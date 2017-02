Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 12:51, 74 reacties • Feedback

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar geoblocking op Steam. Volgens de Commissie is Valve mogelijk in overtreding als een game in het ene Europese land wel speelbaar is, terwijl dat in het andere land niet kan.

De Commissie richt zich op overeenkomsten tussen Valve en game-uitgevers Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax. Door die overeenkomsten zouden sommige games in het ene Europese land wel speelbaar zijn en in het andere niet. Valve beperkt de werking van sommige productcodes tot landen.

De Europese Commissie wil uitvinden of in de overeenkomsten tussen Valve en de uitgevers het gebruik van het systeem van 'activation keys' om geoblocking mogelijk te maken is opgenomen. Als dat zo is, ziet de Commissie grond voor een aanklacht.

Er is geen klacht geweest over Steam en de Commissie zegt dat het op eigen initiatief handelt. Als de Europese Commissie tot de conclusie komt dat Valve Europese richtlijnen overtreedt, kan de Steam-maker een boete krijgen.