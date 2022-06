Bedrijf voor reclameborden gaat locatiedata gebruiken voor gerichte ads - update

Clear Channel gaat voor zijn Europese reclameborden 'locatiedata van derden' gebruiken om reclames gericht te kunnen tonen aan doelgroepen. Het bedrijf combineert de data met een kaart van zijn reclameborden om zo te zien waar bepaalde doelgroepen zich vaak bevinden.

Clear Channel Europe meldt de Radar-trackingstechnologie in de komende twee jaar gefaseerd in te zetten in Europa. In de VS wordt de techniek al gebruikt sinds 2016. Deze door Clear Channel ontwikkelde software gebruikt 'verschillende mobiele databronnen' om te laten zien hoe mensen langs reclameborden lopen. Daarmee weet Clear Channel wat de beste plek is om het publiek te kunnen bereiken.

Met de geanonimiseerde data weet Clear Channel daarnaast waar consumenten winkelen, werken en wonen. Het online gedrag van een consument zou ook te volgen zijn, zoals het kijkgedrag op Netflix. Volgens The New York Times werkt Clear Channel in de VS samen met onder meer AT&T, om zo de geanonimiseerde gebruikersdata te bemachtigen. Het reclamebedrijf aggregeert de data, om zo te weten wat bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd is van een consument die naar een reclamebord kijkt. Clear Channel benadrukt dat de data anoniem is en niet terug te leiden is naar individuen.

Bij de start in de VS in 2016 meldde Clear Channel niet alleen data via AT&T's Data Patterns-dienst te gebruiken, waarvoor onder andere klantgegevens en wifitracking gebruikt worden, maar ook via de analyticsbedrijven PlaceIQ en Placed, die data gebruiken die mobiele apps vrijgeven. Voor Radar startte Clear Channel daarna nieuwe samenwerkingen, waaronder met Cuebiq. Met welke partners Clear Channel in Europa samenwerkt is niet bekend.

Clear Channel zou hoe dan ook vier jaar gewacht hebben tot het Radar naar Europa zou brengen, om er zeker van te zijn dat het compatibel was met de geldende, strengere privacywetgeving. Het bedrijf hoopt met Radar aan te kunnen tonen dat reclameborden nog steeds relevant zijn en gebruikt kunnen worden als manier om te adverteren. Volgens de Financial Times wordt Radar gebruikt voor het verkopen van advertenties op 'duizenden' reclameborden en bushaltes verspreid over Europa. Of de technologie ook naar België of Nederland komt, is niet duidelijk. Clear Channel is wel in deze landen actief. Het Verenigd Koninkrijk en Spanje krijgen Radar in september, Zweden volgt in 'de komende maanden'.

Update 19:38: Clear Channel laat in een reactie weten dat de reclameborden zelf geen vorm van tracking bevatten, maar dat het Radar-platform gebruikt wordt om te kijken waar mensen uit bepaalde leeftijdsgroepen zich vaak bevinden. Zo kan het bedrijf doelgroepgericht reclames aanbieden via de borden. Het Radar-softwareplatform maakt gebruik van anonieme locatiegegevens die verkregen zijn via derde partijen en die voldoen aan de gdpr-richtlijnen, zegt Clear Channel. Het artikel is hierop aangepast.