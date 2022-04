Booking.com krijgt boete van 475.000 euro voor te laat melden datalek - update

Booking.com heeft een boete van 475.000 euro gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf meldde in 2019 een datalek te laat. Volgens de AVG moet een bedrijf binnen 72 uur melding maken van een datalek, maar dat gebeurde pas na drie weken.

Bij het datalek uit 2019 werden de gegevens van zo'n vierduizend klanten van het platform gestolen. Booking ontdekte het datalek op 10 januari 2019, maar lichtte de Autoriteit Persoonsgegevens daar pas op 7 februari in plaats van 13 januari over in. De AVG stelt dat een datalek binnen 72 uur na de ontdekking aan de privacytoezichthouder moet worden doorgegeven. Voor die overtreding moet het bedrijf nu 475.000 euro betalen.

Het datalek ontstond in een intern systeem dat werd gebruikt om contact-, reserverings- en betaalgegevens op te slaan. Een onbekende hacker wist daar toegang toe te krijgen, en daarmee naast naw-gegevens en telefoonnummers ook reisinformatie en betaalde prijzen in te zien van 4109 bezoekers van veertig hotels. Ook werden van 283 slachtoffers de creditcardgegevens gestolen, waarvan bij 97 ook nog de cvc-code werd buitgemaakt. Het gaat met name over gasten die hotels hadden geboekt in de Verenigde Arabische Emiraten. Het datalek vond plaats op 19 december van 2018.

Hotels in de VAE meldden aan Booking.com op 9 januari 2019 dat hun gasten werden benaderd met gepersonaliseerde phishingmails. Ook in de daaropvolgende dagen kreeg Booking meer van zulke signalen. Het bedrijf begon op 31 januari een onderzoek. Vier dagen later concludeerde het bedrijf dat er waarschijnlijk sprake was van een datalek. Dat werd op 4 februari doorgegeven aan het 'Privacy Team' van Booking dat vervolgens alle klanten informeerde. De Autoriteit Persoonsgegevens werd pas drie dagen daarna op de hoogte gebracht.

Volgens de AP gaat het om 'een ernstige overtreding', omdat de schade zo laat werd gemeld. "Een datalek kan helaas overal gebeuren, ook al heb je goede voorzorgsmaatregelen getroffen", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Maar om schade voor je klanten en herhaling van zo'n datalek te voorkomen, moet je dit op tijd melden."

Booking zei aanvankelijk dat het lek op tijd was gemeld omdat het pas na het afronden van het interne onderzoek op 4 februari zeker wist dat het om een datalek ging. De AP noemt dat onterecht. Al op 13 januari had Booking zeker kunnen weten dat het om een datalek ging. Ook zouden de hotels die waren getroffen hebben geconcludeerd dat 'het datalek niet bij Booking zat', maar ook dat accepteert de AP niet. Booking had namelijk aan de aard van de gegevens kunnen zien dat de gegevens wel degelijk van zijn systemen kwam. Booking gaat niet in beroep tegen de boete.

Bij het datalek werden gebruikers getroffen uit andere landen dan Nederland. De AP trad op als de voornaamste toezichthouder in de zaak. Ook dat kan onder de AVG; één privacytoezichthouder neemt dan de leiding in het onderzoek en treedt op namens de andere Europese autoriteiten.

Update, vrijdag 2 april, 09.45: De link naar een nieuwsbericht van Datanews over een melding van een datalek bij Booking is verwijderd omdat deze van voor het betreffende datalek ging en ongerelateerd was. Booking heeft verder een verklaring over de zaak verstrekt: "De boete van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft specifiek betrekking op het te laat melden van dit incident en staat niet in verband met de beveiligingspraktijken van Booking.com, noch met de algehele afhandeling van het incident in kwestie. Een klein aantal hotels hebben onbedoeld inloggegevens van hun Booking.com-account aan online oplichters verstrekt, maar er was geen sprake van een compromitterende situatie met betrekking tot de code of databases van het Booking.com-platform."