Gemeente Amsterdam onderzoekt 'verwijder-mijn-data-knop' voor burgers

De gemeente Amsterdam onderzoekt of het mogelijk is om een digitale methode aan te bieden aan burgers waarmee ze in een keer al hun digitale data bij de gemeente kunnen verwijderen. Zo'n 'verwijder-mijn-data-knop' geldt voor gegevens die niet wettelijk verzameld hoeven te worden.

De gemeente werkt aan een nieuwe regeling waarmee inwoners van de hoofdstad meer zeggenschap over hun data moeten krijgen. Dat staat in de Datastrategie Amsterdam 2021, waarin de gemeente voorstellen doet voor wat het met data van burgers doet. De gemeente onderzoekt of een 'verwijder-mijn-data-knop' kan worden ingevoerd waarmee burgers alle data die de gemeente over hen heeft verzameld in een keer kunnen verwijderen. Dat betreft momenteel nog geen concreet ontwerp, maar het zou moeten gaan om data waarvoor de gemeente geen wettelijke verplichting of noodzaak heeft om die te bewaren.

Amsterdam wil ook overstappen op privacyvriendelijkere cloudinitiatieven en diensten zoals FairBnb en Gaia-X. Laatstgenoemde is het Europese cloudopslagplatform dat op dit moment nog in ontwikkeling is. Ook worden dataverzamelingen vaker online gezet voor meer transparantie. En de gemeente wil onderzoeken of ze bij ict-projecten een 'digitale-rechten-toets' kan verplichten.

De gemeente wil ook onderzoeken of het mogelijk is bedrijven te verplichten een melding te maken als ze data verzamelen over de openbare ruimte, via bijvoorbeeld camera's of sensoren. Amsterdam werkt ook al langer aan een digitale authenticatiemethode waarmee burgers zich in de stad kunnen identificeren. Deze methode moet op een privacyvriendelijke manier zijn opgesteld.