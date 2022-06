Ferrari organiseert e-sportstoernooi en geeft winnaar plek in e-sportsteam

Ferrari organiseert een eigen e-sportstoernooi in Assetto Corsa. De winnaar krijgt een plekje in het e-sportsteam van de Italiaanse autofabrikant. Europeanen van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen. De inschrijving opent op 7 augustus.

De Ferrari Hublot Esports Series begint in september. Het toernooi gaat van start met een open AM Series, waar iedereen aan kan deelnemen om te kwalificeren voor de PRO Series die in oktober zal plaatsvinden. De snelste racer krijgt volgend jaar een plekje in het Ferrari Driver Academy Hublot Esports Team.

Ferrari organiseert het toernooi in Assetto Corsa van Kunos Simulazioni. De races worden verreden met de Ferrari 488 Challenge Evo, die exclusief beschikbaar wordt gesteld voor deelnemers aan het toernooi. Om mee te doen moeten geïnteresseerden zich inschrijven. Dat kan vanaf 7 augustus en is gratis.

De winnaars van de AM Series moeten het in de volgende ronde opnemen tegen 24 e-sportscoureurs die door Ferrari worden uitgenodigd. Uiteindelijk blijven er 12 amateurs en 12 pro's over, die doorgaan naar de finales in november. De uiteindelijke winnaar wordt dan over drie races bepaald.

Volgens Ferrari zal Formule 1-coureur Charles Leclerc als ambassadeur optreden voor het e-sportstoernooi en dat nauwgezet volgen. Deelnemers krijgen volgens het automerk ook advies van de F1-coureur.

Simracen en e-sport rondom racegames heeft in de afgelopen maanden flink aan populariteit gewonnen. Organisaties van verschillende racedisciplines begonnen met e-sporttoernooien toen races vanwege de coronapandemie werden stilgelegd. Tweakers publiceerde een achtergrondartikel over digitale autosport.