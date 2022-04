The Guardian: VK overweegt Facebook te dwingen om backdoors te installeren

De Britse overheid wil Facebook misschien dwingen om backdoors te installeren in zijn apps. Het gaat om Instagram, Messenger en WhatsApp. Met de backdoors zou de overheid kindermisbruik en terrorisme tegen willen gaan.

Britse ministers dreigen volgens The Guardian een technical capability notice te gebruiken die Facebook zou dwingen de backdoors te installeren. Het gebruik van deze notices is geheim, het is nu dan ook niet duidelijk welke en hoeveel bedrijven onder deze notices vallen. Met een notice wordt een telefoon- en internetbedrijf gedwongen om backdoortoegang in hun systemen toe te staan en veiligheidsdiensten hier toegang toe te geven. Voor zover bekend valt Facebook nog niet onder zo'n notice.

Het Britse Home Office, vergelijkbaar met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken, zou de backdoors voornamelijk willen verplichten vanwege kindermisbruik. De Britse kinderbeschermingsorganisatie National Society for the Prevention of Cruelty to Children vroeg de Britse overheid onlangs actie te ondernemen tegen eind-tot-eindversleuteling. Dit vroeg de Nspcc omdat Facebook-apps vaak bij kindermisbruikmeldingen gebruikt zouden worden.

In een jaar tijd waren er volgens de politie 9470 meldingen van online kindermisbruik of afbeeldingen van kindermisbruik. Van de meldingen waarbij de politie wist welk communicatiemiddel er werd gebruikt, ging het in 52 procent van de gevallen om een Facebook-app, claimt de Nspcc. De organisatie vreest dat deze meldingen straks verloren zullen gaan, omdat ze dankzij eind-tot-eindversleuteling moeilijker onderzocht kunnen worden.

Een woordvoerder van het Home Office wilde tegenover de krant niet reageren over de overweging om Facebook te verplichten backdoors te installeren. De woordvoerder zei wel dat eind-tot-eindversleuteling een 'onaanvaardbaar' risico vormt voor de veiligheid van gebruikers en de maatschappij. Het zou voor techbedrijven lastiger worden om op te treden tegen illegale content als kindermisbruik en terrorisme, vervolgde de woordvoerder.