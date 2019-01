Hitman-ontwikkelaar IO Interactive opent tweede studio in Malmö

De Deense spelontwikkelaar IO Interactive, bekend van de Hitman-serie, opent een tweede studio in het Zweedse Malmö. De locatie in Malmö is inmiddels in gebruik. Welke projecten daar binnenkort precies van start gaan, is nog onbekend.

Hakan Abrak, de ceo van IO, meldt de opening van de nieuwe locatie via IOI's website. Volgens Abrak gaat de studio onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe content voor de Hitman-franchise. Ook spreekt de ceo over de mogelijkheden tot het creëren van 'nieuwe franchises'.

IO Interactive heeft zich in de opgelopen jaren vooral gefocust op de Hitman-serie. Op 14 november 2018 kwam Hitman 2 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows. Tweakers heeft een review geschreven over Hitman 2 en het spel een 8,5 gegeven. Het laatste spel van de ontwikkelaar dat niets te maken had met de Hitman-franchise, was Kane & Lynch 2: Dog Days uit 2010.

Tot mei 2017 was IOI onderdeel van Square Enix. Na 39,4 miljoen euro verlies te hebben geleden in de loop van het fiscale jaar dat eindigde op 31 maart 2017, voelde de game-uitgever zich genoodzaakt om IO Interactive te verkopen. Een maand later maakte IOI bekend dat het verder ging als onafhankelijke studio na een management buy-out.