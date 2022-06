Facebook-dochterbedrijf Instagram brengt TikTok-alternatief Reels uit in Nederland. De dienst richt zich op het maken van korte video's van ongeveer vijftien seconden met effecten. Reels krijgen een plek in de feed en het Verkennen-tabblad.

Reels is vanaf woensdag te gebruiken in Nederland, meldt Nu.nl. Als gebruikers hun account op openbaar hebben staan, kunnen hun video's terechtkomen in een daarvoor ingericht gedeelte van het Verkennen-tabblad. Het maken van Reels gaat via de camera-interface van de app.

Reels was al beschikbaar in onder meer Duitsland en Frankrijk en in aanloop naar de release in meer landen stopte Facebook al met de vergelijkbare app Lasso. Reels is een afgeleide van de hoofdfunctie van concurrent TikTok.

Facebook kopieert al jarenlang populaire functies van concurrenten. Zo maakte het Places als antwoord op Foursquare in 2010, Facebook Camera als concurrent voor Instagram in 2012 in een succesvolle poging de oprichters ertoe te bewegen hun bedrijf te verkopen en Stories als antwoord op de functie met dezelfde naam in Snapchat.