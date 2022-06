TikTok gaat deepfakes weren in de VS

TikTok gaat deepfakes weren in de Verenigde Staten. Het bedrijf dat achter het platform zit, het in Beijing gevestigde ByteDance, komt met een aanscherping van zijn beleid om misinformatie te bestrijden. Het weren van deepfakes is daar onderdeel van.

Het bedrijf spreekt over het invoeren van een beleid waarin synthetische of gemanipuleerde content wordt verboden die gebruikers kan misleiden door de waarheid van gebeurtenissen te verdraaien. Naast deepfakes worden ook shallowfakes verboden. De laatstgenoemde categorie zijn minder verregaande, complexe manipulaties waarbij er doorgaans geen kunstmatige intelligentie aan te pas komt; het betreft dan vooral handmatige wijzigingen en selectieve bewerkingen.

Volgens Vanessa Pappas, een manager van de Amerikaanse afdeling van TikTok, was dit soort content in grote mate al niet toegestaan door de bestaande regels, maar volgens haar maakt de update het beleid nu duidelijker voor gebruikers. Politieke advertenties werden al niet geaccepteerd door TikTok, omdat het platform vindt dat betaalde politieke advertenties niet passen bij de ervaring die zijn gebruikers verwachten.

Ook gaat TikTok 'gecoördineerd niet-authentiek gedrag' verbieden, waarmee het netwerk doelt op nepaccounts en bots. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld misleid worden over de identiteit van de accounthouder. Verder worden bestaande factchecksamenwerkingen uitgebreid en gaat het platform samenwerken met het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid om buitenlandse invloed op het platform tegen te gaan.

Het niet duidelijk in hoeverre deze stappen van breed van toepassing worden, of dat het vooral op Amerikaans gebruik wordt toegespitst. Pappas noemt specifiek het tegengaan van content die de verkiezingen in 2020 kunnen verstoren, waarmee waarschijnlijk op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november wordt gedoeld.

TikTok zou overigens op termijn een andere eigenaar kunnen krijgen. Microsoft bevestigde maandag namelijk dat het met ByteDance in onderhandeling is over een overname. Dat zou overigens niet de Europese activiteiten betreffen; die zouden in Chinese handen blijven. De Chinese eigenaar ByteDance nam de app in 2017 over en wijzigde de naam van Musical.ly naar TikTok. De app heeft honderden miljoenen gebruikers. Voorafgaand aan het nieuws over de overnameplannen, zei de Amerikaanse president Trump nog dat hij TikTok zou willen verbieden in de VS, wat voortkomt uit zorgen en onderzoeken van de overheid.