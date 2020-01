Bosch ontwikkelt 'betaalbare' lidar voor zelfrijdende auto's

Bosch is naar eigen zeggen klaar voor de productie van 'betaalbare' lidarsensoren voor zelfrijdende auto's. De techniek wordt gebruikt om de omgeving van de auto in kaart te brengen. Bosch geeft volgende week meer details.

De door Bosch ontwikkelde lidarsensor zou op grote schaal kunnen worden geproduceerd, waardoor de kosten van het onderdeel zouden dalen. Ook zou de lidar geschikt zijn voor korte en lange afstanden. Het bedrijf stelt zijn nieuwe technologie voor op de CES-beurs in Las Vegas die op 7 januari de deuren opent. De nieuwe lidarsensor van Bosch werkt volgens de fabrikant naadloos samen met de camera- en radartechnologie van het bedrijf.

Volgens Reuters schommelt de prijs van een lidarsensor momenteel nog rond de negenduizend euro. Analisten menen echter dat de prijs uiteindelijk zal moeten dalen tot zo’n 180 euro voordat het onderdeel gecommercialiseerd kan worden op de grote markt. Voor welk bedrag Bosch lidarsensoren kan leveren, heeft het bedrijf nog niet bekend gemaakt. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de technologie op de markt komt en in welke auto's.

Lidar staat voor laser imaging detection and ranging. Het is een technologie om via laserpulsen de afstand tot een object of oppervlak te bepalen. Bij zelfrijdende auto's worden lidarsensoren gebruikt om de directe omgeving van het voertuig driedimensionaal in beeld te brengen. Voorstanders van lidar beschouwen de technologie als de noodzakelijke derde sensor, naast camera en radar, om volledig autonoom te kunnen rijden op SAE Level 3 tot en met 5. Tot nu toe waren lidarsensoren echter te duur voor de grote markt.

Tot de bedrijven die zich achter de technologie scharen, behoren – naast Bosch – onder meer Ford, General Motors, Apple en Alphabet. Fabrikanten als Tesla en Nissan zijn dan weer minder enthousiast, onder meer vanwege de hoge kostprijs. Tweakers publiceerde begin vorig jaar een achtergrondartikel over lidar in auto's.