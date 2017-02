Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 11:43, 105 reacties • Feedback

Media Markt werkt aan een dienst, waarmee klanten aan huis reparaties kunnen laten uitvoeren. Dat heeft de winkelketen bekendgemaakt. De dienst begint dit jaar voor onder meer televisies. Ook wil de keten de reparatiemogelijkheden in winkels uitbreiden.

Naast televisies zullen klanten thuis ook witgoed kunnen laten repareren en gaan reparateurs kijken naar wifi, zegt Media Markt-woordvoerder Ruth Leijting tegen Tweakers. "In de loop van het jaar denken we reparatie aan huis aan te kunnen bieden."

Media Markt wil de reparatiedienst aanbieden, omdat het komende jaren stevig wil inzetten op service. Daarom breidt het ook de reparatiemogelijkheden uit in de winkels. Nu kunnen klanten daar smartphones laten repareren en binnenkort komen daar tablets en laptops bij. "Het uiteindelijke doel is om onze klanten zo veel mogelijk direct in de vestigingen te helpen met problemen met hun consumentenelektronica", aldus Leijting.

De expertise om de dienst voor reparaties aan huis op te zetten komt van het bedrijf Zes, zegt Media Markt. Daarvoor neemt het een meerderheidsbelang in het reparatiebedrijf. Zes blijft wel los opereren van Media Markt en het management blijft ook op zijn plek.

Zes en Media Markt werken al zeventien jaar samen en de winkelketen gebruikte al langer ZIR Online, een platform om de status van reparaties inzichtelijk te maken. Beide bedrijven zeggen niet wat Media Markt betaalt voor het meerderheidsbelang in het reparatiebedrijf.