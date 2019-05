Schotland zet lidardrones in om bossen te beschermen tegen invasieve planten

De Schotse dienst voor bosbeheer schakelt drones in om de natuur te beschermen tegen invasieve planten die de inheemse soorten bedreigen. De drones maken gebruik van Lidar, een lasertechnologie waarmee de wetenschappers dwars door het bladerdak heen kunnen kijken.

Lidar staat voor laser imaging detection and ranging. Het is een technologie om via laserpulsen de afstand tot een object of oppervlak te bepalen. De Schotse drones gebruiken lidar om de gezondheid van de bosbodem in kaart te brengen. De pulsen worden op de bomen 'afgevuurd', gaan dwars door het bladerdak heen en raken vervolgens de bodem, waarna ze terug naar de drone worden gereflecteerd. Door te meten hoe lang de pulsen daarover doen, kan een 3d-beeld van het gebied worden gevormd.

De bedoeling van het project is dat wetenschappers beter kunnen monitoren hoe het landschap verandert door factoren als klimaatverandering en de opmars van invasieve planten. Satellieten en conventionele fotoapparatuur zien vanuit de lucht alleen het bladerdak van een bos; lidar brengt in beeld wat zich in de vegetatielaag onder al dat bladgroen afspeelt. Ook het International Space Station heeft een lidarsysteem aan boord, om het probleem van grootschalige ontbossing wereldwijd in kaart te brengen.

Als voorbeeld van een invasieve plant die de Schotse natuur bedreigt, noemt BBC News de rododendron. Die is in de achttiende eeuw vanuit Zuid-Europa en West-Azië naar de Britse eilanden overgebracht om wat meer kleur in het landschap te brengen. Later bleek dat de paarse rododendron iets te goed gedijt in en rond de Schotse bossen. Door de hoge zuurgraad van de bodem heeft de plant zich ook onder het bladerdak in een ongekend tempo verspreid, maar doordat de rododendron een schimmelziekte bij zich draagt, vormt de plant een bedreiging voor de inheemse vegetatie.

Met Lidar kan de verspreiding van dit soort schadelijke planten sneller worden opgespoord, zodat de dienst voor bosbeheer maatregelen kan treffen. Het droneproject in Schotland wordt geleid door het bedrijf Ecometrica uit Edinburgh. Het heeft de financiële steun van verschillende partners, waaronder de Forestry Commission Scotland, Scottish Orienteering, Woodland Trust, de Universiteit van Edinburgh en de Britse Science and Technology Facilities Council.