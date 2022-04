Gerucht: Switch met oledscherm krijgt nieuwe Nvidia-soc met DLSS-ondersteuning

Nintendo voorziet zijn nieuwe Switch volgens een gerucht van een Nvidia-soc met meer cpu- en gpu-rekenkracht en ondersteuning voor Deep Learning Super Sampling. Die upscale-techniek zit sinds 2018 in videokaarten van Nvidia.

De nieuwe Switch krijgt naast een nieuwe soc ook meer geheugen, claimt Bloomberg. Het financiële persbureau zegt dat gehoord te hebben van bronnen die bekend zijn met de plannen. DLSS is een techniek van Nvidia voor het upscalen van beelden met algoritmes. Daarvoor worden de Tensor-cores op de RTX-kaarten gebruikt. Ook moeten games ondersteuning ingebouwd hebben voor DLSS.

Met DLSS ingeschakeld worden games op een lage resolutie gerenderd en op een hogere resolutie weergegeven. In de praktijk kan dit vaak een flinke prestatiewinst opleveren, terwijl de beeldkwaliteit grotendeels behouden blijft. De techniek zou voor de Switch goed van pas komen. Volgens eerdere geruchten krijgt het nieuwe model een 7"-oledscherm met 720p-resolutie, maar ook ondersteuning voor 4k-weergave op externe schermen.

Volgens Bloomberg zou de nieuwe Switch eind dit jaar moeten verschijnen, samen met tal van nieuwe games. Mogelijk wordt dit model op de markt gebracht als een 'Switch Pro'. In ieder geval is de verwachting dat het oledmodel duurder zal zijn dan de huidige variant, die momenteel 329 euro kost.

Eerder werden er aanwijzingen gevonden in de Switch-firmware over een nieuw model met codenaam Aula. Die zou geen nieuwe soc hebben, maar een extra Realtek-multimediachip krijgen. Er werd gespeculeerd dat die ingezet zou worden voor het upscalen naar 4k. Het model waar nu geruchten over gaan, moet een nieuwe soc bevatten, want de huidige Nvidia X1 heeft geen ondersteuning voor DLSS.

Display Nintendo's 'Switch Pro' Switch Switch Lite Schermtechniek Oled Lcd Lcd Schermgrootte 15,5x8,7cm 13,7x7,7cm 12,2x6,9cm Schermoppervlakte 135cm² 106cm² 83cm² Schermdiagonaal 7" 6,2" 5,5" Resolutie 1280x720px 1280x720px 1280x720px Pixels per inch 210 237 267