Community-interview met _ferry_

Tweaker _ferry_ registreerde zich in 2002 en werd in 2008 moderator Tweaking. Als je zijn huis binnenloopt, zie je zelfgemaakte en zelfgeprogrammeerde ledlampen, een subwoofer die tegelijk bijzettafel is en een indrukwekkend diorama. Dat verraadt zijn fascinatie voor techniek en oldtimers, maar ook zijn interesse in de maakbaarheid van alles. Of het nu een zelfgemaakte platenspeler is of een heuse minicaravan, Ferry draait er zijn hand niet voor om. Hij beschrijft zijn diverse projecten al vele jaren in zijn Tweakblogs. Tijd om eens bij hem op bezoek te gaan.

Hoe lang ben je al actief op Tweakers en hoe ben je daar ooit terechtgekomen?

"Ik heb me geregistreerd in januari 2002, toen ik in het eerste jaar van de havo zat. Samen met een klasgenoot was ik toen veel bezig met internetten, gamen en knutselen. Ik had een computer met waterkoeling gebouwd, met een door middel van potloodstreepjes overklokte Duron 1000MHz-processor als basis. Op internet was waterkoeling nog een relatief nieuw begrip, maar op Gathering of Tweakers werd er uitgebreid over gediscussieerd. Op het Forum kon ik bovendien veel leren over casemodden en overklokken."

Je bent al sinds 2008 moderator Tweaking. Wat is er in die tien jaar gebeurd?

'Je kunt nog steeds vanalles modden' "In die tien jaar tijd is er heel veel veranderd. Toen ik begon, was er nog een apart casemoddingforum, maar tegenwoordig is dat samengevoegd in Modding, Mechanica en Elektronica. Zelf een watergekoelde pc in elkaar zetten was vroeger nog best een uitdaging, maar tegenwoordig kun je ze nagenoeg kant-en-klaar kopen. De kasten zijn nu veel praktischer ingericht en de kabels zijn kleiner geworden. Je merkt dat casemodding nu minder populair is, vermoedelijk ook omdat de aandacht veel meer uitgaat naar smartphones en laptops. Tegelijk zie je wel dat diezelfde creativiteit er nog steeds is, maar nu op andere vlakken: zelfgebouwde drones, home automation en 3d-printing. Je kunt nog steeds vanalles modden."

Je schrijft ook tweakblogs over je hobby's, onder de toepasselijke naam 'veerboot'.

"Ja, daar ben in 2007, kort na de start van de Tweakblogs, mee begonnen. Aanvankelijk gebruikte ik het als een soort digitaal notitieblok voor de verschillende projecten waarmee ik bezig was. Op die manier kon ik mijn gedachten en onderzoek een beetje structureren, door te noteren hoe iets moet. Maar het is ook een goede manier om te tonen wat je aan het doen bent, zonder dat er meteen een concrete vraag aan anderen in zit. Een blog was voor dat doel logischer dan een apart topic aanmaken op het Forum. Het leidde tot veel leuke reacties van medetweakers."

En waar schrijf je dan zoal over?

"Bijvoorbeeld over hoe je met een microcontroller honderden leds kunt aansturen voor een 3d-ledlamp die ik gemaakt heb, maar ook over het aansturen van domotica in huis met Domoticz. Verder ben ik bezig geweest met verschillende automotiveprojecten, zoals het zelf maken van een minicaravan en het opknappen van oude VW Kevers en -busjes. Dat komt bovendien allemaal samen in een diorama van een garage met schaalmodellen, objecten en verlichting."

Vertel eens wat meer over die auto's. Waar komt die liefde voor oldtimers vandaan?

"Mijn vader had vroeger een oldtimer, een Volvo PV544 'Katterug', dus daar is het denk ik mee begonnen. Het mooie van oldtimers is dat ze relatief simpel in elkaar zitten en daardoor ook gemakkelijker zelf te onderhouden zijn. Verder heb ik iets met de VW Kever en het bekende VW-busje. Toen ik naar mijn eerste auto aan het kijken was en met vakantie een Kever-cabrio tegenkwam, was ik verkocht. Voor woon-werkverkeer is een moderne auto natuurlijk praktischer, maar ik zocht niet zozeer een auto voor mijn dagelijkse ritten, maar voor het plezier. In die tijd kon ik namelijk nog fietsend naar mijn werk. Een Kever uit 1972 voldeed dus prima voor overige ritten. Ik heb iets verderop een stalling annex werkplaats, waar hij warm en droog kan staan, en waar ik samen met vrienden kan klussen."

Ik kwam op je Tweakblog ook een zelfgemaakte caravan tegen. Hoe is dat idee ontstaan?

"Toen ik de Kever had gekocht, wilde ik ermee met vakantie, maar dat was best proppen. Bovendien wilde ik graag een mountainbike meenemen. Dat ging niet passen, waarna ik op zoek ging naar een aanhangwagen. Maar dat moest er het liefst een beetje tof uitzien en ook van pas komen op een camping. Toen bedacht ik dat een kleine ‘teardrop’-caravan uitkomst zou bieden. Die is hoog genoeg om de fiets, met het voorwiel los, via de achterkant in te schuiven en biedt meteen ruimte voor een ingebouwde keuken, een tent en andere spullen. Hij is van buiten volledig van aluminium om hem zo licht mogelijk te houden. We zijn er intussen meer dan eens mee met vakantie geweest en dat beviel prima. Zoiets kost wel veel tijd - er zit zo’n 200 tot 250 uur werk in - maar de reacties van mensen onderweg waren geweldig."

Heb je al ideeën voor een volgend project?

"Ja, ik heb intussen ook een VW-busje op de kop getikt, eveneens uit 1972. Het komt helemaal uit het zonnige Californië en is vanwege het droge klimaat daar nog in goede staat, al moet het natuurlijk wel wat opgeknapt worden. De buitenkant is inmiddels al wat aangepakt, maar van binnen moet er nog van alles gebeuren. Zo wil ik er nog een keuken in bouwen, de slaapplaatsen aan de bovenkant gereedmaken en een slaapbank aan de achterkant monteren. Ik ben al wel bezig geweest met elektronica. Zo is er een paneel met usb-sloten en heb ik een versterker, speakerset en subwoofer met bluetooth geïnstalleerd. Ik wil ook nog aan de slag met ledverlichting, binnen en buiten: handig voor op de camping. Komende zomer moet het zoveel mogelijk af zijn, want dan wil ik ermee met vakantie gaan."

Ferry Nickname

_ferry_

Woonplaats

Pijnacker

Hobby's

Elektronica, 'tweaken', repareren/modificeren, mountainbiken

Geboortedatum

1986

Op Tweakers sinds

2002

Favoriete onderdelen T.net

Forum, nieuws, Pricewatch

Studie

Mbo telematica

Beroep

Engineer av/it

Smartphone

LG G6

Computer

Diverse, veelal casemods en waterkoeling

Camera

Canon EOS 7D-dslr met 17-55mm f/2.8 IS

Domotica

Domoticz

Tweakblog

Veerboot.tweakblogs.net

Hoe ben je ooit aan elektronica verslingerd geraakt? En doe je daar ook beroepsmatig iets mee?

"Ik vond het vroeger leuk om m'n vader te helpen met het aansluiten van elektra. Ook heb ik geknutseld aan computers, discolampen en luidsprekers. Na de middelbare school koos ik voor een technische studie: mbo telematica. Vervolgens ben ik gaan werken in de tuinbouwautomatisering, denk aan klimaatregeling, en vervolgens in de scheepvaart. Daar variëren de klussen van automatiseringsprojecten, beheer op afstand en netwerkonderhoud tot en met audiovisuele installaties en het oplossen van storingen. Het gaat meestal om commerciële scheepvaart, vooral in de haven van Rotterdam, maar soms ook in Vlissingen, de Eemshaven of het buitenland. Dan komt de handigheid vaak goed van pas, omdat de beschikbare middelen en tijd vaak beperkt zijn."

"Overigens is er op mijn werk ook ruimte voor mijn hobby. Zo hebben we eens per week na werktijd een 'elektronicahobbyclub'. Daar gaan collega’s onderling aan de slag met het programmeren van Arduino's, het repareren en solderen van apparatuur en binnenkort ook 3d-printen. Op die manier leer je je collega’s op een andere manier kennen en kun je elkaar helpen."

Vertel eens wat meer over het diorama dat je gemaakt hebt. Ik zie schaalmodellen van de auto's die je ook in het echt hebt, in een werkplaats.

"Ik had zoiets een keer op een beurs gezien en kreeg toen het idee om mijn werkplaats in miniatuurvorm na te maken, samen met oldtimers, zoals mijn VW Kever en bus. Van de auto’s vond ik 1:18-schaalmodellen op een autobeurs en in tweedehandswinkels, en deze heb ik vervolgens zo aangepast dat ze op de originelen lijken. Dus op mijn eigen auto’s, inclusief de bijbehorende slijtageplekken. Vervolgens ben ik met de werkplaats aan de slag gegaan, inclusief verlichting, deuren, ramen en objecten. De inrichting is vergelijkbaar, maar het origineel is wat minder schoon."



Hoe maak je die kleine objecten die je niet kant-en-klaar kunt kopen?

"Ik gebruik daar onder andere een 3d-printer voor. Veel ontwerpen kun je downloaden op sites als Thingiverse; denk bijvoorbeeld aan iets als een olievat. Maar ik maak ze ook wel zelf via Autodesk Fusion 360. Een 3d-printer is ideaal, omdat je vrijwel ieder voorwerp kunt ontwerpen en printen. Ik heb er nu al bijna twee jaar een en dat was een van mijn betere aankopen ooit. Toch ben je er nog niet na het printen; je moet het resultaat ook nog wat schuren en verfijnen. Voor sommige objecten is het daarom praktischer om modelbouwplaatmateriaal te gebruiken. Dat kun je eenvoudig snijden, schuren, spuiten en airbrushen."

Je diorama ziet er al heel goed uit, maar is dus nog niet helemaal af. Wat moet er nog gebeuren?

"Nou, het ziet er dus nog wat te steriel uit voor een werkplaats, haha. En er ontbreken nog heel veel kleine accessoires die in zo’n omgeving horen, zoals handgereedschappen, een brandblusser, klok, opbergmateriaal, los plaatmateriaal, handschoenen en elektriciteitskabels. In die zin probeer ik het diorama echt te spiegelen aan de werkelijkheid."

Dit artikel verscheen in oktober 2018 in Tweakers Magazine.