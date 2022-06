Facebook en Snapchat wilden TikTok-concurrent Dubsmash kopen

Facebook en Snapchat-moederbedrijf Snap zouden beide in onderhandeling zijn geweest met Dubsmash, een concurrent van TikTok. Beide bedrijven zouden een bedrag van honderden miljoenen dollars over hebben voor de dansvideo-app.

De onderhandelingen zijn niet langer gaande, zo schrijft The Information. Een woordvoerder van Snap zegt in het artikel: "We bewonderen het team maar zijn niet in actieve onderhandeling om het bedrijf te kopen". Volgens de bron van The Information zou er gesproken zijn over een aankoopbedrag van honderden miljoenen dollars. Facebook zegt niet in te gaan op speculaties.

Dubsmash geldt als concurrent van het veel populairdere TikTok en maakt het ook mogelijk om video's te maken waarbij gebruikers kunnen dansen op populaire muziek. Inmiddels heeft Facebook de functie gekopieerd op Instagram met Reels. Het gaat in alle gevallen om korte video's van maximaal een seconde of vijftien.

Intussen is Microsoft in onderhandeling met ByteDance over de aankoop van een deel van TikTok. Dat is mogelijk, omdat de Amerikaanse overheid dreigt TikTok in het land te verbieden als de app in Chinese handen blijft.