Ferrari gaat eerste volledig elektrische auto in 2025 presenteren

Ferrari gaat zijn eerste volledig elektrische auto in 2025 presenteren. Eerder zei de Italiaanse fabrikant nog dat het bedrijf pas na dat jaar een elektrische auto op de markt zal brengen, omdat de accutechnologie nog niet ver genoeg ontwikkeld is.

Ferrari-topman John Elkann zegt tegen investeerders dat het merk in 2025 een volledig elektrisch model onthult. Het is voor het eerst dat de autofabrikant een concrete datum noemt. Begin 2018 liet Ferrari weten met een elektrische auto te komen. Destijds werd gesproken over een supercar die moet concurreren met de Tesla Roadster.

Eind 2019 liet Ferrari weten dat een volledig elektrisch model pas ergens na 2025 op de markt zou komen, omdat de accutechnologie nog niet ver genoeg was ontwikkeld om eerder een elektrische auto uit te brengen. Als Ferrari in 2025 een model toont, kan het alsnog betekenen dat de auto pas na dat jaar op de markt komt.

In zijn opmerkingen gericht aan investeerders zegt Elkann dat ingenieurs en ontwerpers uit Maranello werken aan een elektrische Ferrari die 'alles zal zijn waar je van droomt' en hij spreekt over een mijlpaal in de geschiedenis van het merk. Met de SF90 Stradale bracht Ferrari in 2019 al een eerste plug-inhybridemodel uit.