Een paar maanden geleden keek menig sportliefhebber wellicht reikhalzend uit naar de komende zomer, wetende dat onder meer het EK Voetbal, de Tour de France en Wimbledon op de planning stonden, met als klapstuk de 32e editie van de Olympische Spelen in Tokio. Over de Tour de France en Wimbledon moet nog duidelijkheid komen, maar wegens de coronacrisis zijn het Euro 2020-voetbaltoernooi en de Olympische Spelen al afgelast. Duidelijkheid is er ook voor talloze andere sporten waarvan de nationale of internationale competities veelal zijn stilgelegd of uitgesteld, met thuiszittende sporters tot gevolg.

Onder hen bevinden zich nogal wat professionele coureurs, die normaal gesproken in deze periode in verschillende racedisciplines met bizarre snelheden over het asfalt scheuren en rubber verslijten op allerlei circuits. De in de Zandvoortse duinen levende rugstreeppadden en zandhagedissen kunnen voorlopig opgelucht ademhalen; de race, gepland voor mei, is uitgesteld, net als andere raceweekenden van de racesport. Dat is niet anders voor de Amerikaanse Nascar-races en talloze andere motorsporten.

De vernieuwde Tarzan-bocht op het cricruit van Zandvoort

Wat moeten al die coureurs die niet fysiek kunnen racen en noodgedwongen thuis moeten vertoeven? Rentenieren vanuit Monaco gaat natuurlijk ook al snel vervelen. Dus wat is logischer en leuker dan de cockpit thuis nabootsen met een racestoel, racestuur, pedalen, pc en monitoren, en het asfalt inruilen voor laminaat? Voor coureurs is zo'n overstap naar hun sport in de virtuele omgeving betrekkelijk snel en eenvoudig gemaakt. Steeds meer coureurs wagen zich nu dan ook aan virtuele races. We lichten er enkele voorbeelden uit, waaruit blijkt dat autosporten nu ineens massaal de e-sports omarmen, grotendeels met hulp van een populaire simulatieracedienst.

Nascar

De National Association for Stock Car Auto Racing is de Amerikaanse organisatie die aan de basis staat van verschillende Nascar-racedisciplines, waarbij het vooral draait om races op ovale circuits met hoge snelheden en raceauto's met brullende V8-motoren. De organisatie besloot alle races tot in ieder geval 3 mei uit te stellen, al is er wel de intentie om alle 36 races van dit seizoen alsnog allemaal te houden.

Nascar-races zijn in de Verenigde Staten en Canada toch op televisie te zien en dat zijn geen herhalingen of archiefbeelden. Inmiddels hebben allerlei coureurs uit de autosport plaatsgenomen achter racestuurtjes en monitoren om het racen voort te zetten, wat op televisie wordt uitgezonden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van iRacing, een grote online racesimulatiedienst voor de pc. De mate van realisme is hoog in dit spel, waarbij de auto's en circuits minutieus zijn gescand. Alle hobbels en scheuren van de fysieke banen komen terug in de virtuele versies. Hetzelfde geldt voor de phyics, waarbij bijvoorbeeld de virtuele banen van temperatuur veranderen, wat invloed heeft op het gedrag van de banden.

De mensen achter deze gamedienst zijn met allerlei raceorganisaties overeenkomsten aangegaan en werken al jaren goed samen met Nascar. Het 'spel' iRacing nam het initiatief om een virtueel alternatief te bieden en het startschot daarvan viel in het weekend van 23 maart, met als eerste evenement de eNascar iRacing Pro Invitational Series. Fox Sports zond die race uit in de VS en Canada. Dit televisiebedrijf gaat ook alle volgende races van deze e-sportscompetitie, genaamd Fox Nascar iRacing, uitzenden op televisie, inclusief de drie commentatoren van de echte Nascar-races.

Een video waarin onder meer verschillende coureurs vertellen over hun ervaringen van de eerste virtuele race en hun raceset-up laten zien

Volgens de Nederlander Nick Thissen, die onder meer bij iRacing is betrokken voor het regelen van de software waardoor de overlays met informatie op de streams zijn te zien, is de broadcast grotendeels hetzelfde als bij fysieke races. "Er zijn meestal drie of vier mensen bezig als 'cameraman' en al deze camerabeelden komen in de videomixer binnen. Hierna werkt alles eigenlijk identiek aan een normale uitzending. Zo is er een regisseur die kiest welke camerahoek live te zien is en is er een aantal mensen die de beelden bekijken en commentaar leveren. Het enige echte verschil is dus dat er geen fysieke camera's zijn, maar streams vanuit de game worden gebruikt.

De raceset-up van Nascar-coureur Joey Logano (links) en de wat professionelere set-up van Nascar-coureur Denny Hamlin

Alle aan deze e-sportscompetitie deelnemende racers zijn coureurs die normaal gesproken in een echte Nascar-auto zitten. Volgens Thissen zeggen de meeste echte coureurs dat de virtuele race-ervaring vrijwel identiek is aan het echte racen. "En afgelopen zondag nog kon je van een van de commentators live op tv horen dat de bewegingen van het stuur en de momenten waarop je gas geeft, identiek zijn aan wat hij van de echte auto gewend was."

Niet elke coureur is meteen een volwaardige en vaardige simracer. Professionele simracers die wel ervaren zijn, zoals Ray Alfalla, blijken bereid om de 'echte' racers een handje te helpen door middel van coaching. En als het ondanks alle kundige adviezen en trainingen dan toch misgaat op het virtuele circuit, is het goed om te weten dat er wel enige ruimte is om fouten te maken. Joey Logano merkte al op dat het maar goed was dat hij een paar back-upauto's tot zijn beschikking had. Nederlander Niel Hekkens, een iRacing-simracer en ontwikkelaar, legde eerder uit hoe dit werkt. "Voor deze race had iedereen twee resets. Dan krijg je een nieuwe auto in de pits. Hadden ze dit uitgezet, dan zouden ze niet door kunnen rijden. Zelf zou ik kiezen voor één reset of zelfs helemaal geen, maar voordat je de resets helemaal weghaalt, moet iedereen wel weten wat hij doet."

In feite zijn het gewoon nog exhibitieraces die puur voor de lol zijn en waar geen echte punten, prijzengeld of andere zaken aan verbonden zijn. Dat maakt ook dat er verder weinig is voorgeschreven en de coureurs dus heel verschillende set-ups gebruiken. Thissen: "Ik begreep dat sommige deze pas een paar dagen geleden hadden opgezet, puur voor deze races. Sommige coureurs waren al eerder fan en zijn ook af en toe 'voor de lol' op iRacing te vinden, dus die hebben meestal wel hun eigen set-ups gebouwd of gekocht. De hardware is niet voorgeschreven. Ik gok dat er een flinke variatie zit in welke stuurtjes en pedalen worden gebruikt. Behalve de standaard anticheat is er geen controle."

Wat vinden de coureurs er zelf eigenlijk van? John Hunter Nemechek zegt dat het niet uitmaakt dat er niet fysiek wordt gereden. "Als rijder wil je gewoon racen en rondjes afleggen. We zijn nog altijd een heel competitieve groep van nature en we willen allemaal een geweldige show weggeven voor alle kijkers." Daniel Suarez gaf toe dat hij niet wist wat hij moest verwachten. "Ik heb nog nooit aan iRacing gedaan en wist er weinig van. Ik had een oude GT25-simulator, die ik zo'n tien jaar geleden tweedehands heb gekocht om te kunnen racen op de PlayStation. Met iRacing had ik geen ervaring, maar dat is geen excuus, want ik heb veel simulators gedaan, zoals Toyota Racing Development." Suarez stelt dat iRacing nog geen simulator is, maar dat het wel erg realistisch en indrukwekkend is. Hij had nog geen hardware om deel te kunnen nemen aan de virtuele races en moest een set-up van Toyota lenen. Coureur Kyle Busch had ook geen rig en moest eveneens de apparatuur lenen, al hoopt hij na ongeveer zes weken daadwerkelijk terug te kunnen keren op de fysieke racebaan.

Voorlopig is de virtuele variant de enige optie. De Texas Motor Speedway stond dit weekend op het menu. De 27-jarige coureur Timmy Hill won de race nadat hij zijn voorganger na een licht duwtje tegen de achterbumper wist in te halen. "Het is niet veranderd omdat het nu iRacing is. Dit had ik ook gedaan in het echt", aldus de winnaar, die overigens een zeer ervaren iRacing-speler is. In de race waren ook de nodige crashes, botsingen en slides te zien, naast grappige momenten, zoals Clint Bowyer die moeite had om de virtuele pitsstraat te vinden.

IndyCar

Het Amerikaanse IndyCar heeft ook zijn heil gezocht bij iRacing. Tot 2 mei vindt elke zaterdag een race plaats in de IndyCar iRacing Challenge-competitie. Afgelopen zaterdag vond de eerste race plaats vanuit het virtuele Watkins Glen in de staat New York. In deze American Red Cross Grand Prix namen 25 coureurs deel die ook in het echt achter het stuur zitten en normaal gesproken bijna allemaal uitkomen in de NTT IndyCar Series. Coureur Sage Karam wist vanaf pole position naar de overwinning te rijden. Hij is een zeer ervaren iRacing-speler, die nu al 165 overwinningen op zijn naam heeft staan.

Deze race op Watkins Glen had net als bij de Nascar-races genoeg spektakel, zoals flinke botsingen met meer dan twee auto's en een typisch voorbeeld van een caster's curse. Daarbij prees een commentator de virtuele rijvaardigheden van coureur Scott Speed, terwijl die precies op dat moment de macht over het virtuele stuur verloor en gebruik moest maken van een van de twee beschikbare resets. Dit soort momenten ging ook hier gepaard met het nodige enthousiasme van echte commentatoren. De race had zelfs een primeur: de toevoeging van het Aeroscreen, een beschermende halo in combinatie met een soort voorruit. Deze toevoeging is al in het echt getest, maar moet nog worden ingevoerd bij de eerste echte fysieke race.

Deze competitie heeft wellicht niet de exposure gekregen van de virtuele Nascar-competitie, maar ook de volgende vijf races zijn op genoeg kanalen te volgen, waaronder IndyCar.com, de IndyCar-platforms op YouTube en Facebook, en via het Twitch-kanaal van iRacing.

Winnaar Karam verslijt met zijn virtuele IndyCar-auto wat extra rubber op het circuit.

Zichtbaar is het Aeroscreen, het doorzichtige omhulsel van de cockpit.

Formule 1

Wat Nascar en IndyCar kunnen, kunnen wij ook, zal het Formula One-management hebben gedacht. Op 22 maart was de eerste virtuele Formule 1-'vervangingsrace' op het circuit van Bahrein. Op allerlei platforms, sociale media en fora was het nodige enthousiasme te horen over onder meer de virtuele Nascar- en IndyCar-races, maar datzelfde kan niet worden gezegd van het virtuele alternatief voor de Formule 1. Wellicht had dat deels te maken met het feit dat er geen gebruik is gemaakt van iRacing, maar van het officieel gelicentieerde en niet zozeer op een hyperrealistische simulatie gerichte spel F1 2019 van Codemasters. Volgens een tweaker was het ook verre van een serieuze race. "De race zelf was echt van een bedroevend niveau en sommige coureurs hadden issues met het spel. Bij een coureur die achteraan moest starten, crashte het spel voor de race, maar de bot die het overnam, wist in een paar ronden van plek twintig naar plek vijf te komen." Dit betrof de Britse McLaren-coureur Lando Norris, waarbij de ai hem volledig terug in de race bracht. De eerstvolgende race binnen de virtuele Formula 1 Esports Virtual Grand Prix Series wordt op 5 april gehouden, op Albert Park in Australië.

De interesse van huidige, professionele Formule 1-rijders was niet al te groot, op de deelname van Lando Norris, Nicholas Latifi en de voormalige coureurs Stoffel Vandoorne, Nico Hülkenberg, Esteban Gutierrez en Johnny Herbert na. Verder namen nog wat simracers, een commentator, golfers en een wielrenner deel aan de race. Max Verstappen liet bewust verstek gaan, waardoor coureur Philipp Eng hem verving. De Oostenrijker won de kwalificatie en eindigde als derde. Formule 2-rijder Guanyu Zhou won de race. Verstappen verklaarde zijn afwezigheid door te wijzen op zijn uitgebreide race-ervaring in een andere iRacing-variant, heel anders dan het beduidend minder realistische F1 2019. "Omdat ik dat spel nooit speel en voordat je dat een beetje snapt en onder de knie hebt, ben je een paar dagen verder. Omdat ik op dit moment al druk ben met de andere racegames, voel ik daar nu niet zoveel voor. Dan ga je te veel switchen en dat werkt niet." Verstappen had overigens nog wel wat gekscherende tips voor Norris, zoals een ronde achteruitrijden en niet remmen in de eerste bocht.

Slot

Er zijn nog de nodige andere races geweest, zoals Norris die het in F1 2019 opneemt tegen fans. Of de veel serieuzere simrace-competitie genaamd Real Racers Never Quit, waaraan enkel professionele rijders zoals Verstappen en Norris meedoen. Deze competitie is te volgen via het kanaal van Team Redline. Ook was er de eveneens van iRacing gebruikmakende IMSA Sebring SuperSaturday en verschillende MotoGP-racers hebben hun virtuele motorfietskunsten laten zien tijdens de eerste virtuele MotoGP-exhibitierace. In de Veloce Pro Series racen professionele racers tegen ervaren e-sporters. Dit serieuze kampioenschap wordt georganiseerd door Veloce Esports, dat ook achter de van F1 2019 gebruikmakende NotTheGP-races zit. En de afgelaste races op de Duitse Nürburgring krijgen nu eveneens een digitale vervanger.

Deze opsomming is nog maar een greep uit de vele nieuwe initiatieven en virtuele race-evenementen. Door het huidige thuisblijfbeleid staat simracen meer dan ooit in de schijnwerpers. Voor coureurs als Verstappen en Norris is simracen allesbehalve nieuw, maar dat geldt zeker niet voor alle coureurs, die nu ineens meedoen aan allerlei virtuele alternatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten. E-sportsliefhebbers en racefans hebben voorlopig dus een luxeprobleem.