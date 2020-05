Drone Racing League gaat simracingcompetitie uitzenden op NBC en Twitter

De Amerikaanse televisiezender NBC Sports Network gaat in samenwerking met de Drone Racing League gedurende acht weekenden een virtuele dronesimracecompetitie uitzenden. De acht wedstrijdrondes zijn ook op Twitter te volgen.

De organisatie stelt dat de 2020 FanDuel DRL SIM Racing Cup de eerste virutele droneracecompetitie wordt. De eerste uitzending begint op 16 mei, waarna op 5 juli de laatste dag van de competitie wordt gehouden. Er doen twaalf 'elite-piloten' van de Drone Racing League mee, waarbij gebruik wordt gemaakt van The Drone Racing League Simulator.

Volgens de Drone Racing League kunnen fans meekijken alsof ze in de cockpit van de digitale drones zitten. Er worden bestaande maps gebruikt, maar ook nieuwe speelvelden. Het prijzengeld gaat geheel naar Direct Relief, een goed doel dat geldt inzamelt om in het kader van de coronacrisis beschermingsmateriaal en medische spullen te verstrekken aan gezondheidscentra.

De Drone Racing League is een in de Verenigde Staten gevestigde, in 2015 opgerichte organisatie die aan de basis staat van een wereldwijde professionele dronecompetitie voor piloten die van een first person view gebruikmaken. Hierbij draait het normaal gesproken om zelfgemaakte racedrones die zo snel mogelijk een uitdagend, fysiek 3d-parcours moeten afleggen. Daarbij worden snelheden van boven de 140km/u gehaald. Deze fysieke wedstrijden werden al uitgezonden door zenders als NBC Sports en Sky Sports.