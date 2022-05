Call of Duty: Warzone vervangt Verdansk-map door '84-versie

Infinity Ward, Treyarch en Raven Software hebben de deze week vernietigde map Verdansk vervangen door Verdansk '84. De nieuwe map is in de basis hetzelfde, maar bevat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de oude en is gesitueerd in 1984.

De nieuwe map markeert het begin van seizoen drie voor Call of Duty: Warzone. Eerder deze week werd Verdansk van de kaart geveegd door een nucleaire aanval. Inmiddels is de stad teruggekeerd in het spel, maar deze heeft een sprong terug in de tijd gemaakt, naar het jaar 1984. Enkele locaties keren zo terug, zoals het stadion en het vliegveld, maar wel met de nodige wijzigingen en een jarentachtiguiterlijk.

De ontwikkelaars sommen de twintig grootste veranderingen van Verdansk '84 op. Nieuw is bijvoorbeeld de Grid Radar Array, een hoge stellage die spelers een overzicht over de stad geeft. Ook is er een zoutmijn en is de grote locatie Gora Summit toegevoegd, een complex met gondola's en helipads.

Seizoen drie brengt verder nieuwe wapens zoals de PPSh-41 SMG en Swiss K31, terwijl bestaande wapens zijn gewijzigd, zoals de FFAR1, M16, Tactical Rifle Charlie en Sykov. Tenslotte is DLSS-ondersteuning toegevoegd aan de pc-versie van het spel, zoals eerder deze week al duidelijk werd.