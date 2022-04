Gerucht: Facebook werkt aan Instagram-versie voor kinderen onder 13 jaar

Facebook werkt aan een versie van Instagram die kinderen jonger dan 13 jaar kunnen gebruiken. Dat staat althans in een interne memo die uitgelekt is naar de pers. Instagram is nu niet voor kinderen van die leeftijd, volgens beleid van de dienst.

Instagram beschouwt jongeren als een prioriteit, zo schreef Vishal Shah, Instagrams vice-president van de productafdeling, donderdag volgens Buzzfeed News aan medewerkers. In die memo staat dat de Community Product Group zich gaat richten op het werk dat gedaan moet worden op het gebied van integriteit en privacy om Instagram veilig te maken voor tieners. Daarnaast bouwt het team een versie voor kinderen onder de 13, die Instagram voor het eerst gebruiken. Verdere details over die versie zijn nog niet bekend.

Het werk zal onder andere onder leiding gebeuren van Pavni Diwanji, die voorheen bij Google verantwoordelijk was voor YouTube Kids en in december vorig jaar bij Facebook in dienst trad. Het uitlekken van de memo volgt op een mededeling van Instagram van dinsdag, waarbij het aangaf dat het meer ging doen om jonge gebruikers te beschermen. Daarbij benadrukte de dienst dat gebruikers nu ouder dan 13 jaar moeten zijn. Instagram werkt aan kunstmatige intelligentie om te verifiëren dat gebruikers niet liegen over hun leeftijd. Daarnaast blokkeert de dienst de mogelijkheid voor volwassenen om jongeren berichten te sturen als deze hen niet volgen.