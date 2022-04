'Regering Myanmar dwingt telecombedrijven te stoppen met draadloos internet'

De militaire regering van Myanmar heeft telecombedrijven gedwongen om te stoppen met het aanbieden van draadloze internetverbindingen. Dat schrijft Reuters op basis van bronnen binnen de telecomindustrie.

Reuters zegt onder meer mails te hebben ingezien van een werknemer van een ongenoemd telecombedrijf, waarin de werknemers worden opgedragen om de draadloze internetverbindingen in Myanmar te staken. Dit zou in opdracht zijn van de militaire regering van het land. De blokkade zou tot nader order gelden.

Mobiel draadloos internet is al langer geblokkeerd in Myanmar. Waarom andere draadloze internetverbindingen vanaf donderdag ook verboden worden, is niet duidelijk. Het leger van Myanmar speelde altijd al een grote rol binnen de regering van het land, maar nam afgelopen februari met een coup de volledige macht over. Sindsdien zijn er veel protesten in het land van mensen die tegen de coup zijn. Waarschijnlijk worden de internetverbindingen afgesloten om protesten tegen te gaan. Eerder blokkeerde de regering sociale media en Wikipedia.