Community-interview

Marten van der Bijl is op Tweakers bekend onder zijn nickname kaos001. KAOS is ook zijn artiestennaam waaronder hij drum’n'bass-nummers produceert. Hij deelt zijn muziek via Soundcloud en het Forum, maar onlangs werd een van zijn nummers ook op een professioneel label uitgebracht. Wij gingen bij hem op bezoek in Almelo.

Hoe begon het allemaal?

"Het was een mix van muzikaliteit van huis uit en de interesse in computers. Mijn moeder is erg muzikaal, ze bespeelt veel instrumenten en heeft in een orkest en big band gezeten. Ik had niet zoveel met klassieke instrumenten; vanaf mijn zesde was ik vooral bezig met computers. Toen ik een jaar of twaalf was, hadden we een collega van m'n ouders over de vloer. Hun zoon was van dezelfde leeftijd en ik vroeg hem of hij een manier wist om muziek te maken op de computer. Hij liet me Screamtracker zien. Dat was een programma dat op DOS draaide en gebruikmaakte van de eerste Creative SoundBlaster-geluidskaart. Er ging een wereld voor me open. Hij leerde me de basics en de rest heb ik mezelf aangeleerd, onder meer door de creaties van anderen te bestuderen. In die tijd maakte ik vooral gabber en hardcore. Het was het begin, maar ik was niet zo goed. Eigenlijk was het troep, haha."

Hoe ontwikkelde je muziek zich verder?

"Ik ben deels opgegroeid in Leiden en deels in Twente, maar heb gestudeerd in Amsterdam. Na m'n studie multimediavormgeving aan het Grafisch Lyceum ben ik in Almelo komen wonen. Hier leerde ik mensen kennen die allemaal iets met muziek deden, van dj's tot rappers en beatmakers, veelal uit de hiphopscene. Aangezien ik in die tijd ook veel hiphop maakte, was de connectie snel gelegd. Na wat losse beats voor diverse rappers heb ik in 2008 samen met vrienden een hiphopalbum gemaakt. Drum'n'bass speelde in die tijd ook al een rol, want ik vond het geweldig

om naar te luisteren, maar de lat om het te produceren lag op dat moment nog te hoog. Niet dat hiphop gemakkelijker is om te maken, maar drum'n'bass heeft dermate veel lagen en details dat je snel de weg kwijtraakt. Nadat ik een paar jaar samen met een vriend op diverse dubstep- en drum'n'bassfeesten had gedraaid als dj, begon het erg te jeuken om zelf ook dergelijke muziek te gaan maken en heb ik me erin vastgebeten. Ik moest en zou een release krijgen op een professioneel label."

Is het lastig om je muziek onder de aandacht te brengen?

"Om in clubs op te treden of om ontdekt te worden moet je je inspannen. Laat je muziek beoordelen door mensen waarvan jij denkt dat ze goede feedback kunnen geven. Zet het vervolgens op SoundCloud en stuur demo's op naar labels en organisatoren van feesten. Zo werd ik in 2014 uitgenodigd om live te komen draaien op 3FM bij Freaknacht van Sander Hogendoorn. Daar wordt veel muziek gedraaid die niet standaard is, minder commercieel. Dat was naar aanleiding van een nummer dat ik opstuurde. Sander bleek van drum'n'bass te houden."

Wat is er zo leuk aan drum'n'bass?

"Het ritme. House, techno of hardstyle hebben allemaal één ding gemeen: op elke tel hoor je een kickdrum. Hiphop wijkt daarvan af met een zogeheten 'broken beat'; drum'n'bass doet hetzelfde, alleen dan op een hoger tempo, vaak tussen de 170 en 176 bpm. Het feit dat het geen standaardritme heeft, spreekt me aan. De muziekstijl kent ook veel percussie-elementen die vaak erg technisch in elkaar steken. Dat heeft als gevolg dat het vrij lastig is om te maken, maar als alles mooi in elkaar valt, geeft dat een goed gevoel. Drum'n'bass is een niche, maar binnen de niche is het heel groot. Het subgenre neurofunk is bijvoorbeeld erg agressief en geeft veel energie, terwijl 'liquid' juist een hele rustige kant van het genre laat zien. Deze diversiteit van zowel de muziek zelf als de mensen die naar de feesten gaan, maken het tot een muziekstijl die ik ontzettend waardeer."

Marten van der Bijl Nickname

kaos001

Betekenis nickname

Het is soms een zooitje in m'n hoofd

Woonplaats

Almelo

Hobby's

Muziek maken/draaien/luisteren, motorsport, voetbal

Geboortedatum

9 juni 1983

Op Tweakers sinds

2001

Favoriete onderdelen T.net

Frontpage, forum en pricewatch

Studie

Multimediavormgeving, Grafisch Lyceum Amsterdam

Beroep

Grafisch werkvoorbereider

Smartphone

IPhone SE

Computer

MacBook Pro 2011, Intel Core i5-2500K-pc met Asus P8Z77-V, Corsair 16GB DDR3, Samsung 1TB-ssd, Focusrite Saffire 6 USB-soundcard, ADAM A7X-monitorspeakers, Korg Microkey MIDI-keyboard

Gameconsole

NES en SNES

Soundcloud

Soundcloud.com/kaos001

Wat voor apparatuur en software gebruik je zoal?

"Tegenwoordig is het meer software dan hardware. De software waarmee je nummers maakt, wordt een DAW genoemd, Digital Audio Workstation. Ik gebruikte tot voor kort de Renoise-software, die dezelfde interface heeft als trackers, maar een jaar geleden ben ik overgestapt op Reaper. Deze werkt ongeveer hetzelfde als de beter bekende software zoals Ableton, Cubase en Logic Pro. Qua plug-ins gebruik ik iZotope, FabFilter en Waves, in combinatie met de Kontakt-, Spire-, en Serum-synthesizers. Als keyboard gebruik ik de Korg Microkey met 37 toetsen. Die biedt drie octaven bereik en hij is dankzij zijn compacte formaat gemakkelijk mee te nemen. En verder de ADAM A7X als studiospeakers en een FocusRite Saffire 6-usb-geluidskaart. Daarnaast heb ik nog een Behringer B-2 Pro-microfoon staan om vocalen mee op te nemen."

Hoe ga je te werk?

"Inspiratie kun je niet forceren, dus het komt vooral aan op spontane momenten. Ik luister niet vaak naar muziek, want als ik dat doe, dan begin ik een nummer compleet te ontleden. In de auto, onderweg van werk naar huis of andersom, heb ik dus vrijwel nooit muziek aan. Het is voor mij een rustmoment. Soms beatbox ik dan een beetje in m'n telefoon en speel ik thuis na wat ik geneuried heb. Maar soms krijg ik mijn inspiratie ook uit andere tracks en probeer ik daar iets compleet anders van te maken. Eenmaal bezig is het zo diep in de nacht voordat ik klaar ben. Dan is de basis af, maar het finetunen kost met afstand de meeste tijd."

Vertel eens iets over de kamer waar je muziek maakt

"Ik woon in een hoekhuis, wat als voordeel heeft dat de buren er geen last van hebben als ik muziek maak. Ik maak muziek liever via goede speakers dan met een koptelefoon. Aan de muur zie je 'broadband absorbers' hangen. Dat zijn zelfgemaakte mdf-kisten met rockwool van binnen. Dat heeft een gigantisch goede akoestische demping. Anders krijg je reflectie, oftewel weerkaatsing van het geluid waardoor je iets in feite twee keer hoort."

Is het maken van muziek gemakkelijker dan 10 of 20 jaar geleden?

"Niet per se gemakkelijker, maar de drempel is lager. Vroeger had je dure apparatuur nodig en was het veel lastiger om te leren. Tegenwoordig kom je al een heel eind met een laptop van vijfhonderd euro en software van een paar tientjes. Het maakt eigenlijk niet echt uit wat voor software je gebruikt; het is puur een hulpmiddel. Net als bij een camera gaat het niet om het apparaat, maar om de fotograaf."

"In mijn tijd vertelde niemand mij hoe het moest, dus ik ben wel een beetje jaloers op de tieners van nu. YouTube staat vol met tutorials. Als ik nu zeventien zou zijn, was ik veel sneller gekomen op het niveau waar ik nu ben. Bovendien is het voordeel van jong zijn dat je dan minder muzikale bagage hebt en daardoor eerder uit je comfortzone kan treden en echt iets nieuws kan maken."

Je muziek is pas ook uitgebracht door een professioneel label.

"Ja, de track Chopped Up is in april uitgekomen bij Influenza Media, een dochterlabel van Fokuz Recordings. Doorbreken is heel lastig, dus dit was echt een kroon op m'n werk. Na zo'n release word je eigenlijk pas serieus genomen. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Als je muziek opstuurt, hoor je negen van de tien keer niets meer terug. In dit geval had ik zo'n half jaar eerder een nummer samengesteld op basis van samples van een paar seconden en daarvan allemaal zogenaamde one shots en pads gemaakt. Bij het nummer had ik mijn werkwijze op papier uitgelegd, waarna ik door de baas van Fokuz benaderd werd."

Wat zijn je ambities op dit vlak?

"Ik ben nu bezig met tien tracks, waarvan ik er zes wil afmaken. Uiteindelijk blijven er daar dan vier van over en die zou ik graag op een EP willen uitbrengen. Als ik dan een keer geboekt word op basis van die tracks, zou dat leuk zijn, maar dat is niet het doel. Mijn drijfveer is het maken van muziek die ik leuk vind, waarvan ik hoop dat anderen dat ook vinden."

Zou je kunnen leven van muziek maken?

"Maar een klein percentage van de producers kunnen van hun muziek leven. Het is een niche, waardoor je er andere dingen bij moet doen. Denk aan tracks afmixen, shows organiseren of optredens houden. Alleen van het maken van muziek kun je niet leven. De muziek is je visitekaartje, maar je gaat pas geld verdienen met boekingen of door diensten aan derden te leveren. Talent alleen is niet voldoende, je moet je muziek echt onder de aandacht brengen. Dat is ook het voordeel van een label; daarmee bereik je veel meer mensen."

Hoe lang ben je al actief op Tweakers?

"Ik heb me voor het eerst geregistreerd in 2001, maar was na enige tijd het wachtwoord kwijt en was van provider gewisseld, dus kon ik geen reset doen. In 2005 registreerde ik me opnieuw, nu onder de naam kaos001, wat later ook mijn artiestennaam geworden is."

Er is ook een vrij actief topic over muziek maken op GoT. Wat gebeurt daar zoal?

"Ja, het How to become a Producer-topic bestaat al sinds 2002 en leeft nog steeds. We delen daar onze muzieknummers en reageren dan onderling met constructieve feedback. Ook worden er concrete tips gegeven over het gebruik van software of workflows. Het is na al die jaren nog steeds een leuk en positief topic, waarbij af en toe ook vriendschappen ontstaan. Zo heb ik een van de users onlangs ontmoet op een drum'n'bassfeest, wat erg leuk was."

Heb je tips voor anderen die meer met muziek willen doen?

"Maak muziek die jij leuk vindt. Geen muziekstijl die toevallig populair is of die anderen leuk vinden. Wees geen copycat, maar ga echt je eigen stijl en geluid maken, dan steek je erbovenuit. Origineel zijn is lastig, maar dat komt met de jaren."

Dit artikel verscheen in juni 2019 in Tweakers Magazine.