Er is een vrij grote kans dat jij sinds deze maand slachtoffer bent van een datalek en dat je daar niks van weet. Of misschien weet je wel dat Facebook je data heeft gelekt, maar komt dat omdat je Tweakers of andere nieuwssites leest. Het is in ieder geval niet Facebook zelf dat aan de 533 miljoen slachtoffers vertelt dat hun data is gescrapet en online is verschenen.

De reden dat Facebook niet vertelt over dit datalek is omdat het volgens het bedrijf helemaal niet gaat om een lek, maar om data die toch al publiekelijk beschikbaar was. Daarom hoeven gebruikers én toezichthouders niet te worden ingelicht, redeneert het bedrijf. Dat is natuurlijk alleen niet hoe het werkt.