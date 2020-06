Hitman 3 verschijnt januari 2021 voor consoles en pc

De Deense ontwikkelaar IO Interactive brengt Hitman 3 begin volgend jaar uit. De game verschijnt voor de huidige PlayStation- en Xbox-consoles en de next-genvarianten. Ook komt het spel uit voor de pc.

Volgens Hakan Abrak, directeur van IO Interactive, keert Agent 47 terug in Hitman 3 en moet de huurmoordenaar het intiemste en meest professionele contract uit zijn carrière ten uitvoer brengen. In de bij de aankondiging behorende trailer is onder andere te zien dat Agent 47 zich in Dubai bevindt en daar een wolkenkrabber beklimt.

Met dit deel komt een einde aan de World of Assassination-trilogie van de recente Hitman-games. Het spel volgt op Hitman uit 2016, dat in feite de zesde Hitman-game was, en Hitman 2 uit 2018. Spelers kunnen progressie van Hitman 2 meenemen naar Hitman 3 en volgens Sony komt de gehele trilogie speelbaar binnen Hitman 3.