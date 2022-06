Microsoft is in gesprek over overname TikTok, maar niet in Europa

Microsoft heeft bevestigd dat het in gesprek is over de overname van een deel van sociaal medium TikTok. Het gaat om de activiteiten in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De Europese activiteiten zouden in Chinese handen blijven met de deal.

Microsoft zegt dat het uiterlijk 15 september een deal wil bereiken. Die deadline is volgens Reuters opgelegd door de Amerikaanse CFIUS, de overheidsinstantie die buitenlandse investeringen in de VS overziet. De deadline zou op verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump zijn opgelegd. Daarbij is het mogelijk dat Amerikaanse investeerders ook een minderheidsbelang kunnen kopen. Vermoedelijk is dat om de aankoopkosten te drukken.

Trump en Microsoft-ceo Satya Nadella hebben zondag een telefoongesprek gevoerd en daaruit bleek dat de president akkoord zou gaan met een overname van de Amerikaanse activiteiten van TikTok door Microsoft.

Trump zei zaterdagochtend Nederlandse tijd dat hij TikTok zou willen verbieden in de VS, wat de laatste stap zou zijn na drie jaar van zorgen en onderzoeken bij de Amerikaanse overheid naar TikTok. De Chinese eigenaar ByteDance nam de app over in 2017 en wijzigde de naam van Musical.ly naar TikTok. De app heeft honderden miljoenen gebruikers. De app zou in Europa in Chinese handen blijven.