Community-interview met Cocoia

Sebastiaan de With, op Tweakers bekend als Cocoia, schitterde in 2013 al eens in onze videoserie Van de polder naar de Valley. Hij was nog een tiener toen hij door grote bedrijven als HP, Sony en Apple werd gevraagd om als ontwerper mee te denken over iconen en interfaces. Aanvankelijk vanuit Nederland, maar sinds een jaar of tien woont hij in de VS. Wij spraken hem over zijn leven en ervaringen daar, en de verschillen met zijn thuisland.

Je woont in San Francisco. Wat merk je van de covid-19-crisis?

"Het is een bijzondere tijd. San Francisco is op zich heel chill, maar het was een van de eerste steden met een een shelter-in-place order, waardoor je alleen je huis mag verlaten voor essentiële activiteiten, zoals werk. Een stuk strenger dan in Nederland. Je mag wel buiten komen, maar alleen als je je strikt houdt aan de richtlijnen voor social distancing. Ik reis normaal veel naar het buitenland, maar dat ligt nu helemaal stil. Ik merk het ook aan mijn fotografieapps; de verkopen daarvan zijn veel lager dan normaal, doordat mensen minder eropuit trekken."

Daar komen we straks op terug. Aan je Instagram-foto's zie ik dat je veel eropuit trekt in de wildernis.

"Ja, dat doe ik liefst zo vaak mogelijk, ook in deze tijd. Bijvoorbeeld naar de dunbevolkte bergen, woestijnen en bossen in Californië, Oregon en de staat Washington. Dan kampeer ik met een groepje vrienden en vriendinnen in de woestijn, en neem ik mijn motor mee om daar in de wildernis te kunnen rijden. Even de drukte van de stad ontvluchten en het houdt me ook creatief."

Sebastiaan de With Nickname

Cocoia

Herkomst nickname

Verzonnen wegens een liefde voor palmbomen en vond het leuk klinken

Woonplaats

San Francisco, VS

Hobby's

Fotografie, ontwerp, motoren, reizen, literatuur, natuur, counter-culture, geschiedenis

Geboortedatum

29 april 1988

Op Tweakers sinds

13 maart 2010, maar lurkte al sinds ik nog een isdn-lijn had

Favoriete onderdelen T.net

Forums, nieuws, Pricewatch

Studie

Ik heb zelfs de middelbare school niet afgerond. Twee jaar kunstacademie gedaan en ook niet afgemaakt

Beroep

Freelance ontwerper, fotograaf en medeoprichter van Lux Optics, een bedrijf dat de apps Halide en Spectre maakt

Smartphone

iPhone 11 Pro

Computer

2020-MacBook Pro 16"

Mac Pro met wieltjes voor thuis

Gameconsole

Een PS4 die stof verzamelt, ik heb al jaren geen console meer gespeeld

Favoriete games

Battlefield 4, PUBG, Minecraft, Battlefield V/1. Tweakcraft blijft altijd speciaal natuurlijk. Ook crpg’s als Baldur’s Gate en Planescape Torment, en oude RTS zoals Total Annihilation en Tiberian Sun/Red Alert

Camera Het meest? De iPhone, natuurlijk. Echte camera: Leica M6 en soms ook een Sony A7R IV, Leica M10, Sony A7R III, Leica Q2, Zeiss Ikon ZM, Bessaflex TM

Tablet

iPad. Is er echt een andere keuze? Ik gebruik een iPad Pro, tweede generatie

Smartwatch

Apple Watch, maar alleen voor fitness. Liever een echt horloge

Domotica

Hue-lampen, Logi-camera’s met HomeKit Secure Video, en verder automatiseer ik ouderwetse lampen en elektronica met Belkin Wemo-switches, ook allemaal Homekit

Websites

Icondesigner.net

Instagram.com/sdw

Twitter.com/sdw

Medium.com/@sdw

Hoe is het om in San Francisco te wonen?

"Toen ik voor de eerste keer in San Francisco kwam, wat overigens mijn allereerste bezoek aan de VS was, dacht ik 'hier zou ik wel kunnen wonen'. Het is een zeer relaxte en open stad, waar iedereen heel benaderbaar is. Ik heb meermaals met beroemdheden in de kroeg gestaan, zoals Jony Ive (Apple), Marc Newson (ontwerper), Travis Kalanick (vroeger Uber), Drew Houston (Dropbox) en Mark Zuckerberg (Facebook), die ook heel benaderbaar zijn. Dat leverde vaak leuke gesprekken op. Ook de stad zelf is heel toegankelijk. Toen ik hier voor het eerst kwam, had ik weinig geld, taxi's waren te duur en het ov was te sloom in vergelijking met Nederland. Maar ik wandelde gewoon overal naartoe; dat is hier goed te doen. Ik woon in het Mission District. Vanaf hier loop je in twintig minuten naar het centrum of het Buena Vista-park. Als ik weer eens in Amsterdam ben, loop ik trouwens ook het liefst."

Wat voor apps maak je? En doe je dat namens jezelf of een bedrijf samen met anderen?

Het is nu drie jaar geleden dat de eerste app uitkwam: Halide Camera. Dat idee ontstond toen Ben Sandofsky, destijds een internetkennis, contact met me zocht op Twitter. Of ik samen met hem een camera-app wilde maken. We kenden elkaar niet, maar volgden elkaar wel op Twitter. Hij woonde in de buurt, dus we spraken af bij een café en zo ontstond Lux Optics LLC, dat nu een corporation is geworden. Ben is de ceo, en beheert de code en zakelijke contacten. Ik zorg voor een goede gebruikersinterface en het ontwerp, de communicatie met de pers en gebruikers, en de marketing. Het is een heel natuurlijke verdeling. Ik ben een enthousiaste Apple-gebruiker, maar vind de standaard camera-app veel te simpel en beperkt."

Jullie hebben ook nog een andere app: Spectre. Wat doet die?

"Apple heeft die app zelfs uitgeroepen tot app van het jaar. Hij maakt fotografie met lange sluitertijden mogelijk zonder statief of kennis van fotografie, met wat hulp van computational photography. Zo kun je bijvoorbeeld een brug vol verkeer er helemaal leeg uit laten zien of mooie foto's maken van een waterval, foto's waarvoor je normaliter een camera op een statief moet zetten om een stabiele opname te maken van enkele seconden. Het is wat ironisch dat je daar in de afgelopen maanden geen app voor nodig had, omdat toeristen thuisbleven en de drukke straten en pleinen uitgestorven waren. De omzet van de app is dan ook met dertig tot veertig procent gekelderd, maar dat komt wel weer goed."

Jullie richten je alleen op iOS. Waarom zijn er geen Android-apps?

"Ja, dat vind ik persoonlijk ook jammer; ik vind Android zeker interessant. Wat het zo lastig maakt, is dat smartphones veel verschillende camerahardware gebruiken, waardoor het heel veel tijd kost om een app te maken en optimaliseren die met iedere telefoon goed werkt. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat Android-gebruikers ook minder bereid zijn te betalen voor apps. Maar het simpele antwoord is ook dat we gewoon te weinig tijd hebben."

Je fotografeert zelf ook vrij fanatiek. Hoe is dat ontstaan?

"Dat deed ik al in Nederland, maar dat is de VS wel flink ontwikkeld. Ik had altijd al interesse in het visuele, maar in San Francisco en de landschappen in de omgeving was zoveel moois dat ik veel meer ben gaan fotograferen. Ik begon ooit met Canon, maar vond het systeem eigenlijk niet lekker aanvoelen. De gebruikservaring van Leica vind ik veel beter. Maar daarnaast gebruik ik ook Sony A7-camera's vanwege de goede fullframesensor en videomogelijkheden. Ik vind het mooi om landschappen en personen vast te leggen. Het leuke is dat mijn passie voor fotografie aansluit bij die voor reizen. En ik kan de beelden die ik maak, weer uitstekend gebruiken voor onze apps. Ook doe ik af en toe wat betaald werk, zoals motorfotografie."

Wat wilde je vroeger eigenlijk worden?

"Ik had geen flauw benul. Als wietrokende tiener heb ik nooit een school afgemaakt. Ik ging op mijn zestiende het huis uit en trok bij mijn vriendin in. Terwijl zij gamede op consoles, produceerde ik op een zelf in elkaar gezette pc abstracte kunst in Photoshop, die ik weer deelde op DeviantArt. Mijn ouders waren een beetje ten einde raad en wilden graag dat ik een opleiding ging doen. Na een toelatingsexamen werd ik toegelaten tot de Minerva Kunstacademie in Groningen. Het eerste jaar was vrij algemeen en afwisselend, en juist dat vond ik leuk. Het ging om tekenen en schilderen, maar ook werken met letters in lood en met drukpersen. In het tweede jaar moest je je specialiseren in autonome kunst of vormgeving, maar als het aankwam op digitale zaken, bleek de school achter te lopen bij de praktijk en dat irriteerde me. Ik moest bijvoorbeeld een opdracht maken in Flash, terwijl toen al duidelijk was dat dit passé was. Dat weigerde ik dus. Tegelijkertijd was ik anderen aan het leren hoe ze met Photoshop konden werken. In die periode kreeg ik ook mijn eerste freelance opdrachten."

Hoe ging dat dan?

"Dat begon toen ik mij ging specialiseren in het maken van iconen. Dat had weer zijn oorsprong in de aankoop van mijn eerste Mac, dankzij mijn ouders, voor gebruik op de kunstacademie. Dat was het eerste model met Intel-chip. Ik was al snel dol op macOS en de strakke vormgeving. Ik ging eigen iconen maken om mijn Mac te personaliseren en tegelijkertijd hing ik steeds meer op fora rond met anderen die hetzelfde deden. Daar waren ook kleine, onafhankelijke softwareontwikkelaars actief en ineens werd ik benaderd om voor twintig euro per uur een icoon te maken voor een Mac-app. Dat werd al snel een bijbaantje."

'Zij dachten dat ik onderdeel van een groot bedrijf was, maar ik was een stonede tiener' "Later werd ik via een design-agency benaderd om mee te werken aan de HP TouchSmart, de eerste all-in-one van HP met een groot, aanraakgevoelig scherm. Zij dachten dat ik onderdeel was een serieus bedrijf, terwijl ik gewoon een stonede tiener van het Nederlandse platteland was, met een laptop op de bank. In goed overleg met de kunstacademie ben ik gestopt met studeren en fulltime gaan werken. Ik mocht overgaan naar het derde jaar, maar mijn leraren stelden tot mijn verbazing dat een diploma niet zaligmakend was en dat ik eigenlijk al aan het doen was wat ik wilde."

En toen ging het heel snel. Je bent zelfs twee keer door Apple gevraagd.

"Dat klopt. Toen de eerste iPhone net uit was, was Apple het designteam aan het uitbreiden en tot mijn stomme verbazing werd ik daarvoor gevraagd. Ik was geobsedeerd door Apple; daar werken was op dat moment mijn ultieme ambitie. Maar ik had twijfels of ik wel in de VS wilde wonen. Ik was net achttien en was er nog nooit geweest. Bovendien was een werkvisum erg lastig, omdat ik geen diploma had. Ik heb het toen niet gedaan, maar ben wel vanuit Nederland werk voor ze gaan doen. Een paar jaar later ben ik alsnog in de VS voor Apple gaan werken."

Je kreeg toen zelfs feedback van Steve Jobs zelf toch? Hij was vast niet de gemakkelijkste om mee samen te werken?

"Nee, dat was niet gemakkelijk. Het was in de tijd van MobileMe en ik werd gevraagd voor een klein ontwerpteam via een vriend die bij Apple werkte, onder andere voor de Find My Friends-app. Van Steve 'Werken met Steve Jobs was lastig, maar hij haalde wel het beste in je naar boven' kwam vooral heel harde feedback. Soms onderbouwd, maar soms ook simpelweg 'no', zonder concrete uitleg wat er niet goed aan was. Dat hoorden we dan weer via via, zoals bijvoorbeeld dat Steve een hekel had aan radars en de kleur groen. Ontwerpen is soms heel subjectief. Dat betekende dat je, na alle bloed, zweet en tranen weer helemaal opnieuw moest beginnen. Soms moesten we wel vijftien keer opnieuw beginnen. Dat is lastig, want je hebt ook een band met je creatie, die je moet loslaten. Toch had Steve wel gelijk. Steeds opnieuw beginnen haalt het allerbeste in je naar boven en leidde uiteindelijk tot een beter resultaat."

Je hebt toen vooral iconen ontworpen met 3d-diepte en een hoge mate van detail. Hoe vond je het toen de hele wereld overstapte op flat icons?

"Het was een beetje het kind met het badwater weggooien, maar er zat ook wel wat in. Iconen werden steeds gedetailleerder, wat soms het doel ver voorbijschoot. Na grote veranderingen bij het management van Apple werd voor een andere stijl gekozen. Dat maakte het ontwerpen wel een stuk eenvoudiger. Het is op zich ook goed als dingen veranderen, net als mode. Toen smartphones nog betrekkelijk nieuw waren, was het heel belangrijk dat dingen leken op de echte wereld. Dat maakte je meer vertrouwd met nieuwe apparaten. Nu iedereen een smartphone heeft, moet het toegankelijker zijn voor alledaagse mensen en soms ook uitnodigender, al is die versimpeling soms wat doorgeslagen. We 'In de VS ben jij de ontwerper, in Nederland moet een compleet team erover vergaderen' zitten nu een beetje tussen twee werelden, want het gebruik van schaduwen en een kleurverloop kan weer."

Zie je een cultuurverschil bij het werken voor Amerikaanse en Nederlandse bedrijven?

"Toen ik nog in Nederland woonde, had ik op een gegeven moment besloten dat ik niet meer voor Nederlandse bedrijven wilde werken. In de VS zeg je gewoon 'dit is mijn prijs' en ging niemand daarover onderhandelen. Jij bent de ontwerper; ze luisteren naar je. In Nederland heerst een soort poldermodel voor creatieve producten. Dan gaat een heel team ernaar kijken en krijg je een berg feedback die wat richting betreft tegenstrijdig is en vervolgens de vraag of je daar wat mee kunt."

Hoe ben je eigenlijk ooit in de VS terecht gekomen?

"Op een gegeven moment had ik verschillende gesprekken lopen voor een baan in de VS. Mijn ouders waren aardig genoeg om me bijna elke twee weken naar Schiphol te rijden voor sollicitaties. Na een selectie kon ik kiezen tussen Square, Palm (toen onderdeel van HP, red.) en de start-up DoubleTwist. Ik koos voor die laatste, mede omdat die het beste salarisaanbod had."

Is San Francisco niet ontzettend duur om te wonen?

"Ja, het is wel is een behoorlijk dure stad. Een huis kopen is hier bijna niet te doen, zelfs voor een miljoen koop je niets bijzonders. Dus huren veel mensen, maar ook dan liggen de prijzen behoorlijk hoog. Ik betaal drieduizend dollar per maand en dan heb ik nog niet eens een parkeerplaats. In de tien jaar dat ik hier woon, zijn de prijzen behoorlijk opgelopen. Doordat niet-techbedrijven en de bijbehorende werknemers vertrekken, wordt de diversiteit minder, meer richting monocultuur. Toch is het nog steeds een heel fijne stad."

Zou je ooit terug willen naar Nederland?

"Californië is de mooiste speeltuin die er is en ik zal hier waarschijnlijk altijd een voet aan de grond houden. Maar uiteindelijk wil ik graag kinderen en als het zover is, wil ik terug naar Nederland. In de VS zijn veel dingen slecht geregeld. Scholen zijn bizar duur en iets als een zorgverzekering is niet vanzelfsprekend. De kloof tussen arm en rijk is groot. Dat is in Nederland allemaal een stuk beter. Iedere keer als ik in Nederland kom, vind ik het leuker, al zal ik nooit een fan worden van het poldermodel voor ontwerpers."

Dit artikel verscheen in juni 2020 in Tweakers Magazine.