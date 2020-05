Formule E-coureur speelde vals in virtuele race door simcoureur in te schakelen

Daniel Abt, coureur van Audi's Formule E-team, is gediskwalificeerd in de afgelopen virtuele Formule E-races en moet 10.000 euro betalen aan een goed doel. Hij krijgt die straf omdat hij zaterdag een professionele simracer zijn plek liet innemen tijdens een virtuele race.

Abt heeft volgens The-Race.com toegegeven dat niet hij, maar simracer Lorzenz Hoerzing afgelopen zaterdag de virtuele Audi bestuurde in de Formula E Race at Home Challenge. Tijdens de race hadden andere coureurs al het vermoeden dat Abt niet zelf achter het stuur zat. 'Abt' kwalificeerde als tweede, lag een tijd aan de leiding in de race en behaalde uiteindelijk de derde plaats. Bij eerdere virtuele races behaalde Abt maximaal de vijftiende finishplek en in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de negende plaats.

Alle coureurs zijn tijdens de race te zien via een Zoom-feed, maar op het beeld van Abt was niet duidelijk te zien wie er achter het stuur zat. Het gezicht was verborgen achter een microfoon. Naar verluidt heeft de organisatie van de virtuele race na de verdenkingen de ip-adressen gecontroleerd en geconcludeerd dat Abt de racer niet kon zijn.

Hoerzing deed ook al mee aan de virtuele Formule E-races, maar dan in de klasse voor e-sporters, die parallel verreden wordt aan de klasse voor de echte coureurs. Alle officiële Formule E-coureurs doen mee aan de virtuele versies van de race, in tegenstelling tot bij de Formule 1. De virtuele races worden gehouden in racesimulator rFactor 2.

Abt heeft toegegeven dat hij zelf niet reed en dat Hoerzing zijn plaats in had genomen. Hij heeft zijn excuses aangeboden en zegt dat hij de race niet zo serieus genomen heeft als hij zou moeten doen. Als straf is de coureur gediskwalificeerd van de afgelopen race en zijn ook zijn punten van eerdere races afgenomen. Verder moet hij een 'verplichte donatie' doen van 10.000 euro aan een goed doel. Hoerzing is in zijn geheel gediskwalificeerd van verdere deelname aan virtuele Formule E-races.