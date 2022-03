Hitman 3 krijgt geen Ghost-modus en deze pvp-modus verdwijnt in Hitman 2

IO Interactive heeft meer details bekendgemaakt over de gamemodi in het nog uit te komen Hitman 3 en daaruit blijkt dat de Ghost Mode niet in de game zal zitten. Deze 1v1-multiplayermodus zit nog wel in Hitman 2, maar verdwijnt daar per 31 augustus.

IO Interactive zegt zich bij Hitman 3 te richten op andere gamemodi, waardoor de Ghost Mode geen onderdeel van het spel wordt. Daarnaast meldt de ontwikkelaar dat het 'de moeilijke beslissing heeft genomen' om de Ghost Mode-servers voor het in november 2018 uitgekomen Hitman 2 per 31 augustus te sluiten.

Deze stap betekent dat er geen multiplayermodus in Hitman 3 zal zitten. De ontwikkelaar zegt dat het in de afgelopen twee jaar veel heeft geleerd van Ghost Mode en dat het die lessen zal gebruiken voor de vraag wat er in de toekomst moet gebeuren met de multiplayer. Met de introductie van de Ghost Mode in de Hitman-reeks deed voor het eerst een competitieve 1v1-multiplayermodus zijn intrede.

IO Interactive richt zich op de singleplayer in Hitman 3, met de gebruikelijke campagnemodus, naast de modi Escalations, Contracts en Sniper Assassin. De laatstgenoemde modus, die om opdrachten draait waarbij doelwitten geruisloos vanop lange afstand moeten worden uitgeschakeld, is in Hitman 3 enkel een singleplayerervaring. In Hitman 2 ging deze modus gepaard met ondersteuning voor co-op, maar ook die servers zullen op termijn worden gesloten. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk; het zal in ieder geval gebeuren voordat Hitman 3 verschijnt.

De release voor Hitman 3 staat gepland voor januari 2021. De game komt uit voor de PS5 en PS4, Xbox Series X en Xbox One en de pc.