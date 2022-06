Trump: Microsoft moet overheid VS betalen voor mogelijkheid om TikTok te kopen

Als Microsoft een deel van TikTok overneemt, zou het aan de overheid van de Verenigde Staten geld moeten betalen voor het mogelijk maken van de deal, zo zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Hij raadt Microsoft bovendien aan om heel TikTok te kopen.

Als er op 15 september geen deal is, dan verbiedt de Amerikaanse overheid TikTok in de Verenigde Staten, zo zegt Trump volgens Bloomberg. Het is onbekend hoe Microsoft zou moeten betalen, omdat er momenteel geen belasting of boete staat op zulke overnames. Trump meent dat de schatkist van de Verenigde Staten er recht op heeft voor het mogelijk maken van de deal.

Het maakt de president niet uit of Microsoft of een ander bedrijf de Amerikaanse activiteiten van TikTok overneemt. Wel adviseert hij Microsoft om heel TikTok te kopen. "Mijn persoonlijke mening is dat zij beter af zouden zijn om het hele bedrijf te kopen in plaats van 30 procent van het bedrijf. Ik denk dat een deel kopen gecompliceerd is."

Trump zei zaterdagochtend Nederlandse tijd dat hij TikTok zou willen verbieden in de VS, wat de laatste stap zou zijn na drie jaar van zorgen en onderzoeken bij de Amerikaanse overheid naar TikTok. De Chinese eigenaar ByteDance nam de app over in 2017 en wijzigde de naam van Musical.ly naar TikTok. De app heeft honderden miljoenen gebruikers. Microsoft bevestigde maandag met ByteDance in onderhandeling te zijn over de TikTok-overname.