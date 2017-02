Door Emile Witteman, donderdag 2 februari 2017 11:26, 84 reacties • Feedback

De Document Foundation heeft in LibreOffice een zogenaamde Notebook-balk toegevoegd. De Notebookbar lijkt op de Ribbon UI die Microsoft sinds 2007 in zijn Office-producten verwerkt. Woensdag kwam LibreOffice 5.3 uit.

De balk is vanaf versie 5.3 als 'experimentele functie' in LibreOffice te vinden. Deze versie is te downloaden op de downloadpagina van LibreOffice. Binnen de software kan de Notebookbalk geactiveerd worden door het Extra-menu te openen en op 'opties' te klikken. Daar moet in de categorie 'LibreOffice' de optie 'geavanceerd' geselecteerd worden. Hier is een optie genaamd 'zet experimentele functies aan'. Als deze aan staat, kan onder het Beeld-menu bij Werkbalk-lay-out de Notebookbalk geactiveerd worden.

De balk lijkt sterk op de Ribbon UI die Microsoft introduceerde met Office 2007. De balk werd niet door alle gebruikers positief ontvangen, waarop het bedrijf het enkele wijzigingen doorvoerde. Inmiddels lijken gebruikers aan de interface gewend te zijn.

Het is niet duidelijk of de Notebook-balk in de uiteindelijke versie van LibreOffice 5.3 geactiveerd kan worden zonder eerst 'experimentele functies' aan te zetten. Vermoedelijk blijft het uiterlijk standaard op de oude lay-out staan.