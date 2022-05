EU geeft Valve en ZeniMax boete van elk 1,6 miljoen euro wegens geoblocking

De Commissie geeft boetes aan game-uitgevers, omdat ze door geoblocking de mededingingsregels hebben overtreden. Valve en ZeniMax moeten 1,6 miljoen euro betalen en Focus Home 2,8 miljoen euro. Ook Bandai Namco, Capcom en Koch Media zijn beboet.

Volgens de Commissie hebben Valve en de vijf andere uitgevers de grensoverschrijdende verkopen van bepaalde pc-games beperkt op basis van de geografische locatie van de gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte. Deze geoblockingpraktijken zijn in strijd met de geldende mededingingsregels in de Europese Unie.

Het draait hierbij om Steam en de geografische beperkingen die via het platform mogelijk zijn om in te stellen. De Commissie stelde vast dat de combinatie van de activatiekeys op Steam en de door Valve aan andere uitgevers aangeboden locatiecontrolefunctie geoblocking mogelijk maakt op basis van de geografische locatie van de gebruiker.

Uit het onderzoek bleek dat Valve samen met de individuele uitgevers activatiekeys met geografische beperkingen verstrekte in bepaalde lidstaten. Gebruikers buiten die bepaalde lidstaten konden vervolgens hun pc-game niet activeren. Het ging specifiek om het voorkomen van activatie van bepaalde games buiten Tsjechië, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen. Het ging om ongeveer honderd pc-games, waarbij Europese consumenten dus niet of niet volledig in staat waren om in de verschillende lidstaten rond te kijken voor de beste deal.

Deze zaak begon in 2017 met een onderzoek van de Europese Commissie. Daarbij werd ingezoomd op overeenkomsten tussen Valve en de vijf game-uitgevers. Op grond daarvan boden de partijen via Steam in sommige EU-landen goedkopere activatiecodes voor games aan, terwijl EU-consumenten uit andere landen die codes niet konden gebruiken. Zo werd er op basis van de geografische locatie van de gebruiker onderscheid gemaakt, wat volgens de Commissie in strijd met de EU-mededingingsregels is. Ook stelde de Commissie dat de vijf uitgevers contractuele exportbeperkingen hebben opgelegd aan andere distributeurs.

Valve was de enige die zich tegen de procedure verzette en niet meewerkte met de Commissie. Daarom is de boete van Valve niet verlaagd. Bij vier andere uitgevers zijn de boetebedragen met tien procent verlaagd, omdat ze met de Commissie hebben samengewerkt. De boete voor Capcom is met vijftien procent verlaagd op basis van de mate van meewerken. Daarbij heeft het zelf bewijs aangeleverd voor het onderzoek van de Commissie en heeft het de geconstateerde feiten en inbreuken op de regels erkend.