Rob Coenen keert Tweakers dagelijks binnenstebuiten. Hij F5't het nieuws om het halfuur, stuurt regelmatig nieuwstips in, volgt de podcast en is een actieve gebruiker op het forum en in de commentaarsectie. Hij heeft twee afgeronde ict-mbo-studies en een hbo-associate degree en is nu bezig met zijn bachelor. Wij vroegen hem hoe hij zijn activiteit op Tweakers combineert met studeren en werken.

Je surft sinds ongeveer 2010 op Tweakers en hebt sinds 2014 een account. Weet je nog hoe je voor het eerst met Tweakers in aanraking kwam?

"Volgens mij kwam ik via een Google-zoekactie op Tweakers terecht en ik ben vervolgens nooit meer weggegaan. Nieuws op de frontpage en de hoge mate van activiteit op de site trokken mij aan, maar ook de actieve en kundige gebruikers op het forum. Na een introductie van een nieuw groot product, zoals de PlayStation 5, vind je in de fora nuttige topics waarin gebruikers elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen, zoals waar hij op voorraad is. Zo heeft iemand bijvoorbeeld een Telegram-bot gemaakt die het automatisch meldt als een bepaalde winkel voorraad op de site meldt."

En waarom heb je je in 2014 geregistreerd na vier jaar lurken?

"Ik wilde reageren op een bepaalde reactie, omdat daar onjuistheden in stonden. Bovendien vond ik het leuk om in verschillende fora kunnen te reageren."

Je bent vrij actief op de site. Zo post je vaak overzichten met cijfers, bijvoorbeeld bij nieuws over webwinkels en telecom. Wat triggert je?

"De nieuwsberichten zijn inhoudelijk prima, maar gaan vaak vooral over het nieuws zelf. Soms denk ik dat een stukje extra achtergrondinformatie interessant kan zijn om het nieuws beter te duiden. Zo reageerde ik bijvoorbeeld op een nieuwtje over dat T-Mobile er 62.000 mobiele abonnees bijkreeg. Dan denk ik, weet de lezer hoe groot T-Mobile is in vergelijking met KPN en VodafoneZiggo? En dan zet ik dat erbij, waaruit blijkt dat het momenteel met 5,4 miljoen abonnees de grootste is, voor VodafoneZiggo met 4,7 miljoen en KPN met 3,6 miljoen abonnees. En dat dan weer aangevuld met hoeveel abonnees ze hebben met internet, tv en vaste telefonie. Er was ook een nieuwtje over de beperkte beschikbaarheid van de PlayStation 5 bij Coolblue, waarop iemand reageerde dat ze helemaal niet zo groot zijn dus ook weinig voorraad krijgen. Dus vulde ik dat aan met omzetcijfers over bol.com, Coolblue, Wehkamp en Amazon. Ik probeer ook altijd de bron erbij te zetten."

Rob Coenen Nickname

robcoenen

Hobby's

Film, muziek, theater, uitjes met vrienden; karten, paintball enz.

Geboortedatum

27 april 1996

Op Tweakers sinds

2010

Favoriete onderdelen T.net

Nieuws, Pricewatch, Forum en podcast

Studie

Mbo 3/4 + associate degree (hbo), nu bezig met de laatste twee jaar bachelor

Beroep

Naast studie diverse werkzaamheden bij de lokale supermarkt

Smartphone

Apple iPhone 11 Pro Max

Laptop

Dell XPS 7590

Gameconsole

PlayStation 5

Favoriete games

Call of Duty 4, Modern Warfare 2 en GTA San Andreas

Tablet

Apple iPad 2 / Air / Air 2 / 2018, in de toekomst wellicht vervangen door een Air of Pro

Smartwatch

Apple Watch Series 2, wordt in 2021 vervangen door een Series 7 (hopelijk een redesign)

Domotica

IP-camera's (TruVision), Sonos One, Miele-vaatwasser, Nefit Easy-thermostaat, Denon AVR-X2100W-receiver

Website

robcoenen.com

Kost dat niet erg veel tijd?

"Het kost wel wat tijd, maar het is ook leuk om te doen. Ik vind het fijn om wat extra informatie te verschaffen. En het fijne aan het moderatiesysteem is dat dit ook gewaardeerd wordt en daardoor weer beter te zien is. Ik reageer overigens niet overal op hoor. Soms heeft het ook helemaal geen zin, omdat iemand gewoon maar wat roept. Maar die reacties verdwijnen snel uit beeld. Voor een reactie met een -1-score neem ik niet de moeite."

Je stuurt ook regelmatig nieuws in via de submitknop.

"Ja, dat doe ik zeker een keer of vijf per week. Ik bezoek ook veel Engelse sites als MacRumors en The Verge en daar kom je soms iets tegen dat hier nog niet gepubliceerd is. En af en toe een leuk feitje dat zich leent voor een .Geek. Een linkje insturen is zo gedaan. Je klikt op tip de redactie op de frontpage en vult een titel in en het komt in het redactiesysteem terecht. Het is een kleine moeite."

Je hebt verschillende ict-studies gedaan. Hoe begon je interesse in computers, zit dat een beetje in de familie?

"Nee, totaal niet. Mijn familie springt bij wijze van spreken al een gat in de lucht als het gelukt is een document te printen. Als kind begon ik computers uit elkaar te halen, bijvoorbeeld om ze te upgraden. Ik las toen ComputerTotaal en gamede veel. Ik heb vmbo-t gedaan en koos toen voor de mbo-studie ict-beheer."

Je bent begonnen met mbo niveau 3, daarna niveau 4, toen associate degree ict (hbo) en nu ben je net begonnen aan je bachelorstudie. Indrukwekkend! Was het een lastige keuze om door te studeren in plaats van te gaan werken?

"Ik ben nu 24. Ik ben nog jong, woon thuis, zit financieel goed en werk naast mijn studie in een supermarkt. Als je eenmaal aan het werk bent, is het lastig om weer aan de studie te gaan. De bachelor duurt twee jaar in plaats van vier, dus dat is te overzien. Op het mbo was de opleiding heel praktisch gericht; netwerken beheren en onderhouden, hard- en software installeren en computergebruikers instrueren en ondersteunen. Tijdens de associate-degreestudie lag de nadruk meer op technische zaken, zoals programmeren, bedrijfsprocessen en virtualisatie, onder andere op basis van Windows Server, Ubuntu Server en Microsoft Azure."

"In mijn huidige studie gaat het meer om het niet-technische gedeelte, zoals juridische aspecten, en kosten en baten. Dat heeft niet direct met ict te maken. Je bekijkt de processen vanuit een andere hoek, wat eveneens interessant is. Het draait nu meer om wiskunde, propositielogica, en kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ik heb al een mooie basis, dus de stress is eraf. Alles is nu extra en dat komt een toekomstige baan ten goede, maar van de vijftien man van mijn laatste opleiding ben ik de enige die is doorgegaan naar de bachelor. De rest is gaan werken."

Tijdens je laatste stage werkte je als cloud automation specialist. Hoe heb je het verschil tussen de theorie en de praktijk ervaren?

"Op school is alles heel kort en bondig. Tijdens stage loop je gewoon mee in een bedrijf en leer je veel meer. De ontwikkelingen gaan ook heel snel. Op het mbo leerde ik lokaal een server te beheren en nu gaat dat vrijwel allemaal virtueel in de cloud, waarbij je snel kunt up- en downscalen. De cloud maakt alles veel dynamischer en wendbaarder. Het scheelt beveiliging en een datacenter met airco. Toch lijkt me een project met zowel een public als een private cloud wel interessant; dat bepaalde data, bijvoorbeeld vanwege AVG-vereisten, lokaal moet worden opgeslagen. Ik hoop dat ik daar meer over kan leren tijdens mijn huidige studie en afstudeerstage. Het lijkt me interessant wat voor gevolgen dat heeft voor de kosten en in welke situaties het wel en niet zinvol is."

In de laatste fase van je vorige studie begon de coronacrisis. Wat voor impact heeft dat gehad op studeren en hoe ga je daarmee om?

"Het begon toen ik op stage was. Op een gegeven moment werd er afgesproken dat iedereen moest thuiswerken. Dat was van korte duur, want toevallig had het bedrijf net een nieuw pand betrokken, waardoor de helft in het oude en de andere helft in het nieuwe pand ging werken. Er was dus ontzettend veel ruimte. Met de huidige studie ondervind ik er zelf weinig hinder van. We gaan één keer per week naar school en de rest van de lessen gaan via Microsoft Teams. Hulp vragen gaat wel echt anders. Normaal loop je gewoon langs het bureau van je docent en stel je een vraag. Nu moet je actief bellen en dan denk je toch onbewust: 'Misschien heeft hij of zij het wel heel druk.' Maar het heeft ook een voordeel; ik woon in Roggel, een klein dorp in Limburg, en ik had altijd twee uur reistijd."

Al sinds 2012, dus naast je studie, werk je bij de Jumbo Supermarkt. Is dat een beetje te combineren?

"Ik ben als zestienjarige begonnen om wat geld te verdienen en ervaring op te doen. Ik begon met kaas en vlees snijden, maar ik hou mij nu ook bezig met zaken als voorraadbeheer, marketing en het aansturen van mensen. Het kost me tien tot twintig uur in de week, dus een of twee dagen. Tijdens mijn mbo-studie werkte ik er soms vijf avonden in de week. Het verdient prima hoor, op zondag zelfs tweehonderd procent."

Gebruik je veel domotica?

"We hebben een slimme vaatwasser en thermostaat, en nog wat IP-camera’s en audioapparatuur, maar verder valt het mee. Als ik op mezelf woon, lijkt het me wel leuk om meer domotica in huis te nemen, bijvoorbeeld rolluiken die vanzelf open- en dichtgaan of een thermostaat die aanspringt als je van je werk wegrijdt bij onregelmatige tijden."

Tweak je nog weleens?

"Ik ben overdag al de hele tijd met ict bezig, dus als je thuis bent, wil je dat iets gewoon werkt. De tijd van alles openen en upgraden is voor mij een beetje voorbij. Ik koop nu liever een kant-en-klaar product, maar als iemand in mijn omgeving een kapotte computer heeft, dan help ik graag. In het kader van 'tweaken': via Letterboxd post ik regelmatig actuele lijstjes van films, die wekelijks worden bijgewerkt. Bijvoorbeeld wat momenteel de hoogst beoordeelde films op Netflix zijn, de beste horrorfilms aller tijden of welke films het meest hebben opgebracht. Ik gebruik daarvoor verschillende data van onder andere IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, maar ook diverse lijsten van erkende critici en combineer dat tot een resultaat met behulp van .csv-files."

Heb je al een idee wat voor soort baan je zou ambiëren als je studie is afgerond? En bij wat voor bedrijf?

"Ik twijfel nog tussen werken bij een detacheringsbureau of bij een middelgroot bedrijf in de regio. Het voordeel van het eerste is dat je bij verschillende bedrijven over de vloer komt en dat het heel dynamisch is. Een middelgroot bedrijf is persoonlijker en omdat het team kleiner is, heb je veel meer lokale taken. Je regelt alles van A tot Z en dat lijkt me erg gevarieerd en leerzaam, van het regelen van wifitoegang, thuiswerkplekken en afstandsbeheer tot het opzetten van een cloudinfrastructuur."

Dit artikel verscheen in december 2020 in Tweakers Magazine.