Gerucht: Oracle sprak met ByteDance over overname TikTok

Oracle zou gesprekken hebben gevoerd met ByteDance over een eventuele overname van de populaire video-app TikTok in bepaalde regio's, meldt de Financial Times. Daarmee zou Oracle zich naast Microsoft en Twitter scharen, die ook overnameplannen zouden hebben.

De bronnen van FT claimen dat Oracle TikTok in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zou willen overnemen. Hiervoor zouden verkennende gesprekken zijn gevoerd. De FT meldt niet wat de status of uitkomst van de gesprekken zijn. Wel zou het om serieuze interesse gaan en Oracle zou de steun hebben van Amerikaanse investeerders die al een aandeel in ByteDance hebben, waaronder General Atlantic en Sequoia Capital. Dat zou Oracle tot een serieuze tegenkandidaat van Microsoft maken, volgens een van FT's bronnen.

Als de geruchten kloppen, zou het een opvallende stap zijn van het softwarebedrijf, omdat het zich vooral op de zakelijke markt richt met zijn producten en diensten. Tot nu toe was Microsoft de voornaamste kandidaat waarvan bekend was dat deze interesse in TikTok in bepaalde regio's had. Microsoft wil de dienst eveneens in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland overnemen, maar naar verluidt ook in Europa en India. ByteDance zou een verkoop voor deze twee regio's afwijzen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft TikTok afgelopen weekend verplicht om binnen negentig dagen zijn Amerikaanse divisie te verkopen, omdat er 'geloofwaardig bewijs' zou zijn dat het Chinese moederbedrijf ByteDance 'mogelijk actie zal ondernemen die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten dreigt te schaden'. De FT schrijft dat Oracle-topman Larry Ellison fondsen heeft geworven voor Donald Trump en een van de weinige topmannen in Silicon Valley is die de president openlijk steunt. Oracle heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de geruchten.