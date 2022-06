Community-interview

Tweaker Rob Bijl, alias Exorcist, is al sinds 2002 actief op de site, onder andere in het topic over retroconsoles. Hij is dan ook niet voor niets de Retro Karmakeizer. Naast actieve gamer is Rob verzamelaar; hij heeft maar liefst 150 consoles, Gameboys meegerekend, en 3000 fysieke games. Hij heeft er zelfs z'n garage voor omgebouwd.

Wat verzamel je zoal?

"Ik verzamel in principe iedere console die is uitgebracht, maar alleen Europese edities, dus pal in plaats van ntsc. Als er een nieuwe console uitkomt, dan koop ik die dus ooit, al wacht ik vaak even tot de prijs wat gunstiger is. De timing is ook afhankelijk van de specificaties. Als een nieuwe console bijvoorbeeld 4k ondersteunt, maar ik op dat moment nog geen 4k-tv heb, dan wacht ik nog even met de aanschaf."

Je hebt een eigen gameruimte in huis gebouwd. Kun je daar iets over vertellen?

"Mijn gamekamer was vroeger een van de kinderkamers. In 2010, toen ons eerste kind geboren werd, besloten we de garage om te bouwen en ben ik daarheen verhuisd. Het voorste deel van de garage wordt gebruikt voor gezinsopslag, zoals de fietsen, en het achterste deel is nu mijn gamekamer. Deze locatie is ideaal wat licht en geluid betreft. Er is geen daglicht, waardoor je geen last hebt van invallend licht en reflecties, en de kleuren van de tv dag en nacht optimaal zijn. Ook heeft niemand hier last van het geluid en kan ik dat lekker hard zetten. De ruimte is al geluidsarm dankzij de warmte-isolatie van de buitenmuur. De buren hebben er dus geen last van en ook in de rest van het huis, zoals de naastgelegen woonkamer, hoor je vrijwel niets. Goed geluid is in mijn ogen minimaal vijftig procent van de beleving van een spel en het is dus belangrijk dat je daarin niet wordt beperkt."

Met wat voor computers ben je opgegroeid?

"Mijn stiefvader had een MSX 2, een Sony Hitbit, inclusief veel spelletjes. Dat was de eerste computer waarmee ik kennismaakte, al was ik toen nog vrij jong. Dat was verder wel een relatief omslachtig systeem, met software op cassettebandjes. Het begon voor mij pas echt met de NES, waarop ik oneindig Mario 1 speelde. Die werd later ingeruild voor een Super Nintendo en die later weer voor een Sony PlayStation. Rond 2002 heb ik uit pure nostalgie de oude Nintendo's opnieuw gekocht en daarmee begon in feite mijn verzamelhobby. Ik leerde toen ook andere mensen kennen die iets vergelijkbaars deden."

Rob Bijl Nickname

Exorcist

Herkomst Nickname

De film Exorcist uit 1973, mijn eerste

nickname op Tweakers was Tha_ExOrCiSt.

Het was het eerste wat me destijds te

binnen schoot ;)

Hobby's

(Retro)gamen en het verzamelen van games

en consoles, muziek, geocaching, auto's,

voetbal (kijken) en uitstapjes met het gezin

of vrienden.

Geboortedatum

25 november 1982

Op Tweakers sinds

Maart 2002

Favoriete onderdelen T.net

Forum, frontpage en V&A

Studie

Hbo toerisme

Beroep

Teammanager bij een ict-dienstverlener

Smartphone

Sony Xperia XZ1 Compact

Computer

Hoofdzakelijk twee Asus N751JK-laptops,

en her en der losse pc's, servers en laptops

Gameconsole

Vrijwel alle uitgebrachte consoles vanaf

de NES tot alle current-genconsoles en

diverse uitvoeringen, edities of ‘reserve’-consoles

Camera

Sony A6000

Tablet

Microsoft Surface Book 2

Domotica

iRobot Roomba-stofzuiger, iRobot Braava-

dweil, Philips Hue, twee ip-camera's

Wat is het verschil tussen nu en vroeger, wat het verzamelen betreft?

"Gamen en verzamelen waren vroeger een beetje voor nerds, maar nu is het veel meer mainstream. Het grote verschil is dat de prijzen vroeger vrij laag waren. Veel mensen hadden nog een oude computer op zolder liggen en verkochten die op de jaarlijkse rommelmarkt voor een paar euro. Nu is het eigenlijk geen doen meer, vooral voor mensen die nu willen beginnen met verzamelen. Tegenwoordig wachten mensen niet meer op een rommelmarkt, maar zetten ze alles op Marktplaats of eBay en vragen tien keer de hoofdprijs. Wat vroeger schaars was, is nu nog schaarser, vooral als het gaat om een compleet spel, dus inclusief doosje. Veel mensen gooiden die doosjes vroeger direct na aankoop weg, want het ging immers om de inhoud. Omdat je veel incomplete spellen te koop ziet staan, zijn complete games, inclusief doosje en boekjes, nu goud waard."

Wat zijn je bijzonderste verzamelobjecten?

"Ik heb een collectors edition van Ni No Kuni voor de PlayStation 3 die nog helemaal gesealed is. En een complete versie van Resident Evil 2 voor de Nintendo 64. Verder bezit ik een Sony KDL-22PX300, die vrij lastig te vinden is, omdat hij beperkt is uitgebracht. Dat is een 22"-lcd-tv met een in de voet ingebouwde PlayStation 2. Ook bijzonder is de zogenaamde tower of power. Dat is een relatief zeldzame combinatie van hardware. Dat heeft te maken met de historie ervan. Het gaat om een Sega Megadrive II, Mega CD II en 32X die aan elkaar zijn gekoppeld. De Megadrive was een populaire machine, maar de add-ons die Sega maakte, waren ongelukkig gekozen, vooral wat timing betreft. Zo werd de 32X net voor de release van de Saturn uitgebracht, waardoor Sega geen richting leek te kiezen. Ook vielen de kwaliteit en kwantiteit van de games tegen. De 32X is mede daardoor geflopt. Er zijn er dermate weinig van verkocht dat het nu lastig is om er nog eentje te vinden. Het leuke van deze hardwarecombinatie is, vanuit het perspectief van een verzamelaar, dat je alles bij elkaar hebt en alles verbonden is. Je kunt verschillende cartridges op elkaar stapelen en erin doen. Daar komt de naam tower of power vandaan. Er is een aantal spellen ook speciaal voor deze combinatie uitgebracht, maar omdat maar weinig mensen die combi hadden, werd die uitzonderlijk slecht verkocht. Ik had mazzel. want ik kreeg een pushbericht van Marktplaats, waar ik diverse zoekopdrachten heb uitstaan. Iemand had een hele set te koop staan voor een heel schappelijk bedrag, dus ben ik na een mondeling akkoord gelijk in de auto gesprongen om deze 120 kilometer verderop op te halen. Toen ik aankwam, had hij al veel meer gegadigden die ook nog eens zijn vraagprijs ruimschoots hadden overboden, maar de verkoper bleek een man van zijn woord."

Wat vindt je vrouw van je hobby?

"We hebben er goede afspraken over en ze heeft er veel begrip voor. Ze laat me totaal vrij in mijn doen en laten en juicht mijn hobby zelfs toe. Een voordeel is dat ze zelf ook wel van spelletjes houdt. Ze had vroeger een Gameboy en heeft toen ook veel Mario-games gespeeld bij vriendinnetjes. Af en toe spelen we ook samen een spelletje, zoals Mario Party of Lego. Laatst heeft ze me getrakteerd op een weekend samen naar Maastricht, inclusief vr-room."

Wat voor spellen speel je graag?

"Ik hou van zeer uiteenlopende soorten games en wissel ze ook regelmatig af. Zo vind ik point-and-click adventures erg leuk en die lijken weer helemaal terug van weggeweest. Ik speel recente topgames, maar beleef ook veel lol aan games met een retrotintje. Ook volg ik veel zogenaamde Indiegames, van kleine en onbekende uitgevers. Dat zijn titels waarvan niemand ooit heeft gehoord, bijvoorbeeld uit Brazilië, maar die soms wel instant klassiekers zijn. Ik game veel alleen, maar ook vaak met vrienden. We gaan ook af en toe in een vakantiehuisje zitten, waarbij we dan allemaal onze eigen tv en console meenemen en een heel weekend gaan gamen."

'Jongeren snappen niet dat ik liever loop te hannesen met een disk' Wat voor veranderingen zie je in de gamewereld?

"Je ziet dat alles nu heel snel naar digitaal gaat, naar downloads en streaming. Dat snap ik wel, maar voor een verzamelaar is dat niet leuk, omdat er steeds minder fysieke spellen uitkomen. Ik hoop dat de PlayStation 5 en nieuwe Xbox mogelijkheden houden voor fysieke media, maar ooit is dat afgelopen. Dat heeft een groot nadeel: nu kun je met oude hardware alle fysieke spellen nog spelen. Als echter alle games in de toekomst alleen nog in de cloud staan, is het de vraag of ze na tien jaar nog speelbaar zijn. Laat staan na twintig jaar of later. Veel mensen zien dat niet als een probleem, maar ik zou dat zonde vinden. Jongeren vinden dat misschien gezeur en kunnen zich lastig verplaatsen in iemand die liever loopt te hannesen met een disk."

Wat doe je zoal op Tweakers?

"Ik ben onder andere actief in het retrotopic, waar het prettig is dat je discussieert met gelijkgestemden. Ik ben actief sinds 2002 en lees af en toe wat oude forumposts terug. In totaal zijn er 24.000 stuks en dat is toch een beetje een digitaal dagboek, een soort Facebook, maar dan zonder plaatjes. Je eigen reacties van tig jaar geleden hebben wel iets: hoe dom of hoe wijs je toen was. Verder lees ik dagelijks items die me interesseren op de frontpage en ben ik redelijk actief op V&A."

Hoe vaak speel je nog oude games?

"Toch wel verschillende keren per maand. Het grote voordeel is dat alles voor het grijpen ligt. Alle consoles zijn aangesloten en ik kan direct gaan spelen. Ook mijn kinderen vinden die oude games best leuk, hoewel ze het meest op hun iPad gamen."

Ga je ook weleens naar retrobeurzen?

"Ja, maar alleen als ik daar als verzamelaar iets aan heb. Ik ga er niet heen voor de nostalgie. Verzamelen en games spelen zijn echt twee verschillende dingen. Op beurzen kom je soms wel wat leuks tegen, maar het is tegenwoordig makkelijker om Marktplaats en eBay af te struinen. Het verzamelen levert in principe evenveel genot op als het spelen van een spel. Toen we nog geen kinderen hadden en een leaseauto hadden, reden we soms het hele land af."

Ben je nog weleens aan het 'tweaken'?

"Hier in huis heb ik een vrij uitgebreid netwerk aangelegd met vijf switches en drie routers, waarmee ik optimaal kan zien welke data er in- en uitgaat. Ik heb een custom build pc en een VMware ESX-server, en gebruik een Raspberry Pi met Pi-hole om advertenties te blokkeren. Verder heb ik wat domotica, zoals Philips Hue-lampen, en een robotstofzuiger- en dweil."

Tweak je weleens je oude hardware? Bijvoorbeeld door deze te moderniseren met een sd-kaartmod?

"Ik heb wel wat kleine modificaties gedaan, maar alleen bij reservehardware. Als er iets kapotgaat, probeer ik het eerst zelf te maken, maar ik ben niet heel handig. Mijn stiefvader is technisch wel heel sterk, dus die helpt me dan. Verder heb ik van iedere console minimaal een reserve, zodat ik hem altijd kan gebruiken. Ook voor het vervangen van defecte onderdelen is dat handig, maar oude hardware echt moderniseren hoeft van mij niet. Ik wil alles het liefst origineel houden."

Dit artikel verscheen in mei 2019 in Tweakers Magazine.