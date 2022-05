Kamerlid wil opheldering over inzet omstreden Palantir bij Fieldlab Zuid6

Kamerlid Lisa van Ginneken van D66 heeft kamervragen gesteld over de samenwerking met het omstreden databedrijf Palantir bij Fieldlabs. Van Ginneken wil onder andere van de minister weten tot welke data Palantir toegang had in de samenwerking met Fieldlab Zuid6.

In een brief aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vraagt Van Ginneken opheldering over met wie Palantir een contract heeft getekend voor de opdracht. De D66'er wil daarnaast weten of er een Data Protection Impact Analyse is uitgevoerd en tot welke informatie het bedrijf toegang heeft.

Ook wil Van Ginneken weten of de minister op de hoogte was van de reputatie van Palantir voordat het contract werd gesloten. Palantir kwam meerdere malen in opspraak. Zo wordt de software van het bedrijf ingezet in de Verenigde Staten door de immigratiedienst om ongedocumenteerden op te sporen. Ook heeft Palantir banden met Cambridge Analytica.

De kamervragen van D66 zijn een reactie op een blog en een video die Palantir in februari publiceerde. In de video zegt het bedrijf gebruik te hebben gemaakt van "publiek toegankelijke bronnen, zoals demografische en economische informatie, gegevens over toerisme en verkeer en covid-19 data van het RIVM". Volgens het bedrijf worden de datasets gebruikt om realtime informatie op te vragen over bijvoorbeeld een uitbraak van het virus.