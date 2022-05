Harde schijf met data van 30.000 mensen gestolen uit belastingpand Amsterdam

Uit een pand van de dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf gestolen die wordt gebruikt bij het scannen van binnengekomen poststukken. Dat meldt wethouder Victor Everhardt aan de gemeenteraad. De harde schijf bevat data van ongeveer 30.000 belastingplichtigen.

De Amsterdamse wethouder voor Financiën en Economische Zaken, Victor Everhardt, schrijft in een brief dat de ontvreemde harde schijf scans bevat van toegestuurde documenten die dateren uit de periode juli 2020 tot en met maart 2021, van ongeveer 30.000 belastingplichtigen.

De schijf bevat heel wat soorten documenten waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding. Talloze contactgegevens, kopieën van identiteitskaarten en zorgpolisbladen behoren, als ze zijn meegestuurd, eveneens tot de buit. De gestolen harde schijf beschikt over authenticatiebeveiliging, maar de gemeente behandelt de diefstal als een datalek conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op 7 april is aangifte gedaan bij de politie, dat aan een onderzoek is begonnen.

Alle betrokken belastingplichtigen waarvan er informatie op de ontvreemde harde schijf stond, krijgen vanaf 19 april een brief toegestuurd waarin het incident wordt meegedeeld, alsook de risico’s die zij hierdoor lopen. In deze brief zal volgens Everhardt ook vermeld staan dat de betrokkenen Belastingen Amsterdam kunnen contacteren om na te gaan welke persoonlijke documenten in hun geval op de gestolen harde schijf staan. De gedupeerden krijgen in de brief ook adviezen mee om potentieel toekomstig misbruik van hun gegevens te herkennen en te voorkomen. Everhardt meldt in zijn brief dat er geen gegevens verloren zijn gegaan en dat eerder opgestuurde poststukken niet opnieuw opgestuurd hoeven worden.