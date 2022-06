Stichting achter LibreOffice haalde in 2019 meer dan 900.000 euro binnen

The Document Foundation, de stichting achter de LibreOffice-software, had in 2019 totale inkomsten van 906.470,14 euro. Dit bedrag kwam zo goed als volledig uit donaties. Na aftrek van kosten bleef er 235.989,94 euro aan resultaat over.

Het gros van de inkomsten van The Document Foundation kwam binnen via PayPal, namelijk 68 procent. Daarna volgt donaties via creditcards, met 25 procent. In totaal waren donaties goed voor 99 procent van de inkomsten van de stichting. AB Member Fees waren goed voor 1 procent, vermoedelijk doelt de stichting hiermee op leden van de Advisory Board. De inkomsten van The Document Foundation stijgen jaarlijks, in 2018 ging het nog om 855.847,75 euro, een jaar eerder betrof het 743.111,20 euro.

In 2019 lagen de totale kosten van de stichting op 679.080,59 euro. Het grootste deel ging op aan kosten voor werknemers en freelancers, namelijk 467.621,28 euro, ofwel 62 procent van de uitgaven. Evenementen en uitgaven aan de community waren goed voor 7 procent van de uitgaven. Zo organiseerde de stichting in 2019 drie conferenties, in Spanje, Tokio en Paraguay. Ook ondersteunde de organisatie ontwikkelaars in het organiseren en bijwonen van meerdere HackFests. Met het bedrijfsresultaat van 2019 heeft The Document Foundation nu 539.659,24 euro aan reservemiddelen.