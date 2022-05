Hitman-ontwikkelaar opent derde studio en werkt aan nieuwe game

Hitman-ontwikkelaar IO Interactive heeft een derde studio geopend, die gevestigd is in Barcelona. De studio gaat werken aan Hitman, James Bond en een nieuwe, nog niet aangekondigde game. De andere twee studio's van IOI staan in Denemarken en Zweden.

De nieuwe studio krijgt de naam IOI Barcelona en gaat werken aan alle lopende projecten van IOI. Dat gaat zowel om Hitman, de James Bond-game die nu nog bekend staat als Project 007 en een 'onaangekondigde nieuwe game'. Volgens het Deense IO Interactive worden alle drie de studio's van het bedrijf behandeld als 'elitestudio's' en zullen ze allemaal een significant aandeel hebben bij de ontwikkeling van alle projecten.

IOI Barcelona komt in het centrum van de Spaanse stad te staan en het 'core-team' is al samengesteld. Hoeveel medewerkers er aan de slag kunnen, is niet bekend. IOI heeft nog tal van vacatures openstaan, bij alle locaties. De nieuwe studio in Barcelona heeft tien vacatures, maar vermoedelijk gaat dat om meer dan tien posities, omdat er bijvoorbeeld een vacature is voor 'C++-programmeurs'.

Eind januari sprak IOI-ceo Hakan Abrak uitgebreid over de ontwikkeling van de James Bond-game. Abrak zei toen dat die game een volledig nieuw verhaal heeft en dat er mogelijk een trilogie uit voortkomt. Mede daarvoor zijn nieuwe medewerkers nodig en Abrak verwachtte dat de studio zou verdubbelen in omvang. Ten tijde van zijn uitspraken had IOI zo'n tweehonderd medewerkers.