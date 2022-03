Nederlandse ontwikkelaar van rFactor 2 overgenomen door Motorsport Games

De Amerikaanse ontwikkelaar Motorsport Games heeft Studio 397 overgenomen, de ontwikkelaar van rFactor 2. Studio 397 werd in 2016 opgericht in Nederland en nam toen de ontwikkeling van de racesimulator over. De studio blijft bij Motorsport Games aan rFactor 2 werken.

Motorsport Games schrijft zowel Studio 397 als rFactor 2 te hebben overgenomen van Luminis, het bedrijf dat Studio 397 oprichtte. Het Amerikaanse bedrijf wil de racesim gebruiken als basis voor alle nieuwe racegames en 'andere publicaties'. Motorsport Games werkt aan een game rondom het Britse toerwagenkampioenschap BTCC en bracht eerder Nascar-, Le Mans- en Formule E-spellen uit. De spellen van Motorsport Games gebruiken de Unreal Engine.

De populaire racesimulator rFactor 2 wordt door zowel gamers als door bedrijven gebruikt. Onder meer Formule 1-coureurs gebruiken rFactor 2 om te trainen, schrijft de ontwikkelaar. In 2020 werd een virtuele 24 uur van Le Mans georganiseerd met rFactor 2. Hierbij werkten Studio 397 en Motorsport Games al samen. Dit evenement werd wereldwijd uitgezonden en door 63 miljoen mensen bekeken, claimt Luminis.

De racesimulator kwam in januari 2012 voor het eerst uit als open bèta. Toen was Image Space Incorporated nog verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het spel. Deze studio maakte ook de eerdere spellen in de rFactor-reeks. In 2016 nam Studio 397 de ontwikkeling over. Deze ontwikkelaar blijft verantwoordelijk voor rFactor 2 en verandert ook niet van naam of management. Studio 397 is gevestigd in Apeldoorn.