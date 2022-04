Nvidia test gpu-passthrough voor Windows-vm's met consumentenvideokaarten

Nvidia heeft een bètadriver uitgebracht die gebruikers een GeForce-videokaart laat gebruiken bij het starten van een Windows 10-virtuelemachine. Voorheen was deze gpu-passthrough alleen mogelijk bij bijvoorbeeld Tesla- en Quadro-gpu's.

De gpu-passthrough werkt met bètadriver R465 en desktop-Kepler-kaarten of hoger, maakt Nvidia bekend. Voor laptop-gpu's is minstens een Maxwell-kaart nodig. Vooralsnog wordt de passthrough alleen ondersteund bij Windows 10-virtuelemachines. Nvidia zegt niet waarom het alleen voor dit OS werkt en of dit in de toekomst zal veranderen.

Met de update blijft single-root input/output virtualization, of SR-IOV, niet beschikbaar voor de GeForce-kaarten. Computers hebben daarnaast nog steeds twee gpu's nodig; eentje voor de host-pc en een voor de Windows-vm.

Nvidia zegt dat deze functie handig kan zijn voor gebruikers die normaliter Linux draaien, maar via Windows spellen willen spelen. Ook voor gameontwikkelaars kan de functie nuttig zijn, wanneer ze Linux- en Windows-code op één machine willen testen, schrijft Nvidia. Voorheen konden gebruikers met één GeForce-kaart die een Windows-vm wilden draaien, alleen de geïntegreerde gpu van een pc gebruiken in die vm.