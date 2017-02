Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 11:33, 52 reacties • Feedback

Er zijn keuringsrapporten online verschenen die bevestigen dat Samsung werkt aan een tablet met Windows 10. Vermoedelijk gaat het om een opvolger van de Galaxy TabPro S, een 12"-tablet van de Zuid-Koreaanse hardwaremaker die vorig jaar verscheen.

De keuringsrapporten zijn van de Wi-Fi Alliance en Bluetooth SIG, twee instanties die alle hardware met wifi en bluetooth keurt voor release. De wifi-keuring laat zien dat het gaat om een tablet met Windows 10, terwijl de bluetooth-keuring het typenummer bevestigt. Beide keuringen vinden doorgaans plaats in de paar maanden voor de release van een product.

Samsung bracht de Galaxy TabPro S vorig jaar in de lente uit. De TabPro S is een 12"-tablet met meegeleverde toetsenbordcover, Windows 10 en oledscherm. Het scherm heeft een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 2160x1440 pixels.

Het typenummer van het apparaat is W727V, waar de TabPro S W700 en W707 als typenummers heeft. Het is onbekend welke specs het apparaat heeft, maar het ligt voor de hand dat het wederom gaat om een tablet met 4,5W-processor van Intel en oledscherm.

De eerste keer dat Samsung een groot evenement zal houden is over iets meer dan drie weken, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. Eerder gingen al geruchten over een tablet in de Tab S-lijn.

Samsung Galaxy TabPro S