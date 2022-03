Community-interview

Herman Goeloe, op Tweakers bekend als Kiswum, is al twintig jaar actief op de site. Hij schrijft Tweakblogs, is aanwezig bij veel evenementen en werd meer dan eens reviewer van de maand. Hij is geïnteresseerd in allerlei soorten gadgets, maar zijn voorliefde gaat uit naar smartphones, vooral Chinese. Wij vroegen hem waarom.

Je bent al bijna twintig jaar actief op Tweakers. Hoe is dat begonnen?

"Ik ben sinds 1998 actief bezig met computers; ik liep toen stage bij een computerwinkel in Eindhoven. Dat kwam ook door mijn broers, want wij zijn een beetje een computerfamilie. Mijn oudste broer werkte bij een computerwinkel en de middelste bij een gamebedrijf. Die nam dus altijd de nieuwste spellen mee. We zaten ook al snel op internet. Eerst via een 14k4-modem, maar in 1998 waren we bij de eersten die kabelinternet kregen, overigens vooral om de kosten van telefoontikken uit te sparen. Rond die tijd kocht ik ook mijn eerste computer, die ik zelf had samengesteld: een Celeron 333A, overgeklokt naar 367MHz. Ik bezocht Tweakers vooral vanwege de Pricewatch, maar ook vanwege het nieuws en het Forum."

Na je stage ben je gestopt met je studie en bij de landmacht gegaan. Waarom?

"Het werken in de computerwinkel, Trendtek Computers, beviel me uitstekend. Het Chinese echtpaar dat de winkel runde, was bijzonder vriendelijk en heel persoonlijk. Ik vond werken eigenlijk veel leuker dan m'n studie. Na een half jaar ben ik gestopt met m'n opleiding en ging toen full time in de winkel werken. Enige tijd later ben ik bij de landmacht gaan werken."

Dat is heel wat anders dan een computerwinkel. Heb je daar iets bijzonders meegemaakt?

"Ik begon in augustus 2001, vlak voor 11 september. Ik was als groentje net bezig met mijn tweede oefening in het bos. Tijdens zo'n oefening krijg je allerlei scenario's te horen en weet je niet wat echt is. Er was ook zo goed als geen contact met de buitenwereld. Er vlogen vliegtuigen over en op een gegeven moment bereikte ons berichten over een aanslag in Amerika. De ene helft geloofde het wel, de andere niet. Die avond kregen we een krant onder ogen, maar we wisten nog steeds niet of dit er niet bij hoorde; de oefening ging gewoon door. Pas de volgende dag, toen we terugkwamen in de kazerne, zagen we de tv-beelden."

In je tijd bij de landmacht ben je ook weer gaan studeren?

"Ja, uiteindelijk heb ik daar een verkorte mbo-opleiding netwerkbeheer gedaan. Ik behaalde deelcertificaten en had af en toe tweewekelijks perioden waarbij leerkrachten van de ROC Friese Poort-opleiding op de kazerne kwamen lesgeven. Op die manier heb ik met diverse softwarepakketten leren werken, netwerken opzetten en websites maken. Het waren soms wel lange dagen, want naast de dagelijkse werkzaamheden op de kazerne, liep ik in de avond ook nog stage. Maar omdat het zo afwisselend was, vond ik dat niet erg."

En wat doe je nu? Werk je nu in de automatisering?

"Ja, ik werk nu in een ziekenhuis en hou me bezig met autorisatie- en werkplekkenbeheer, maar ook met printers en pc's. Sinds kort ben ik projectleider ‘Robots in de zorg', wat erg interessant is. De robots, Pepper genaamd, helpen kinderen met problemen als bedplassen of naar de wc gaan in een andere omgeving door ze aan te moedigen om vaker naar de wc te gaan. Ze brengen boodschappen over met filmpjes, maar worden ook helemaal gepersonaliseerd voor de kinderen. Dit project vereist afstemming met de verplegers en ontwikkelaars, en daar zit ik als spin in het web tussen."

Je volgt technologie al jaren. Hoe heb jij alle ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar ervaren?

"Ik heb het meest met smartphones. Juist in die categorie is in de afgelopen tien jaar extreem veel veranderd. De eerste telefoons waren veel minder smart. Ook begonnen ze vrij groot, maar ze werden al snel vrij compact, zodat ze gemakkelijker mee te nemen waren. De laatste jaren zien we het omgekeerde: smartphones worden groter en groter. Ik heb compacte telefoons altijd het interessantst gevonden, maar dan wel met de juiste specificaties, zoals de Siemens SX45. Je kon ermee bellen, wappen, mp3's afspelen, iets opzoeken in de Gouden Gids of Telefoongids enzovoort."

Hoeveel telefoons heb je zelf in totaal gehad?

"Een stuk of twintig. De eerste telefoon kocht ik op m'n 16e en ik ben nu 38, dus ongeveer een per jaar. Toch doe ik tegenwoordig gemiddeld wel twee tot drie jaar met een toestel. In het verleden kocht ik vooral telefoons via abonnementen, omdat dat een stuk goedkoper was, maar dat is tegenwoordig anders. In mijn ervaring is sim-only momenteel interessanter bij een toestelprijs tot vierhonderd euro. Daarboven kan een abonnement voordeliger zijn, omdat je dan wat meer korting krijgt."

De smartphones van Kiswum van 1999 tot tot 2019

Test je weleens andere apparaten?

"Ja af en toe. Bijvoorbeeld monitoren, headsets, toetsenborden, robotstofzuigers en mini-pc's. Het moet wel een beetje met mijn persoonlijke interesse te maken hebben. Bijvoorbeeld iets dat ik misschien na een review zou willen kopen of waar ik heel benieuwd naar ben. Het testen kost toch behoorlijk wat tijd, dus ik zeg niet op voorhand van alles toe, want dan liggen er ineens allemaal apparaten te wachten."

Wat vind je specifiek leuk aan het reviewen van smartphones?

"Ik vind het leuk om mijn eigen kennis te vergroten. En doordat ik veel smartphones in handen heb gehad, kan ik ze beter vergelijken. Ik vind gadgets leuk, maar heb niet het geld om alles te kopen. Dit is dus een creatieve manier om er toch ervaring mee op te doen. Ik vind het vooral fijn dat ik vrienden en familie zo beter kan adviseren. Ik ga ook af en toe naar beurzen als de IFA. Dat biedt mij de mogelijkheid om nieuwe producten vast te houden en met elkaar te vergelijken. Tegelijk kan ik nieuwe contacten aanknopen. Ik wil ook nog een keer naar het MWC in Barcelona en de CES in Las Vegas, maar dat is wel erg prijzig."

En hoe doe je dat naast je werk en met een gezin?

"Het leuke aan smartphones is dat je ze altijd kunt testen. Bij iets als een monitor kan dat alleen als je thuis bent en achter de pc zit. De pc staat boven, dus dan zit ik niet bij m'n gezin. Ik probeer er wel op te letten dat mijn vrouw en kinderen er niet te veel last van hebben, dus dat ik daar niet de hele tijd mee bezig ben en ze amper zie. Reviews schrijf ik bijvoorbeeld bijna altijd op een laptop op de bank. Dat is een bewuste keuze. Bij de indeling van onze nieuwe woning heb ik een hoek in de kamer gereserveerd, waardoor ik meer verschillende apparaten kan testen. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld monitoren, tv's, speakers en headsets vanuit de woonkamer testen."

De nieuwe woonkamer van Kiswum

Herman Goeloe Nickname

Kiswum

Herkomst nickname

Het is een hersenspinsel van mezelf toen ik een jaar of zeven was.

Woonplaats

Best (bij Eindhoven)

Hobby's

Karten, beurzen/evenementen bezoeken, bloggen en reviews schrijven.

Geboortedatum

18 juli 1982

Op Tweakers sinds

Rondkijken vanaf 2000 en een account sinds 24 november 2004

Favoriete onderdelen T.net

Frontpage, Pricewatch, topics over smartphones en duurzame energie op GoT

Studie

Mbo 4 - Netwerkbeheer

Beroep

Ict-beheerder

Smartphone

Verschillende, waaronder een iPhone 7. Momenteel gebruik ik de Huawei P40

Computer

HP Elitebook 840 G5

Zelfbouw: 4k-desktop-pc met een Pentium Gold-cpu als budgethart

Gameconsole

PlayStation 4, Wii en Nintendo Switch

Favoriete games

Diablo 3 en Super Mario, platformspellen

Camera: Geen

Tablet

Prowise 11,6"-Touch Pro Line Chromebook

Smartwatch

Amazfit Bip en Amazfit Pace

Domotica

Home Assistent

YouTube

Kiswum

Tweakblog

kiswum.tweakblogs.net

Website

www.kiswum.com

Hoe is het begonnen?

"Eind 2012 heb ik voor het eerst een smartphone uit China geïmporteerd: een Xiaomi Mi 2. Die kostte zo'n vierhonderd euro en was dus, als eerste keer, een risico. Ik vond het standaardaanbod in Nederland niet echt bij mij passen. Xiaomi bood veel kwaliteit voor weinig geld. Hij voelde wat goedkoper aan dan bijvoorbeeld een Samsung, maar het 4,3"-scherm had een relatief kleine bezel, hij beschikte over een nieuwe Snapdragon-processor, 2GB werkgeheugen en 32GB opslag, wat voor die tijd heel netjes was. Bovendien kon je de accu vervangen. Als je voor een Chinese telefoon kiest, moet je wel weten welke voor Nederland geschikt zijn, bijvoorbeeld wat 4g betreft. Via een actieve Xiaomi-topic op Tweakers leerde ik dat je een Europese rom op dit toestel kon zetten. Het leek me een leuke test. Ik had hem besteld via een tweaker die in China woonde, want het was in die tijd nog niet zo gemakkelijk als nu via AliExpress of Gearbest. En er waren toen ook nog nauwelijks Europese webshops waar je Xiaomi-telefoons kon kopen."

Wat voor nadelen kleven er aan Chinese smartphones?

"Soms zijn ze niet helemaal geschikt voor gebruik in Europa. Dan werkt 3g of 4g bijvoorbeeld hier niet en in China wel. En soms zijn bepaalde onderdelen niet vertaald en krijg je dus te maken met Chinese 'Een telefoon had nieuw uit de doos al een virus' teksten die niet te begrijpen zijn. Ik heb ook een keer een telefoon ontvangen die nieuw uit de doos al een virus bevatte. Dit activeerde zichzelf na een x-aantal dagen. Ik merkte ineens dat de telefoon iedere vijf minuten een sms-bericht verstuurde. In één dag was er zestig euro doorheen gegaan, die ik overigens in overleg met T-Mobile heb teruggekregen. Ik heb hem toen geroot, er een andere rom op gezet en de launcher verwijderd. Nu is hij veilig, maar als je hem reset, krijg je weer de standaardfirmware met het virus. Dit model, de Pepsi P1S, is kort daarna ook uit de handel gehaald."

Ik las in een tweakblog dat je ook bezig bent met duurzame energie. Op welke manier?

"Ons vorige huis hadden we in 2012 van zonnepanelen voorzien, in oost-westopstelling, wat in die tijd nog niet heel gebruikelijk was. Alles op het zuiden was toen min of meer de norm en sommige leveranciers wilden het niet eens uitvoeren. Tegenwoordig is oost-west ook vrij gebruikelijk. Het idee daarachter is dat je van zonsopkomst tot zonsondergang zonlicht opvangt en energie produceert. De panelen leverden meer op dan oorspronkelijk verwacht. Met de verkoop van dat huis, inclusief de panelen, mocht ik een nieuwe oplossing bedenken voor onze nieuwe woning."

Hoe ziet dat eruit in het nieuwe huis?

"Voor het nieuwe huis ben ik gaan nadenken over duurzame oplossingen, zoals extra zonnepanelen en een zonneboiler. Wij hebben momenteel nog wel gas, maar hebben ervoor gekozen om het gas te ontlasten door een inductiekookplaat te gebruiken. Mede hierdoor hebben we de oude meterkast, met draaiknoppen, vervangen voor een nieuwe variant met veertien groepen. Verder zijn we aan de slag gegaan met de isolatie van de berging, vervanging van de ramen en kozijnen op de eerste verdieping en plaatsing van tien extra zonnepanelen in een schaduwvrije west-noord-westopstelling. Om het netwerk zo snel mogelijk te maken, heb ik ongeveer vijftig meter aan cat6-kabel getrokken naar diverse punten in het huis. Doordat een goede draadloze verbinding zeer belangrijk blijft, hebben we ons mesh-wifinetwerk meegenomen naar deze nieuwe woning."

Je bent een graag geziene gast op evenementen van Tweakers, zoals Testfests en het feestje rondom het 21-jarige bestaan van de site. Probeer je er altijd bij te zijn?

"Ik kan niet overal bij zijn, maar ik probeer het wel. Ik denk dat ik gemiddeld twee tot drie keer per jaar evenementen van Tweakers bezoek. Natuurlijk de abodag, maar ik ben ook twee keer bij Meet-ups geweest en een aantal keren bij de Tweakers Awards toen ik reviewer van de maand was."

Dit artikel verscheen in december 2019 in Tweakers Magazine. In overleg met Kiswum zijn er een aantal aanpassingen gemaakt, zodat het interview up-to-date is.