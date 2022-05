Allekabels-lek bevat ook data van 34 andere webshops

DutchDo, een bedrijf dat meerdere webshops als Adapters.nl, Externehardeschijf.nl en Speaker.nl beheert, zegt slachtoffer te zijn geweest van een hack. Daarbij zijn naw-gegevens en e-mailadressen buitgemaakt, van sommige klanten ook 'onherkenbare' wachtwoorden en IBAN's.

Het bedrijf heeft klanten ingelicht per mail; in die mail staat welke gegevens er bij een specifieke klant zijn buitgemaakt. Van sommige klanten zijn alleen naw-gegevens en e-mailadressen gestolen. In andere mails noemt DutchDo het ontvreemden van telefoonnummer, IBAN-nummer of 'ongewijzigde wachtwoorden sinds 2018'. Deze wachtwoorden zijn 'onherkenbaar' opgeslagen, zegt het bedrijf, zonder details te geven.

DutchDo zegt in de mail naar klanten het datalek te hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is de beveiliging van de webshops 'aangescherpt' om de kans op een volgende hack te kunnen minimaliseren. Het bedrijf waarschuwt klanten in de mail om waakzaam te zijn voor onder meer phishingmails. Klanten wordt daarnaast aangeraden hun wachtwoord aan te passen als deze door de criminelen is buitgemaakt.

Onder DutchDo vallen 33 niche-webshops, zoals Coaxkabel.nl, Condensators.nl en Draadlozedeurbel.nl. Kabeltje.com staat niet op DutchDo's overzichtspagina, maar deze webshop lijkt wel onderdeel te zijn van DutchDo. Ook klanten van Kabeltje.com hebben een mail ontvangen over de inbraak. Tweakers heeft DutchDo vragen gesteld over onder meer de omvang van het datalek.

Update, 10.28 uur: zoals tweaker Christoxz opmerkt zijn er sterke aanwijzingen dat DutchDo en Kabeltje.com beide onder Allekabels vallen. Volgens Drimble vallen de drie bedrijven onder dezelfde Allekabels Tussenholding B.V., daarnaast delen de drie sites hetzelfde postbusnummer in Kerkrade. Eerder bleken de gegevens van 3,6 miljoen Allekabels-klanten te zijn buitgemaakt bij een aanval. Bij dit datalek zouden de wachtwoorden die ouder dan september 2018 zijn te kraken zijn.

Update, 11.10 uur: een Allekabels-woordvoerder bevestigt tegen Tweakers dat het niet om een nieuw datalek gaat, maar dat de klanten van de DutchDo-webwinkels en van Kabeltje.com bij het datalek met de 3,6 miljoen klanten zitten. Volgens de woordvoerder wordt er sinds vorige week donderdag door interne werknemers en externe beveiligingsbedrijven onderzoek gedaan naar het datalek. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat klantgegevens van de 34 webshops ook bij het datalek zaten.