Ster stopt met trackingcookies in advertenties op publieke-omroepwebsites

Het reclameplatform Ster van de Nederlandse Publieke Omroep stopt met het gebruiken van trackingcookies voor online advertenties. Volgens het bedrijf accepteerden maar weinig bezoekers zulke volgcookies. De Ster gaat voortaan adverteren op programmacontext.

De Ster is per 1 januari van dit jaar met het beleid begonnen, vertelt de verantwoordelijk productmanager Linda Worp tegen Emerce. Eerder bood Ster al wel korting voor adverteerders die zonder tracking adverteerden. Adverteerders kunnen voortaan geen cookieprofielen meer aanleveren als zij video's of online advertentieruimte bij de NPO inkopen. In plaats daarvan stapt de Ster over op advertentieprofielen die zijn gebaseerd op de context en inhoud van het programma.

De organisatie implementeert 22 van zulke 'redactionele omgevingen'. Dat zijn bijvoorbeeld thema's zoals reizen, nieuws, of politiek. De inhoud van een programma wordt herkend op basis van data van Teletekst. De Ster gebruikt data van ondertitelingspagina 888, en controleert daarnaast Wikipedia voor een beschrijving van een programma. Adverteerders krijgen wel andere data teruggeleverd, zoals de click-through-rate, hoeveel mensen een video hebben bekeken en hoe lang zij bleven hangen.

De Ster zegt te stoppen met de trackingcookies, omdat maar weinig bezoekers die accepteerden. Sinds de invoering van de AVG heeft de Ster een cookiekeuzescherm. Bezoekers kunnen kiezen of zij trackingcookies willen, of enkel functionele cookies. "Slechts tien procent van de bezoekers koos voor dat eerste", zegt Worp tegen Emerce. "Dan moet je je serieus afvragen wat nog de waarde van gepersonaliseerde reclame is. Hoe ver wil je gaan met persoonlijke gegevens? Onze bezoekers gaven in elk geval het oorverdovend antwoord dat ze helemaal niet willen."