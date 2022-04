Community-interview

JoepW is al sinds 2001 actief op Tweakers en is vooral bekend om zijn expertise op het gebied van racesimulaties. Hij schitterde eerder in Gathering of the Tweakers met zijn zelfgebouwde racecockpit, hij racet wekelijks online met andere tweakers en is actief op het Sport & Simulatie Games-forum. Wij spraken hem tijdens Tweakers Gaming Live in september 2018, en vroegen hem hoe vaak hij op de virtuele racebaan te vinden is en hoe alles ooit begon.

Omdat het interview alweer twee jaar geleden plaatsvond, spraken we JoepW onlangs opnieuw om te vragen wat er in de tussentijd allemaal is veranderd aan zijn simracecockpit en hoe het nu staat met de racecommunity op GoT. Het artikel is met die informatie aangevuld.

Je bent op Tweakers bekend als de expert op het gebied van racesimulatie en de bijbehorende hardware. Hoe is die passie ooit begonnen?

"Dat is begonnen met klassieke auto's. Mijn toenmalige schoonvader restaureerde klassiekers en ik ben mee gaan sleutelen. Vervolgens ben ik gepassioneerd geraakt door klassieke raceauto’s, zoals MG B's. Op een gegeven moment ben ik vanwege werk naar het oosten van het land verhuisd en door een zeer drukke baan ben ik gestopt met klassiekers. Daarna begon ik met RC-racen met op afstand bestuurbare 1:10 elektrische raceauto's, maar de hoeveelheid tijd en het reizen werden een struikelblok. Eind 2010 attendeerde een vriend me op Gran Turismo voor de PlayStation 4 en heb ik een Fanatec-stuur, pedalen en een bescheiden chassis aangeschaft. Na veel plezier met dat spel zijn we in 2011 met een groep op GoT begonnen met iRacing."

Wat is iRacing eigenlijk voor iets? Is dat een spel?

"IRacing is geen spel, maar een realistische racesimulator. De makers streven perfectie na, waardoor het er zeer realistisch uitziet en ook aanvoelt. Als je de juiste licentie hebt, kun je deelnemen aan kampioenschappen, maar je kunt ook zelf een race opzetten. Alle races die je rijdt, worden ook met volledige historie opgeslagen in een centrale database."

Wat is er verder zo bijzonder aan iRacing?

"Het laat zich makkelijk installeren en het is niet echt mogelijk om te cheaten. Het jaar is ingedeeld in vier seizoenen en twaalf weken lang organiseert iRacing zelf officiële races in series. Er wordt een licentiesysteem gebruikt dat ervoor zorgt dat je als rijder moet bewijzen dat je veilig kunt rijden. Met het klimmen van je licentie mag je aan steeds moeilijkere raceseries meedoen. Daarnaast heeft iRacing een beoordelingssysteem, waardoor je een grotere kans hebt om tegen gelijkwaardige rijders te racen."

Zijn er ook nadelen?

"Ja, elke racesim heeft zijn sterke en zwakke punten. Het streven naar perfectie van de makers is op zich positief, maar het leidt soms tot frustratie. Als ze bijvoorbeeld niet in staat zijn om alle cad-camtekeningen en technische data van een auto te krijgen, zullen ze deze niet uitbrengen. Ook wat het modelleren van de banden betreft, gaan ze heel ver. Ze vermijden bijvoorbeeld parameters waarmee de grip van een band kan worden veranderd. Dat leidt tot een zeer ingewikkeld model dat menig wiskundig en natuurkundig geschoold persoon boven de pet gaat. Als er onvolkomenheden zijn, duurt het lang voordat deze worden opgelost. Een simpel voorbeeld is dat je een band in iRacing snel oververhit door hard te remmen en dat het afkoelen vervolgens te lang duurt, waardoor je dus in verschillende bochten last hebt van die ene fout."

Hoe ontstond het idee om zelf een complete simracecockpit te maken?

"Dat begon eigenlijk al met Gran Turismo, maar toen iRacing in beeld kwam, heb ik de pc al snel voorzien van twee extra schermen. Met drie schermen kun je meer om je heen kijken. Dat voelt niet alleen realistischer aan, het is ook een strategisch voordeel, omdat je beter kunt inspelen op de baan en andere auto's. Een paar jaar geleden heb ik een Obutto R3volution-chassis gekocht, waar ik toen een nieuw Fanatec-stuur op heb gezet. Vervolgens heb ik daar semiprofessionele pedalen van Heusinkveld aan toegevoegd, en snel daarna een OSW Direct Drive-motor voor het stuur en een stuur van SSRG. Daarna heb ik de hardware van mijn pc geüpdatet en drie nieuwe 144Hz-schermen gekocht. Dan heb ik ook nog een zogenaamde buttonbox voor allerlei instellingen en gebruik ik een van de oude schermen nu als vierde scherm, plus een oude iPad mini voor inzicht in brandstofverbruik en dergelijke.

Simracecockpit van JoepW in 2018

Hoe ziet je simracecockpit er nu uit? Wat zijn de upgrades ten opzichte van 2018?

"Al het metaal is vervangen. Het Obutto-chassis was een rig die toentertijd goed aangeschreven stond, maar heeft plaatsgemaakt voor een Sim-Lab P1. Dat Nederlandse bedrijf is begonnen met het op maat zagen van metalen profielen. Inmiddels heeft het allemaal speciale voorzieningen en heeft het wereldwijd naam gemaakt. Het nieuwe chassis is veel stabieler en sterker: een heel fijne sprong voorwaarts."

"Verder heb ik de pedalen geüpgraded naar een nieuw type van Heusinkveld. Die zijn net even wat beter te doseren en wat fijner. De buttonbox heb ik vervangen door een Elgato Streamdeck. Wat een gaaf product is dat, man! Als ik een knop indruk, rekent 'ie uit hoeveel brandstof ik moet tanken bij een pitstop. Het vierde scherm heb ik naar boven verhuisd en is nu een veel grotere 27"-monitor."

De vernieuwde simracecockpit van JoepW. Alle hardware wordt vermeld op GoT.

Kun je al die hardware ook voor racegames gebruiken?

"Ja, ik kan dezelfde cockpit voor verschillende racegames en sims gebruiken, maar eigenlijk doe ik dat niet. Ik ben na zeven jaar iRacing te veel gewend aan die omgeving. Er zijn andere simracers en games, maar daar ben ik denk ik te oud voor."

Is iRacing anno 2020 nog altijd je favoriet?

"Het gemene van iRacing is, dat als je daar instapt, je als het ware trouwt met de sim. Het uitgebreide ecosysteem is de kracht van iRacing, maar daarvoor moet je wel maandelijks betalen en geld uitgeven aan nieuwe racebanen en auto's. Ik heb ook rFactor 2. Dat is grafisch een stuk minder, maar de forcefeedback wordt door velen als beter ervaren. Het ecosysteem van online races haalt het niet bij dat van iRacing. Formule 1-coureurs als Max Verstappen, Lando Norris en Carlos Sainz gebruiken beide.

Ik neem aan dat je met al die schermen, een stuur en pedalen ook beter kunt racen? Hoe groot is dat verschil?

"Met alle semiprofessionele spullen die ik heb, kun je veel constanter rijden en vooral beter gedoseerd remmen. Bij goedkopere pedalen is de hoeveelheid remkracht afhankelijk van de hoek die je voet maakt, maar met mijn Heusinkveld-pedalen is de remkracht afhankelijk van de hoeveelheid kracht op het rempedaal en dat is beter te doseren en te onthouden. De drie monitoren geven een blikveld van 180 graden en dat helpt enorm met het uitvoeren van inhaalacties. Bovendien geeft het stuur, met een 'Met een enkel scherm kan ik niet meer rijden' force-feedbackmotor, gedetailleerde informatie over wat er in de sim met de auto gebeurt. Maar ook met mindere apparatuur is het goed mogelijk om competitief te racen. De prestaties van een rijder zijn voor tachtig procent afhankelijk van zijn talent en voor slechts twintig procent van de hulpmiddelen. Ik ben geen toptalent en compenseer dat met spullen. En natuurlijk ook omdat ik het leuk vind."

Als je zo'n semiprofessionele cockpit gewend bent, hoe is het dan als je eens met een enkel scherm speelt, zoals op een laptop?

"Met een enkel scherm of op een laptop kan ik niet meer rijden. Of in ieder geval kan ik er niet aan wennen."

Heb je een idee hoeveel je zelf in apparatuur hebt geïnvesteerd?

"Ik weet niet het exacte bedrag dat alle hard- en software heeft gekost. Ik denk dat het in de loop der jaren flink is opgelopen. Als ik een schatting moet maken, kom ik al snel tot achtduizend à negenduizend euro."

Joep Willemsen Nickname

JoepW

Herkomst nickname

Mijn naam

Hobby's

Simracen, fotograferen, wandelen, tuinieren, rubber neerleggen in de Alpen met onze Jaguar XK8

Geboortedatum

18-11-1960

Op Tweakers sinds

29-09-2001 met 'vergeten' account en vanaf 21-7-2007 met huidige account

Favoriete onderdelen T.net

GoT – Racing en specifiek iRacing. En natuurlijk de Pricewatch, reviews en nieuws

Studie

Hbo werktuigbouw en bedrijfskunde

Beroep

Freelance interim-projectmanager opererend tussen it en business, eigen bedrijf (Invisio)

Smartphone

IPhone XR

Computer

MacBook Pro Retina voor de zaak en 2x pc big tower met Windows 10. Een voor de simracecockpit en een voor videomontage van racevideo's

Camera

Sony Alpha 6000 met diverse lenzen

Gameconsole

Geen

Tablet

Geen

Smartwatch

Geen

Domotica

Philips Hue (verlichting) en Honeywell Evohome (verwarming)

YouTube

GoT Racing

Website

got-racing.eu

Speel je vaak samen met anderen?

"Sinds een paar jaar rij ik geen officiële races meer, door tijdgebrek, maar ik doe wel mee aan georganiseerde races van andere iRacers. Zo rij ik elke maandagavond samen met andere GoT’ers in races die door onze community worden georganiseerd. Dat begint om 20.00 uur en om circa 22.00 uur zijn we klaar. Verder organiseren we met GoT iRacing iedere dertien weken, wat gelijk staat aan een iRacing-seizoen, een bijzonder evenement en meestal is dat een wat langere race. Dat varieert van 20 minuten tot 24 uur, waarbij je in het laatste geval rijdt in teams met rijderswissels. Vanuit Tweakers hebben we ook drie jaar een internationale raceserie georganiseerd, de Gathering of Tweakers Endurance Series (GES) genaamd. Maar helaas hebben we deze moeten beëindigen vanwege tijdgebrek."

Je beheert ook www.got-racing.eu. Hoe is dat ontstaan en wat doe je daarvoor?

"In 2011 heb ik de iRacing-topicstart op GoT overgenomen van Requiem19, en eind 2011 heb ik een nieuwe, wat uitgebreidere Topic Start gepubliceerd met meer informatie en een menustructuur. In die tijd groeide onze community snel en kregen we ook steeds meer rijders van buiten de Benelux. Daarom hebben we toen besloten om ook een eigen site te beginnen. Daar vind je alle informatie van het Forum op GoT, maar we hebben daar ook een afgeschermd gedeelte voor geregistreerde rijders, waar je bijvoorbeeld skins kunt downloaden voor de auto’s in GoT-stijl. Momenteel beheer ik alleen de site en beperk ik het nieuwsgedeelte tot communitynieuws. Daarnaast onderhoud ik de reglementen, standen van onze kampioenschappen en de agenda."

Hoe is de community gegroeid in de afgelopen twee jaar?

"Echt absurd! Niet normaal hoe dat uit de hand is gelopen. We hebben een apart Racing-forum gekregen op GoT en dat is inmiddels erg levend geworden. Met de coronacrisis is dat nog eens flink toegenomen. Er waren dagen met 150 posts in het iRacing-topic. Ook is het aantal geregistreerde rijders op onze GoT Racing-website enorm toegenomen. We hebben er inmiddels veel meer dan 400, dat waren er 250 in 2018."

"We doen nu twee races per week, op zondag en op maandag, met 50 tot 60 man per avond. Er zijn wat mensen die op beide dagen racen, maar in de zomer waren er 115 unieke rijders. Dat is wel anders dan wat het was, toen we wekelijks met een man of 15 races deden. Elke twaalf weken organiseren we een toernooi. Steeds met twee raceavonden per week. Deelnemers die aan beide races meedoen, van hen telt hun beste resultaat."

Wat is de oorzaak van die groei?

"Het is nog steeds de populariteit van Max Verstappen die daaraan heeft bijgedragen, maar ook de coronapandemie. Mensen kunnen niet sporten, dus gaan dan maar racen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er zo'n honderd racers bijgekomen. We zijn nu de grootste Nederlandse community."

Zijn er dingen veranderd door die sterke groei van de community?

"Ik runde de community eerst samen met NickThissen. Hij was toen nog student, maar heeft nu ook een drukke baan. Samen redden we het niet meer. Ik heb een oproep geplaatst op GoT dat ik mensen zocht om te helpen en heb er zo zes mensen bijgekregen voor de coördinatiegroep. We hebben een avond zitten Zoomen en de taken verdeeld. Echt heel gaaf, zij pakken allemaal dingen op; de website wordt bijgewerkt en ik hoef de uitslagen niet meer zelf bij te houden. Het was een hoop werk om dat allemaal alleen te doen."

"Verder merk ik in de wereldwijde iRacing-community dat de commercie begint op te komen. Aan de ene kant vinden we het gaaf dat het zo professioneel wordt, aan de andere kant is het wel over met elkaar even een beetje helpen. Een set-up waar je iets beter mee stuurt, daar hoef je op een openbare server niet meer om te vragen. Dat is allemaal betaald en aan voorwaarden verbonden. Dat vind ik wel een beetje jammer. In onze community zijn er mensen die heel handig zijn met het maken van set-ups, zo kunnen we elkaar wel helpen."

"De commercie proberen we in de GoT-community wat buiten de deur te houden, maar met de Nederlandse bedrijven Sim-Lab, Treq en Heusinkveld heb ik wel een warme band. We organiseren vier toernooien per jaar en om het toernooi verloten we een prijs. Niet aan de winnaar, want dat zou altijd dezelfde zijn, maar onder mensen die een bepaald percentage meedoen. Vorig seizoen hebben we een rig verloot en dit seizoen een pedalenset en een waardebon van 500 euro."

Organiseren jullie ook fysieke meetings?

"Ja, minimaal één keer per jaar houden we een communitymeeting. Al gaat dat dit jaar door corona niet door. Meestal is dat een kartevenement met een afsluitende barbecue. Dat laatste hebben we ook al een paar keer bij communityleden thuis gedaan. Soms spreken we ook af om samen een race te bezoeken, zoals op Spa, Zolder, Zandvoort of zelfs de Nürburgring."

Wat raad je mensen aan die willen beginnen met racen?

"Ik raad mensen altijd aan klein te beginnen en zich niet te laten afschrikken door de enorme berg apparatuur die diverse leden van onze community hebben. Met een pc met i5 of vergelijkbare processor, een Nvidia 1060-gpu, een 24"-scherm en een tweedehands-Logitech G25 of G27-stuur kun je prima beginnen."

Dit artikel verscheen eerder in december 2018 in Tweakers Magazine en is aangevuld met nieuwe details, zodat de informatie up-to-date is.