdens een opname met een lange sluitertijd legde ik het ISS als een streep vast boven het hoofd van mijn vriend en tegelijkertijd waren op de foto ook twee vallende sterren, Perseïden, te zien. Die foto was bijzonder door de combinatie van relatief weinig lichtvervuiling, een heldere sterrenhemel, het ISS en de Perseïden in één beeld, en de compositie."

Perseïden en ISS - Foto © Albert Dros

Hoe ging dat verder?

"Ik stuurde de foto naar bladen zoals National Geographic en naar Nederlandse media. Toen ik geen reactie kreeg, besloot ik contact te zoeken met online media, zoals Petapixel. Ik stuurde ze een bericht via Facebook en kreeg al snel een reactie met de vraag of ik een blog kon schrijven over hoe ik de foto had gemaakt. Daarna ging het snel. De foto ging viraal en werd opgepikt door diverse blogs en vervolgens door internationale media, zoals Time en National Geographic, en uiteindelijk ook Nederlandse websites, kranten en tv. Dat laatste vond ik trouwens wel opvallend. Aanvankelijk leken zij geen interesse te hebben, tot het internationaal werd opgepikt. Kort daarna stapte ik fulltime in de fotografie."

Kun je eigenlijk nog wel 'normaal' met vakantie, zonder te fotograferen?

"Nee, dat werkt niet. Als ik voor mijn rust aan het wandelen ben, zie ik altijd wel wat. Patronen op een boom, een mooie lucht of een interessante locatie. En daarbij ben ik altijd bezig met fotografie. Ik bedenk dan bijvoorbeeld of ik een combinatie kan maken van een locatie, een bepaald tijdstip en een onderwerp op de voor- of achtergrond, en ga op een later moment terug, desnoods om drie uur 's nachts. Ik slaap dan overdag, als de zon fel aan de hemel staat en de omgeving daardoor niet mooi is om te fotograferen. Aan het eind en begin van de dag plus de nacht ben ik actief. Voor mijn vriendin en vrienden is dat weleens lastig, maar ik probeer het te combineren, als het even kan. Dan ga ik bijvoorbeeld samen met vrienden fotograferen of scout ik een locatie tijdens een wandeling."

Hoe vind je mooie fotolocaties?

"Ik heb een soort to-do-lijst met locaties waar ik nog naartoe wil om te fotograferen. Daarnaast leg ik tijdens het wandelen potentiële locaties vast, bijvoorbeeld door ze te markeren in Google Maps of door er foto's van te maken, waarna ik later kan bepalen of het een mooie foto zou kunnen opleveren en dankzij de gps-gegevens exact kan zien waar het was. Het komt voor dat ik een halve dag Google Maps en Google Earth afzoek naar een mooie plek. Ik zoek ook weleens op steekwoorden als 'mooiste bomen' in een bepaalde regio, want zo'n boom kan goed als onderwerp dienen in een landschap. Verder ga ik Instagram-hashtags af om te zien wat anderen hebben gedaan. Ik wil foto's echter niet kopiëren, want daar is geen eer aan te behalen. Ik vind het leuker om te kijken wat ik anders kan doen om er iets eigens van te maken. Verder kies ik vaak een vrij specifiek moment voor het maken van een foto. Dat is afhankelijk van het weer, de stand van de maan en het jaargetijde."

Je komt graag op de hei, waar we nu ook zijn en waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Wat vind je hier zo mooi?

"Ik woonde vroeger in Amersfoort en kwam hier heel vaak. Ik denk dat ik ieder boompje zo ongeveer wel ken. Ik heb iets met de kleur paars, die je dan ook vaak terugziet in mijn foto's, dus daar ga ik vaak speciaal naar op zoek. De hei is daarvoor natuurlijk een ideale locatie. Vooral met bijvoorbeeld zonsopkomst en een beetje mist, maar ook tijdens de herfst en de winter. Vooral de kleuren van planten zijn hier mooi, maar ze wisselen ook sterk. De rododendrons zijn het mooist in het voorjaar en de hei staat juist aan het eind van de zomer in bloei. De timing komt heel nauw; die volle paarse gloed van de hei duurt soms maar een week. Als de omstandigheden mooi zijn om dat perfecte shot te maken, moet je er gewoon zijn. En daar focus ik me telkens weer op."

Heide - Foto © Albert Dros

Je hebt een specifieke eigen stijl gecreëerd, met warme kleuren. Hoe komt die stijl tot stand?

"Mijn foto’s zijn inderdaad redelijk verzadigd. Ik zoek de grens daarvan op, maar het raw-bestand moet wel de kleurinformatie bevatten. Ik heb natuurlijk een designachtergrond, dus ik hou ervan als het maximale uit een foto wordt gehaald. Het is een soort romantisme: het moment, maar dan net iets mooier. Dat betekent niet dat ik simpel aan de paarse slider trek om een paarse hei te accentueren; ik zoek daarvoor echt het juiste moment op. Een foto moet puur zijn, dus ik voeg absoluut geen andere lucht of voorgrond toe. Wel maak ik af en toe gebruik van bepaalde technieken om het moment zo goed mogelijk vast te leggen. Denk aan verschillende belichtingen of focusstacking, waarbij ik verscheidene foto's maak, ze op verschillende punten scherpstel en vervolgens samenvoeg. Dat moet ook wel, als je heel dicht op de voorgrond zit en ook de achtergrond nog scherp wil tonen, want dat is optisch niet mogelijk, ook niet op f/22."

Met welke camera ben je ooit begonnen?

"Ik begon met een Panasonic Lumix GH2. Dat was destijds bij uitstek de camera voor filmers. Later ben ik overgestapt op de GH4, maar daarna koos ik voor Sony, waarvoor ik nu ook ambassadeur ben. Toen Sony met de A7-serie kwam, dacht ik: dit is de toekomst. Een kleine body, maar toch fullframe. Het gaf een enorm verschil in beeldkwaliteit. Ik kon de lichtgevoeligheid veel hoger zetten, had een hogere resolutie en kon de belichting van de raw-bestanden enorm pushen."

Hoe ga je te werk als je een topfoto wil maken?

"Een topfoto maak ik soms met heel veel planning, maar het kan ook spontaan gebeuren. Dan moet je er natuurlijk wel zijn om het moment goed vast te leggen. Bij mijn planning voor bepaalde foto's komt ook een stuk creativiteit kijken. Ik heb altijd veel ideeën en bij het zien van objecten zoals bomen, torens, een skyline of een gebergte denk ik altijd direct aan de mogelijke omstandigheden. Hoe zou dit eruitzien met een mooie sterrenhemel? Of 's ochtends met mist? Of in de herfst? Of met een meteorietenregen? Vaak zie ik dan al helemaal voor me hoe een foto eruit gaat zien, nog voordat ik hem heb geschoten. Voor dit soort dingen gebruik ik de app Photopills. Hier kun je werkelijk alles mee op het gebied van het plannen van foto's."

IJsland - Foto © Albert Dros

Je steekt veel voorbereidingstijd in het maken van foto's. Is dat wel rendabel?

"Ik heb inmiddels behoorlijke online exposure, waardoor ik de vrijheid heb gekregen om mijn tijd grotendeels zelf in te delen. Het kan gebeuren dat ik drie weken bezig ben met een bepaalde foto, maar ook dat ik tijdens een reis door het buitenland een vliegtuigje huur om foto's te kunnen maken vanuit de lucht. Dat kost wat, maar dan heb je wel unieke beelden die zich uiteindelijk altijd wel weer terugbetalen."

Op Tweakers haalde je eerder de frontpage met je timelapse van Amsterdam, waar twee jaar werk in zat. Waarom dit idee en wat wilde je laten zien?

"Ik ben natuurlijk begonnen met video en had al heel lang het plan om een timelapse te maken, maar dan wel een die nog steeds vernieuwend is en heel veel verschillende technieken combineert. Een internationaal bekend onderwerp en de stad waar ik woon is Amsterdam. Tussen mijn reizen door focuste ik me een paar jaar op dit project. Ik wilde eigenlijk Sail 2020 daarin opnemen, maar door de coronacrisis ging dat niet door. Veel fotoreizen en workshops die ik gaf, werden ook uitgesteld en daarom besloot ik mij te storten op de afronding van dit timelapse-project. Dat had als bijkomend voordeel dat de straten verlaten waren, wat je normaal natuurlijk nooit ziet. Zelfs het Red Light District was verlaten; de toeristen waren weg. Ook had ik toen ineens de tijd om me vol op het editen te storten. Het had anders nog wel een of twee jaar kunnen duren voordat dit af was."

In dit socialemediatijdperk hebben mensen op alles kritiek. Hoe ga jij daarmee om?

"Ik kon me daar vroeger wel over opwinden. Je belandt vaak in discussies doordat mensen denken dat een foto nep is en je er allerlei dingen aan hebt toegevoegd die er niet waren. Of ze vinden dat de kleuren heel onecht zijn omdat ze die niet zo fel kennen van de hei, terwijl het wel echt voorkomt. Dan wordt het al snel een negatieve spiraal, waarbij mensen elkaar versterken en twijfel zaaien. Ze weten niet hoeveel tijd en moeite je hebt gedaan om die foto te maken."

"Overigens zijn Nederlanders al snel negatief, valt mij op. Ook negatief over Nederland zelf. Dat merk ik bijvoorbeeld aan de reacties van buitenlanders op mijn Nederlandse foto's. Die zijn veel positiever; Nederlanders kraken hun eigen land best vaak af, dat het bijvoorbeeld zelden zulk mooi weer is als op een foto te zien is. Veel mensen realiseren zich niet dat ik continu op zoek ben naar de mooiste locaties en momenten. Iemand met een negen-tot-vijfbaan ziet die momenten meestal niet. Op het forum van Tweakers is mij weleens gevraagd om het originele raw-bestand te plaatsen. Als ik dat doe, zien mensen dat het meer is dat alleen een 'Albert Dros-sausje' over een foto heen gooien."

Hoe bevalt het leven als fotograaf je?

"Het is fantastisch, maar je moet een enorme passie hebben om dit werk te doen, 24 uur per dag. Mensen denken vaak dat het een droombaan is en dat is het voor mij ook, maar ik ben er echt altijd mee bezig. Het komt regelmatig voor dat ik drie of vier nachten doortrek en dan na het ontbijt ga slapen, omdat dit ritme het beste aansluit bij het fotograferen. Als ik niet aan het fotograferen of scouten ben, ben ik wel bezig met het schrijven van blogs en met mijn foto's op sociale media. Ik ben overigens nog steeds aan het leren. Vroeger heb ik veel aan straatfotografie gedaan en ik vind het ook leuk om met macro bezig te zijn. Ik volg dan ook weleens workshops bij andere fotografen. Ik vind het belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen."

Vulkaan - Foto © Albert Dros

Het vak van fotograaf is best lastig. De tarieven zijn gedaald en er is veel concurrentie van amateurfotografen. Wat zou je mensen aanraden die als fotograaf willen starten?

"Ik kan er goed van leven, maar ik denk dat nu beginnen wel lastiger is dan toen ik begon. Nu moet je met meer komen. Je moet echt origineel zijn; je moet niet alleen een foto maken, maar ook het verhaal eromheen vertellen. Het helpt als je een beetje gevoel voor commercie hebt en weet hoe je jezelf en je foto's kunt verkopen. Ook moet je niet onderschatten hoeveel tijd het kost om te fotograferen, inclusief het voorwerk, de nabewerking en de promotie. Ik zou mensen willen adviseren om naast een bestaande baan te beginnen als fotograaf en niet meteen in het diepe te springen. Ga een dag minder werken, of misschien twee, en kijk hoever je komt. Als je voor je maandelijkse inkomen volledig afhankelijk bent van fotografiewerkzaamheden, kan het minder leuk zijn omdat er meer druk op staat. Het allerbelangrijkste is volgens mij dat je de passie ervoor hebt en bereid bent er continu mee bezig te zijn."

Dit artikel verscheen in november 2020 in Tweakers Magazine.