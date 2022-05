Nvidia: Warzone krijgt deze week DLSS-ondersteuning

Op 22 april krijgt de pc-versie van Call of Duty: Warzone ondersteuning voor DLSS. Nvidia schrijft dat in zijn nieuwsbrief zonder verdere details te geven. Vermoedelijk is DLSS onderdeel van de Seizoen 3-update.

Begin dit jaar kondigde Nvidia DLSS-ondersteuning voor Warzone aan, maar tot nu toe is dat niet verwerkt in de game. In de titel van Nvidia's recentste nieuwsbrief, wordt nu 22 april genoemd. De nieuwsbrief zelf bevat verder geen informatie over Warzone en ook Activision heeft nog geen verdere details gegeven.

De verwachting is dat Warzone op 22 april een update krijgt met de inhoud voor het eerder aangekondigde derde seizoen. DLSS-ondersteuning voor de pc-versie lijkt dus onderdeel te zijn van die update. De techniek zit al langer in Call of Duty: Black Ops Cold War.

DLSS is een reconstructietechniek van Nvidia die werkt met de Tensor-cores van RTX-kaarten. Games worden daarbij in een lagere resolutie gerenderd en weer opgeschaald naar een hogere resolutie. De ontbrekende details worden ingevuld met kunstmatige intelligentie. In de praktijk kan gebruik van DLSS een flinke frameratewinst opleveren, zonder dat dit veel afdoet aan de visuele kwaliteit.

Nieuwsbrief van Nvidia

Promotievideo van DLSS in Call of Duty: Black Ops Cold War